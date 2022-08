Viviana Canosa no fue a su programa y A24 puso imágenes de archivo

Tal como había anticipado el canal América 24, en medio de la polémica por la renuncia de Viviana Canosa de su programa Viviana con Vos, el canal se emitió este lunes en su horario habitual y dejó el espacio abierto para el regreso de su conductora. Sin embargo, solo se vio su silla vacía.

A las 21:00, el cartel Viviana con vos indicaba el comienzo del programa. Pero a continuación, la cámara de la señal captó el escritorio de la periodista, sin ella. Con la cortina musical habitual, y un zócalo que indicaba el hashtag del ciclo, la imagen del escritorio fue la estrategia que utilizó A24, junto con un graph que expresaba: “Libertad de expresión”.

A24 emite la silla vacía de Viviana Canosa. Twitter

El canal seleccionó distintas imágenes de archivo del programa, entre ellas, algunas en las que Canosa criticaba la figura del oficialismo y a Sergio Massa, el día previo a que le impidieran pasar un video en el que algunos manifestantes lo insultaban en Santa Fe.

El viernes por la tarde, la conductora sorprendió al anunciar en su cuenta de Twitter el final del programa. Según trascendió, no le habrían permitido emitir un informe crítico sobre el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, y eso la llevó a tomar la tajante decisión de abandonar el piso. “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, había expresado en la red social.

Según había anunciado LA NACION, Mariano Besada, gerente de contenidos de A24, había asegurado que desde el canal estaban esperando que la conductora se reincorpore al programa Viviana con vos, este lunes a las 21. “El viernes no estuvo al aire porque así lo decidió ella -señaló Besada-. No me parece bien que un conductor abandone el programa sobre todo si es en vivo y diez minutos antes de salir al aire, pero son cosas que pueden pasar en la tele”, había dicho.

Respecto a los señalamientos de censura por parte de Canosa hacia la producción del programa, Besada apuntó: “En los medios siempre hay un director editorial, que es el responsable final de lo que se publica o sale al aire. En este caso, el editor consideró que un video casero con tres personas escrachando al ministro de Economía (Sergio Massa) no tenía entidad suficiente para ser difundido”.

El gerente detalló que desde la producción ejecutiva del canal venían realizando un especial seguimiento a los escraches ya que se repetían en distintos programas. “El resto respetó sin objeciones el hecho de no publicar más escraches, vengan del color político que vengan. Viviana (Canosa) se ofuscó y decidió no salir al aire”.

En esta oportunidad, el ciclo sin Canosa se ubicó tercero en la franja y marcó 2,6 puntos de rating.