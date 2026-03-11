Rating: la polémica le sumó televidentes a Gran Hermano y Barassi ayudó a Telenoche

Que la televisión necesita del show para entretener es algo que sabe todo el mundo. A la pantalla chica se le pide eso: pasar el tiempo. Pero en el último tiempo, donde no hay rating para casi nadie, cuanto más escandaloso, más alta la medición. Esta ecuación se dio anoche en la pantalla de Telefe cuando, el día del aniversario del estreno de Gran Hermano, implementaron un polémico derecho a réplica. A través de una pantalla que simulaba ser un holograma, el exnovio de una de las participantes le recriminó haberlo dejado por TV. ¿El resultado? Debate en redes y picos de más de 15 puntos.

En la noche del 25 aniversario del debut de Gran Hermano en la Argentina, el reality revivió. El prime time arrancó con los buenos números de rating que le dejó una de las últimas galas de Masterchef Celebrity. Evangelina Anderson, Emilia Attias, Marixa Balli, la Reini, Ian Lucas, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Maxi López y Claudio ‘Turco’ Husaín tuvieron que cocinar en 70 minutos el mejor plato con pulpo de sus vidas. Para asesorarlos, el chef Pedro Bargero les dio todo tipo de consejos para lograr la mejor preparación. Pero como en MasterChef nada es lo que parece, los famosos tuvieron que amasar grisines de queso como aperitivo. El ciclo que conduce Wanda Nara, cerca de la final, obtuvo un promedio de 14,8 puntos y se llevó el minuto de oro del día con 16,4. Así se consagró como el segundo programa más visto de la jornada.

Estos buenos números le dejaron una plataforma más que favorable para que GH pudiera aprovechar el alto encendido con algo que despertó aceptación y duras críticas. Eso sí, nadie dejó de ver el famoso DAR [derecho a réplica]. Experimentado primero en Italia, el derecho a réplica le permite a una persona ajena al reality presentarse frente a frente con cualquiera de los participantes con el que esté relacionado para poder dar su versión de algo que hayan dicho dentro de la casa. Así fue que Lucas, el exnovio de Luana Fernández, apareció en Zoom, dentro de una pantalla, para hacer su descargo, luego de que la joven lo dejara estando dentro del programa. “Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta delante de un montón de personas”, arrancó y agregó: “Me pareció superpoco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera. El segundo argumento fue que no querías sentirte mal si llegaba a pasar algo dentro de la casa. Te cagaste en la persona que te bancó en todas, en todas tus locuras, en todos los problemas que te metiste”.

Ante lo imprevisto de la situación, Luana casi no supo qué decir, esbozó una especie de disculpa y le pidió que las cosas privadas las resolvieran en otro ámbito. Cuando el exnovio desapareció, la joven explotó en un ataque de llanto y amenazó a Gran Hermano con irse de la casa. Polémica mediante, la red social X era un hervidero de comentarios a favor y en contra del reality. Lo cierto es que Gran Hermano obtuvo un promedio de 15 puntos en la primera parte y 11 en la segunda, y se transformó en lo más visto del día por unas décimas, según las matemáticas de Telefe, que divide en dos la emisión para que los números de rating se vean mejores.

Con la ayuda de Barassi

En cuanto al resto del prime time, Telenoche mejoró mucho sus números con la llegada de ¡Ahora caigo! El ciclo que conduce Darío Barassi promedió 5,1 y subió 8 décimas con respecto al debut. El noticiero que llevan adelante Dominique Metzger y Nelson Castro, que se encuentra cubriendo la guerra en Medio Oriente, cosechó 5,3 puntos.

Por su parte, Es mi sueño marcó, en su segunda emisión, promedió 5,8 puntos. Si bien bajó 9 décimas respecto del estreno, fue lo más visto del canal. La repetición de Santa Evita alcanzó los 1,4 puntos, ficción que ya se emitió el año pasado, y el making of de la serie Yiya 2,6 puntos. Además, el canal está a la espera de la vuelta de Mario Pergolini para completar su prime time.

Con los dos tanques en la noche de la televisión, la competencia para los demás canales se vuelve muy complicada. Bienvenidos a ganar con Hernán Drago promedió 1,6 puntos y Beto Casella en BTV marcó 1,2. La novela china Corazones destinados obtuvo 0,4 en elnueve, al igual que Polémica en el bar. LAM logró 3,1 puntos y Bendita, 2,6, y con esos resultados fueron lo más visto de sus respectivos canales.