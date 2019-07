10 grandes episodios de 'Seinfeld'

A 30 años del estreno de la serie, estos son los capítulos que no paramos de disfrutar Crédito: George Lange/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Seinfeld fue como los Beatles de las sitcoms, iniciando una revolución al mismo tiempo que establecía un género: el tipo de programa en el que incluso los episodios malos son bastante buenos.

Para celebrar el 30ª aniversario del piloto de la serie, "The Seinfeld Chronicles", que se estrenó el 5 de julio de 1989, elegimos algunos de los capítulos más importantes de las nueve temporadas de Seinfeld. Acá van 10 episodios perfectos, presentados en orden cronológico.

The Chinese Restaurant -El restaurante chino-

Estreno: 23 de mayo de 1991 - Temporada: 2

A Jerry, Elaine y George los frustra la larga espera para conseguir una mesa en un restaurante chino, donde pararon a comer de camino a ver la película Plan 9 from Outer Space. El encargado les dice que serán sólo "cinco, 10 minutos", pero jamás les dan una mesa. Mientras esperan, Jerry reconoce a una mujer en una de las mesas y trata de entender de dónde la conoce. A George le preocupa que su novia Tatiana esté enojada con él por haberse ido en medio del sexo, y pasa la mayor parte del capítulo tratando de usar el teléfono público del restaurante para llamarla. Jerry le ofrece 50 dólares a Elaine a cambio de comerse un arrolladito primavera del plato de otra persona. Este fue el primer capítulo "en tiempo real" del programa, sin cortes de escena, y uno de los pocos episodios en los que no aparece Kramer.

The Alternate Side - El lado alternativo

Estreno: 4 de diciembre de 1991 - Temporada: 3

Kramer consigue trabajo como extra en una nueva película de Woody Allen, y finalmente le dan una línea de diálogo: "Estos pretzels me están dando sed". Elaine quiere cortar con su novio mayor, el escritor Owen March, pero él sufre un ataque antes de que ella pueda hablarle. George se ofrece a reemplazar a Sid, a quien le pagan para mover los autos de sus vecinos y evitar pagar multas de estacionamiento. Es terrible haciéndolo. Le roban el auto a Jerry, y tiene que alquilar uno. George choca el auto alquilado de Jerry y ocasiona un desastre de tráfico que interfiere con el rodaje de la película de Woody Allen.

The Bubble Boy - El niño burbuja

Estreno: 7 de octubre de 1992 - Temporada: 4

Jerry intenta visitar a Donald Sanger, un joven fan con una enfermedad que lo obliga a vivir en una burbuja plástica. George y Susan llegan primeros a la casa, y descubren que el llamado "niño burbuja" es un hombre adulto con un problema de actitud y que vive en la casa de sus padres detrás de "una delgada capa de plástico que lo separa del ambiente". George provoca una pelea con Donald durante un partido de Trivial Pursuit ("Moops!") y Susan rompe accidentalmente la "burbuja" tratando de intervenir. Kramer tira un habano, que incendia la cabaña del padre de Susan. Luego se descubre que lo único que sobrevivió al incendio fue una caja con cartas de amor para el Sr. Ross del autor John Cheever.

The Contest - El concurso

Estreno: 18 de noviembre de 1992 - Temporada: 4

La madre de George lo descubre masturbándose mientras hojea su copia de la revista Glamour. El shock hace que ella se caiga y se lastime la espalda, terminando en el hospital. Cuando George promete no volver a masturbarse, el resto de la pandilla se le suma en una apuesta para ver quién aguanta más. Cada uno debe enfrentar un desafío a su capacidad de mantenerse como "amo de sus dominios": Kramer cede luego de excitarse con una vecina exhibicionista que se pasea desnuda en su departamento. Jerry está frustrado porque está saliendo con una virgen ("Marla", interpretada por Jane Leeves). Elaine conoce a su hombre de los sueños, John F. Kennedy Jr., en su gimnasio. Más tarde se conoce, en "The Puffy Shirt", cuando se hace modelo de manos y le advierten sobre los peligros de arruinarse las manos, que George "una vez ganó un concurso".

The Hamptons - Los Hamptons

Estreno: 12 de mayo de 1995 Temporada: 5

Cuando su amiga Carol les implora que "tienen que ver al bebééé", todos visitan a Carol y su marido Mike en los Hamptons. George lleva a Jane, con quien está saliendo pero todavía no se ha acostado. Jerry se reconcilió con Rachel, la mujer con la que lo agarraron besándose durante La lista de Schindler en un episodio anterior. Rachel entra al cuarto cuando George tiene los pantalones bajos, justo después de salir de una pileta. A él le preocupa que Jane cuenta lo que vio, sin considerar el "encogimiento significativo" causado por el agua fría. Elaine se alegra cuando un pediatra apuesto, el Dr. Ben Pfeffer, dice que es "imponente", hasta que lo escucha usar la misma palabra para describir a Adam, "el bebé más feo que hayas visto". Kramer se roba una trampa para langostas comercial.

Para subrayar: El episodio marca la segunda aparición de Carol (Lisa Mende), que aparece en dos capítulos posteriores, "El alma gemela" y "El paciente inglés".

The Soup Nazi - El nazi de la sopa

Estreno: 2 de noviembre de 1995 - Temporada: 7

La pandilla frecuenta un nuevo local de sopas enormemente popular, cuyo temperamental dueño se ha ganado el apodo de "nazi de la sopa" por sus reglas para ordenar -cuando lo irritan, él grita: "¡No hay sopa para usted!"-. Elaine desacata abiertamente las reglas, dándole golpes al mostrador y diciéndole al nazi de la sopa que se parece a Al Pacino en Perfume de mujer, y él le prohíbe la entrada al negocio por un año. Cuando unos "matones de la calle" le roban a Elaine el armario que le compró a un vendedor callejero antes de poder subirlo a su departamento, Kramer le consigue un armario del propio nazi de la sopa. Ella luego descubre que él dejó sus preciadas recetas en uno de los cajones y lo amenaza con arruinarle el negocio. A George lo irritan las constantes caricias en público de Jerry y su nueva novia Sheila, que se dicen "Schmoopie" el uno al otro.

Para subrayar: Jerry y George se cruzan con Kenny Bania en la fila del negocio de sopa, y luego lo ven adentro del local, pidiendo correctamente.

The Comeback - La reaparición

Estreno: 30 de enero de 1997 - Temporada: 8

Uno de los compañeros de trabajo de George en los Yankees, Reilly, lo carga por comerse todos los camarones en una reunión, remarcando: "Hey, George, llamó el océano, se están quedando sin camarones". A George no se le ocurre una réplica hasta más tarde -"Bueno, llamó la Tienda de Boludos, y se están quedando sin vos"- y se obsesiona con buscar una forma de decirlo, luego de que Reilly acepta un trabajo en Akron. Jerry se preocupa cuando descubre que Milos, el tenista profesional que lo convenció de comprarse una raqueta cara, de hecho es malísimo en ese deporte. Elaine se enamora de un empleado en una casa de alquiler de videos llamado Vincent, en base a sus "recomendaciones" artísticas y románticas. Vincent se siente traicionado cuando Kramer convence a Elaine de elegir una "recomendación" de Gene - Weekend at Bernie's II- y le manda el botón de play de su reproductora de videos por correo. Más tarde la convence de llevarle vodka, cigarrillos y petardos, y cuando ella llega descubre que Vincent es un chico de 15 años. Kramer decide escribir su testamento y le cuesta decidir si el albacea debe ser Jerry o Elaine.

Yada Yada

Estreno: 24 de abril de 1997 - Temporada: 8

A George al principio le gusta estar saliendo con una mujer que se saltea los detalles en sus historias, hasta que se salteó contarle que tuvo sexo con su ex y cometió un robo. El dentista de Jerry, el Dr. Tim Whatley (representado por Bryan Cranston, retomando su papel de la Temporada Seis), se convierte al judaísmo y Jerry está convencido de que lo hizo "por los chistes". ("¡Esas no son bolas de matzoh!"). Kramer acusa a Jerry de ser "anti-dentita". Kramer y Mickey intentan salir a una cita de a cuatro, pero no pueden elegir quién va con quién. Elaine arruina su carta de referencia para sus amigos Arnie y Beth (Debra Messing, también retomando un papel anterior), que están tratando de adoptar un bebé. Robert Wagner retoma su papel como el padre de Mickey, el Dr. Abbott, revelando que él también es dentista y que Whatley había sido alumno suyo.

The Betrayal ("The Backwards Episode") - 'La traición' (El episodio al revés)

Estreno: 20 de noviembre de 1997 - Temporada: 9

En un capítulo cuyas escenas están ordenadas al revés, Jerry, George y Elaine viajan a India para el casamiento de Sue Ellen Mischke, introducida dos temporadas antes en su papel como la heredera sin corpiño de la fortuna de las golosinas O'Henry. George trata de cortejar a Nina, una vieja amiga de Jerry con quien él jura que jamás se acostó. Jerry y George asedian a Elaine con licor de durazno Schnapps para que "abra su bóveda" y les cuente lo que sabe ("He Schnapped me!"). Kramer trata de convencer a su amigo Franklin Delano Romanowski que derogue su deseo de cumpleaños de que Kramer "se caiga muerto".

The Strike - La huelga

Estreno: 18 de diciembre de 1997 - Temporada: 9

Jerry les cuenta a Kramer y Elaine acerca de Festivus, el feriado alternativo inventado por Frank Costanza para evitar los aspectos religiosos y comerciales de la Navidad. Esta celebración tradicional incluye "ventilar pesares" y "proezas de fuerza", al igual que un poste de aluminio en lugar de un árbol. Mientras tanto: inspirado por cuánto le molesta recibir un regalo similar de Tim Whatley, George inventa una caridad falsa llamada "The Human Fund", en lugar de darles regalos a sus compañeros de trabajo de la Kruger Industrial Smoothing. Jerry descubre que Gwen, la mujer con la que sale, tiene "dos caras" -parece atractiva en algunas situaciones y horrible en otras-. En la fiesta de Hanukkah de Whatley, a Elaine se le acerca de un pretendiente algo torpe con un chaleco de jean, representado por Kevin McDonald, de los Kids in the Hall. Ella le da el típico número falso (cuyas letras forman "no Elaine- con una extra e de 'eech'") y, cuando se da cuenta de que le escribió el número en su tarjeta de sandwiches de Subway, lo tiene que salir a ubicar. Kramer revela que durante los últimos 12 años estuvo de huelga en su trabajo en H&H Bagels, y vuelve a trabajar brevemente en el local.

Por Jenny Eliscu