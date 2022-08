El plan de emergencia de A24: cómo queda la programación tras la renuncia de Viviana Canosa

A pesar de que, según dijo el presidente de Grupo América Daniel Vila y el Gerente de contenidos de la señal, A24 espera tener a Viviana Canosa este lunes, por las dudas de que la conductora no decida regresar al canal ya se armó una programación de emergencia hasta nuevo aviso.

Según fuentes consultadas por LA NACION, no habría ningún tipo de interés de la periodista en regresar al canal tras el hilo que publicó en la red social Twitter el pasado viernes cerca de la medianoche luego que se supiera su salida de la señal. Para el canal y sus autoridades, renunciar por Twitter no es considerado una salida formal, por lo que salvo que llegue alguna notificación legal, carta documento y/o pedido de rescindir el contrato, ellos no la ven ni a ella ni a su equipo (Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andres Bombillar) fuera de la pantalla del ciclo Viviana con vos. que hasta el viernes se emitía de 21 a 23.

De no presentarse Canosa, la gerencia de noticias y artística de la señal prevén salir al aire con una programación de emergencia hasta nuevo aviso, como sucedió el viernes pasado. En primera instancia, la idea que el segmento de 19 a 21 llamado Para que sepas, conducido por Edi Zunino y Marcela Pagano (actualmente de vacaciones) se extienda hasta las 23. Pero a última hora del domingo algunos conductores de la señal recibieron la información por la cual cabe la posibilidad de que todos puedan colaborar con esta emergencia. Así, El Noti de 24 con Paulo Vilouta se correría de 17 a 20 y Para que sepas, iría de 20 a 23.

También hay que aclarar que por unas semanas Baby Etchecopar, otras de las figuras de A24 que conduce Basta Baby de 23 hasta la medianoche, está de vacaciones y por esa razón el viernes pasado el ciclo se emitió con lo mejor de la semana y quedó, al igual que el de radio Rivadavia (Baby en el medio de 12 a 15), a cargo de Mercedes Mendoza.

A pesar de la renuncia por redes sociales, A24 espera que Viviana Canosa continúe con su programa

Sobre el tema de Viviana Canosa, el Gerente de Contenidos de A24, Mariano Besada accedió hablar con LA NACIÓN

— ¿La esperan mañana?

— Por supuesto. Como siempre el horario de Viviana con vos está esperando a su conductora.

— ¿Por qué no estuvo al aire?

— El viernes no estuvo al aire porque ella lo decidió. No me parece bien que un conductor abandone el programa sobre todo si es en vivo y diez minutos antes de salir al aire, pero son cosas que pueden pasar en la tele. En los medios siempre hay un director editorial, que es el responsable final de lo que se publica o sale al aire. En este caso el editor consideró que un video casero con tres personas escrachando al Ministro de Economía no tenía entidad suficiente para difundirlo. Desde la gerencia veníamos conversando con todos los productores ejecutivos sobre estos escraches que se venían repitiendo. El resto de los programas respetó sin objeciones el hecho de no publicar más escraches vengan del color político que vengan. Viviana se ofuscó y decidió no hacer el programa.

— ¿Y cómo seguirá la señal sin una Viviana Canosa?

— Entiendo que ella es una profesional que tiene una relación contractual con el canal y seguirá haciendo su programa, más allá de todo el revuelo que su decisión del viernes ocasionó. Porque estamos hablando de una persona que tiene mucha trayectoria en los medios.

Según pudo saber LA NACION, Besada y Canosa mantuvieron una reunión cordial de más de 10 minutos antes que trascendiera la noticia de su salida, pero el portazo de la conductora ya estaba decidido. La conductora se indignó cuando le pidieron una vez más no emitir videos de escraches en sus pantalla, y destacaron que no era solo una solicitud para ella y su programa, sino para todos los ciclos de A24 y América TV. En este sentido, le hicieron saber que todas las producciones habían recibido un mensaje el jueves con esa indicación.

El comunicado que le llegó el jueves a las producciones de los programas de A24, emitido por la gerencia de noticias y contenidos, al que tuvo acceso LA NACIÓN, fue enviado antes de la reunión de las autoridades con Canosa. Posteriormente, en este encuentro ella comunicó que no haría el programa.

Qué decía el comunicado enviado a las producciones de los programas de A24

“En los últimos días, por distintas razones, hemos visto en redes e incluso en algunos vivos (nuestros y de otros canales) ciertos escraches y/o vídeos insultando a distintos funcionarios y exfuncionarios. Es importante tener en claro que no está bueno que le demos entidad a situaciones como estas porque debemos ser respetuosos de las instituciones, sean del color político que sean.

En este sentido, recomiendo que evitemos ponerlos al aire si es que podemos controlar la situación. Si nos sucede en un vivo escapa a nuestra voluntad, pero grabado o de redes no aporta mucho, sobre todo cuando la agresión e insulto pareciera no ser espontáneo. Estemos atentos entre todos”.