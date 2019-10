Eleonora Cassano y Julio Bocca tienen problemas para tramitar sus jubilaciones por aportes que no se les realizaron Fuente: Archivo

11 de octubre de 2019 • 11:47

La danza los unió allá por el año 1989, cuando ambos comenzaban en el camino del Teatro Colón. Ambos, gracias a su talento y carisma, se convirtieron en referentes de la danza tanto en Argentina como en el mundo. Hoy, ya retirados, una misma lucha vuelve a encontrar a Eleonora Cassano y Julio Bocca: conseguir que les otorguen la jubilación.

Por su oficio, los bailarines tienen un régimen de "jubilación prematura", ya que el trabajar con su cuerpo les trae riesgos en la salud. De hecho, son considerados como deportistas de alto riesgo, y eso les otorga ciertos beneficios por sobre otras profesiones.

Con 52 años y ya retirada de la danza, Cassano habló de su situación. "Me pasó no solo a mí, a Julio Bocca también. Julio renunció. No nos podemos jubilar porque tuvimos un permiso de licencia especial, fuimos embajadores en representación del Teatro Colón. Entonces, esos años que no estuvimos, no nos hicieron los aportes correspondientes. Hoy en día, no me puedo jubilar", le explicó la bailarina a Involucrados.

Si bien Bocca no se expresó aún al respecto, sí lo hizo Marcela Tinayre , quién conoce la situación por propia boca del propio bailarín. "Lo hablé con él el año pasado, porque estábamos en una comida y llego y me dijo: 'Estoy cansado, renuncié'. Eleonora va a seguir insistiendo", señaló la conductora.

En el mismo sentido, la hija de la diva de los almuerzos se refirió al caso de Cassano: "Cuando estuvo afuera representando al Colón no recibió los años de aportes. Dijo que tendría que trabajar 20 años más para recibir su jubilación. Ahora va a recibir una jubilación de amas de casa que no es la que tendría que recibir por bailarina".

"El tiempo de aportes es muy poco en relación a la carrera que tengo. Si quisiera jubilarme tendría que ir al Colón a no hacer hacer nada. Julio estaba en esa misma situación y él decidió renunciar [al Ballet]. Yo no. Es mi lugar, me crié ahí, me lo gané. Alguien tiene que pensar un poco todo esto porque es una vergüenza. Como mi caso hay un montón de bailarines en la misma situación. Tratar a artistas como empleados municipales, como sucede ahí, es muy triste", había dicho Cassano a fines de septiembre, en una entrevista con AM 1300 Radio La Salada.