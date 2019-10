Con el personaje de Gina, Luisa Kuliok se convirtió en una estrella a nivel internacional, pero conseguir el papel le resultó tan difícil como abandonarlo

A 30 años del estreno de La extraña dama, una de las telenovelas argentinas con mayor éxito a nivel internacional, su protagonista, Luisa Kuliok, dio una entrevista a Confrontados, por Canal 9. En un mano a mano con Rodrigo Lussich, la actriz contó detalles de esa ficción que la catapultó a la fama a nivel mundial. "La protagonista, en un principio, iba a ser Jeanette Rodríguez pero no arregló y se volvió a Venezuela. Recuerdo que un lunes me llamó un director del canal y me contó que me iba a llamar Omar Romay para ofrecerme la tira. El martes fui, me mostraron tres escenas y supe que iba a ser un éxito", reveló.

Sin embargo, a pesar de que decidió aceptar porque "era una historia extraordinaria", para llegar a convertirse en Gina tuvo que enfrentar un inesperado escollo: "Era una historia extraordinaria. Faltaba que mi representante arreglara el cachet y ese fue un problema porque querían bajármelo a menos de la mitad".

Ella sabía, de todos modos, que ese personaje debía ser suyo: "El miércoles vino mi peinador para hacerme el color, me vi con la toalla blanca en la cabeza, me mire al espejo y dije: 'yo soy la monja'. Era un personaje que tenía que hacer. Por suerte Omar no había viajado todavía a España a ver a otra actriz que lo iba a hacer si yo no aceptaba. Le dije a mi representante que arregláramos, que tenía que ser la monja. Nunca imaginé semejante suceso mundial".

La muchacha cándida que queda embarazada y se convierte en monja fue uno de los personajes más recordados de su extensa carrera

Luego del éxito de La extraña dama Luisa protagonizó la segunda parte, Soy Gina. Y también tuvo anécdotas para compartir. "Hubo un enredo raro y feo. Me dijeron que si no hacía la segunda parte, me sacaban del mercado europeo. Tuve que hacerlo presionada porque no quería perder esa oportunidad", aseguró.

En cambio tiene muy buenos recuerdos de otra telenovela, Más allá del horizonte: "Ese papel tampoco era para mí en un principio. Fue muy lindo hacer esa novela, la historia de una mujer adelantada que luchaba por los derechos de los indios, a pesar de ser una terrateniente".

Otra de las grandes producciones en materia de telenovelas, Más allá del horizonte, también contó con su presencia; aquí, junto a la protagonista, Grecia Colmenares

Luisa contó que siempre tuvo buena relación con sus compañeros. "Me llevé muy bien con mis galanes. Con Arnaldo (André) no coincidimos en un tema pero esas cosas entre los amigos, son lógicas". Y recordó los cachetazos de Amo y señor. "Había una manera de darlos para no lastimar. Ella, Victoria, era una mujer empoderada y no una sometida. Era una especie de juego de Los tres chiflados. Hoy se podría hacer la novela porque daría para el debate. Ella lo menospreciaba, ejercía sobre él violencia verbal. No era una novela que propiciaba la violencia de género ni la aceptaba", contó Kuliok, que pronto estrenará Juana Azurduy en el Teatro Roma de Avellaneda, junto a su marido, Roberto Romano. "Por primera vez voy a trabajar con mi marido y eso es cumplir un sueño. La vida me da muchas satisfacciones", aseguró.

Junto a Arnaldo André, su galán en la recordada y polémica Amo y Señor

Comprometida con los derechos humanos, Luisa aseguró que está orgullosa de ser parte de Actrices Argentinas. "Me involucro con cualquier tema de derechos. Es hermoso el camino que han hecho Actrices". Y agregó: "Sufro muchísimo el país porque si tenés conciencia social no podes ser feliz. Pero tengo esperanzas".