Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: se conocieron en un programa de Canosa, reemplazaron a Rial y hoy son “Socios del espectáculo”

Luego de un exitoso año al frente de Intrusos, el histórico programa de América, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich estrenan Socios del espectáculo por la pantalla de eltrece , buscando trasladar a este nuevo espacio la química que ambos construyeron frente a cámaras y que es el reflejo de unos cuantos años de trabajos compartidos y amistad personal .

Este lunes, desde las 11 de la mañana, los periodistas se pondrán al frente del formato donde primarán los idas y vueltas de lo que acontezca con las figuras de la farándula y en el que estarán acompañados por un panel integrado por Graciela Alfano, Karina Iavícoli, Paula Varela, Mariana Brey y Luli Fernández.

“El título del programa lo habíamos soñado hace mucho, sin saber que primero íbamos a hacer Intrusos”, sostiene Rodrigo Lussich. Para Adrián Pallares, el nombre debía definir la idiosincrasia, no solo de la agenda periodística que se abordará cada día, sino también del vínculo entre ambos: “No debía ser el show de Rodrigo y Adrián, porque lo autorreferencial solo les cabe a figuras como Mirtha y Susana, así que Socios del espectáculo nos define perfectamente sin caer en una cosa egocéntrica”.

Este lunes, el programa arrancará con visitas estelares: Adrián Suar y Gustavo Bermúdez darán el presente para augurarle éxitos y, además, promocionar Los protectores , serie de Star+ cuyos primeros dos capítulos se verán este lunes y martes por eltrece. Además, la presencia de Suar tendrá un valor simbólico por tener a su cargo la máxima responsabilidad en el armado de la programación del canal.

Sentados en la vereda de un bar de Palermo, Lussich y Pallares llaman la atención de los ocasionales transeúntes que los saludan y les desean suerte, y también de gente del medio que circula por ese barrio poblado de productoras, canales y farándula que pulula. El Chato Prada, histórico productor de Marcelo Tinelli, detiene su vehículo para intercambiar algunas palabras con ellos.

-Tuvieron un muy buen primer año en Intrusos, ¿cómo nació la propuesta para mudarse a eltrece?

Pallares: -Nos llamaron el 10 de diciembre. Yo estaba hablando con eltrece por otro tema y me preguntaron por nuestro contrato con América.

Lussich: -Para esa época, aún no teníamos firmado el contrato con América para este año, pero era un hecho que íbamos a seguir.

Pallares: -Todo se movió muy rápido y el 13 de diciembre tuvimos la primera reunión con Pablo Codevilla en un lugar neutral y no público para poder comenzar a charlar.

-¿Dónde se reunieron?

Pallares: -En una oficina en el barrio de Caballito, todo parecía de una película de agentes secretos. El miércoles 15, la parte económica ya estaba resuelta.

-Es decir que el pase se resolvió en tres días.

Pallares: -Luego explicamos la situación en América, donde todo resultó muy fluido.

Lussich: - América hizo una contraoferta, hubo intenciones para que nos quedáramos ya que el programa funcionaba de manera estupenda. A pesar de la rapidez, hubo algunos días de incertidumbre, confusión y balance, lo lógico cuando hay que analizar dos propuestas.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el set de Intrusos

Entenderse

En un medio tan competitivo y definido por los egos como es la televisión, no es habitual encontrar una pareja de conductores que se desenvuelva con equitativa sincronía. Indudablemente, la amistad personal es la que contribuye a tal cosa. “A lo largo de mi carrera he tenido que forzar la armonía de alguna dupla. Acá eso no sucede”, sostiene Lussich.

-Se percibe que cada uno le sirve el juego al otro.

Lussich: - Es entender dónde el otro se va a lucir, donde marcará una diferencia. Entonces, se trata de acompañar, de llevar de la mano al compañero.

Pallares: -Además, jamás nos dividimos los roles, algo que podría ser más previsible . Acá no está el que juega del gracioso y el que se hace el serio. Alguna vez nos sugirieron que nos diferenciáramos con estilos puntuales y eso no va con nosotros.

Lussich: -Sería muy obvio hacer de “bueno” y “malo”, o “gracioso” y “serio”. Lo bueno es que podemos cambiar de rol todo el tiempo y, si alguien espera algo de uno de nosotros, quizás se lo termina dando el otro. Y eso es parte de nuestra química.

-Con esa fórmula construyeron una marca.

Pallares: -Siempre nos decían que Intrusos era la marca, así que ahora vamos a probarnos desde otro lugar.

Lussich: -Intrusos nos dio un paraguas enorme, pero la construcción fue nuestra.

-Y le dieron una identidad al programa.

Lussich: - Hubiera sido imposible querer hacer el Intrusos de (Jorge) Rial. Hubiese sido torpe.

-Si bien deben manejarse dentro de los parámetros que implica el género, ¿qué definirá a Socios del espectáculo?

Lussich: -Nuestro propósito es ir por más de todo aquello que la gente vio de nosotros. Haremos lo que en política es hacer crecer la base electoral. Más allá de la competencia con el afuera, la competencia es con nosotros mismos.

Pallares: - Siempre la competencia es con nosotros mismos . Además, dividiremos el programa entre lo periodístico y aquello que es más lúdico como las “bombas” o los “escandalones”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares apuestan a la fórmula informativa matizada con lo lúdico Rodrigo Nespolo - LA NACION

Colegas

-Van a un canal que tiene, en general, un piso más alto que América.

Pallares: -Más allá de eso, será el primer programa, luego de doce años, que es producción del canal cien por ciento , ya que eltrece se manejaba con producciones independientes.

-Jorge Rial afirmó que, dada la envergadura de la marca, conducir Intrusos siempre tendría buen destino.

Lussich: -Eso no está tan comprobado, no sería tan reduccionista. Respetamos y le agradecemos a la marca Intrusos, ya que te da una contención, pero el día a día lo construye uno.

-Jorge Rial decidió dejar el programa, luego de veinte años donde su nombre era sinónimo del mismo y ustedes fueron designados los conductores reemplazantes. En ese contexto, ¿recibieron su apoyo? ¿Tienen vínculo con él?

Pallares: -Antes de salir al aire, Jorge nos envió mensajes y vino al programa a presentar su nuevo ciclo, TV Nostra . Después pasó lo que sucede en los medios, uno se deja de ver con la gente con la que no comparte el trabajo. Nos ha saludado para el cumpleaños, pero nada más. No hay un vínculo cotidiano .

Lussich: - Jorge opinó y apoyó la moción para que nosotros podamos conducir Intrusos, tuvo que ver. De hecho, me llegó a convocar a una reunión para consultarme si quería conducir con Adrián.

-¿Cómo ven a Flor de la V al frente de la conducción del programa?

Lussich: -No la vi nunca...

-¿Nunca?

Lussich: -No veo programas de los que me fui porque sufro, siento nostalgia y no soy objetivo. Sufriría.

-¿Y vos, Adrián?

Pallares: -Tampoco. Es la novia que se fue. Incluso, veo menos América ahora.

-¿Por qué?

Pallares: -Porque me genera nostalgia y ya venía viendo mucho “eltrece”.

-El programa A la tarde, con Karina Mazzocco, aborda temas de farándula. Cuando conducían Intrusos, ¿no les molestaba esa competencia en el mismo canal?

Lussich: -Eso es muy de América, que va en vivo y todos los temas pasan de un programa a otro, lo cual te juega en contra porque te quema el contenido, pero, hay que decirlo, uno también puede tomar el tema de otro y no pasa nada. El Infama de Santiago del Moro hacía todo un bloque con los contenidos que dejaba Intrusos.

Pallares: -Por otra parte, noticias sobre herencias y muertos, Mazzocco los hace como nadie.

Lussich: -Es casi una escribanía...

En Socios del espectáculo, dos móviles, a cargo de Tomás Díaz Cueto y Celina Hernández, irán en busca de las figuras, más allá de las celebridades que visitarán el set del programa.

-Las comparaciones surgirán. ¿Es una presión ocupar el espacio que, hasta diciembre, ocupaba LAM, un ciclo que funcionó muy bien en las mañanas de eltrece?

Pallares: - El conductor de LAM dijo que nosotros íbamos a reemplazar a El Zorro …

Lussich: -Nosotros vamos en lugar de El Zorro…

Pallares: -No hay mucho más para decir.

-El Zorro mide muy bien, van a ocupar una franja caliente.

Lussich: - El género se instaló en ese horario por LAM, así que bienvenido.

Pallares: -En este horario no había espectáculos y la gente se fue acostumbrando a tener un programa de ese tipo a la mañana.

Lussich: -Evidentemente, nos fueron a buscar por eso, pero, en cuanto al estilo, estamos en las antípodas . Son programas que comparten un género, pero no un estilo.

-¿Por qué no hay hombres en el panel del nuevo ciclo?

Pallares: -El cupo masculino está completo con nosotros dos y Fabián Cerfoglio en la locución.

-¿Cómo nace la decisión de contar con Graciela Alfano en el panel?

Pallares: -Fue una propuesta de Adrián Suar y a nosotros nos pareció un toque distintivo poder contar con una celebridad en el panel.

Lussich: -Viene muy dispuesta a divertirse y a jugar nuestro juego, vamos a transitarlo y aprovecharlo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares buscan no encasillarse en roles definidos Rodrigo Nespolo - LA NACION

La industria del espectáculo

-¿Notan que el star system argentino está devaluado? ¿Por qué faltan estrellas y no se produce un recambio general en las celebridades de alto rango?

Pallares: - Hay una generación que no quiso ser estrella. Pablo Echarri o Facundo Arana no quisieron ser divos y se pararon en un lugar más cercano con la gente.

Lussich: - El famoso era inaccesible y ese era un factor para convertirlo en estrella. Radiolandia te hacía accesible lo que no lo era.

-Al público lo seduce menos el misterio de una figura.

Lussich: - El famoso es tan accesible que la gente hasta lo pute a, algo que antes no sucedía. Hoy le podés decir “cornuda” a Wanda Nara a través de las redes.

Pallares: -Y te puede contestar y eso es más noticia aún.

Lussich: -El código cambió, por eso, para sobrevivir al género, hay que buscar más creatividad que información.

Pallares: - Ya nadie se vuelve loco por las estrellas y a la gente le interesa saber sobre ellas solo si les sucede una gran desgracia o protagonizan un escándalo grande. Los programas mostraron el cumpleaños de Mirtha (Legrand) y los números del rating no se movieron. A veces, las noticias importan más al medio que al público. En nuestro caso, los televidentes nos agradecen lo bien que la pasan y cómo se divierten con nosotros y no si le dimos una primicia.

-¿Les importan las primicias?

Lussich: -Sí, por supuesto, pero no damos la vida por una primicia. Matarse por la primicia es algo que atrasa veinte años.

Pallares: -Como también atrasa pelearse con los demás por una primicia.

-Hoy, redes sociales mediante, la primicia es absolutamente efímera.

Pallares: - A la gente no le importa quién dio una primicia, eso tiene que ver solo con los egos de los periodistas.

Lussich: -E n nuestro caso, la audiencia compró cómo contamos el cuento y cómo se divierten.

-El género se modificó con la expansión y penetración de las redes sociales.

Lussich: -La esencia de los programas de espectáculos se complicó porque antes la televisión te mostraba lo que no podías ver del famoso. En cambio, ahora, a través de las redes, el famoso cuenta su vida como quiere y la gente se entera siguiéndolo gratis.

-Entonces, ¿cuál es el rol de un programa como el de ustedes?

Lussich: -La gente busca que le contemos otra cosa o que se lo contemos distinto y con un análisis.

Pallares: -Cuando fue el casamiento de los Montaner (Stefi Roitman y Ricky Montaner), el chiste fue contar quién no fue, quién la pasó mal y se peleó. Lo que no te va a contar la familia es lo que tenemos que contar nosotros.

Lussich: -Por supuesto que, si tenemos la primicia de un embarazo, la guardamos bajo siete llaves y disfrutamos al contarla, pero si basás tu programa en las primicias y no tenés otra cosa que contar ni otra herramienta para trabajar, te genera una presión que te lleva a una internación en pocos años y, por otra parte, te perdés un montón de contenidos que podés generar más allá de la primicia del embarazo.

Entre Mirtha y Juana

-Socios del espectáculo, ¿compartirá canal con Mirtha Legrand y Juana Viale?

Pallares: -Está raro, ¿no? Misterioso.

-Aún no se firmó el contrato entre eltrece y StoryLab. Aunque el año pasado eso sucedió en el mes de marzo, poco antes de salir al aire.

Pallares: -Nadie quiere largar prenda. A mí me gustaría que vuelva Mirtha. Que Mirtha haga el programa de Mirtha y Juana haga el suyo, no el de Mirtha. Entiendo que tiene 95 años y se le complica volver, pero Mirtha es Mirtha y nadie la pudo igualar ni superar. Juana está a años luz de Mirtha Legrand, el medio ha sido muy piadoso con Juana Viale…

Lussich: - Porque está la marca de la abuela detrás, no es La noche de Juana.

Pallares: -Y Mirtha extraña hacer su programa, por más que diga que su nieta está muy linda.

Lussich: -La televisión tiene que aprovechar que Mirtha está en condiciones de hacer su programa, aunque no sea todas las semanas. Es un desperdicio perderse a Mirtha.

-Queda claro que Socios del espectáculo no hará concesiones con eltrece.

Pallares: -Tampoco somos suicidas, estamos diciendo lo que ya hemos dicho sobre Juana Viale. ¿Por qué vamos a decir lo contrario ahora?

Lussich: -No vamos a caer en la coherencia cero, tenemos una línea de pensamiento que no vamos a resignar. Si me preguntás por Juana Viale debo decir lo que opiné toda mi vida, sino hablaría de mi falta de coherencia.

Pallares: -Hace poco salimos en un móvil de Telenoche, a pesar de que lo hemos criticado mucho, siempre en torno a lo profesional. Sin embargo, tuvieron la grandeza de invitarnos y nosotros la de asistir.

Lussich y Pallares en su último cumpleaños celebrado con emoción ante las cámaras de América América TV

La amistad que sostiene el trabajo

-¿Cómo se conocieron?

Lussich: -En Canal 9, a instancias del programa de Viviana Canosa. En poco tiempo nos hicimos amigos, luego de haber pasado algunas fricciones.

-¿En el marco del programa?

Pallares: -Eran temas personales, él sostenía que yo hablaba mucho. Una vez, me dijo: “Vos y yo jamás vamos a ser amigos”.

Lussich: -Es que sentía que él entraba muy rápido en confianza. Me daba trato de amigo y no lo éramos. “¿Por qué este tipo me trata como un amigo?”, pensaba.

-Evidentemente, todo pasó.

Lussich: -Cuando dejé el programa y me fui a vivir a Mar del Plata, la relación mejoró. Adrián fue un gran sostén mío en ese tiempo de mucha soledad.

Cuando Rodrigo Lussich regresó a Buenos Aires, la amistad se intensificó. Juntos emprendieron diversos proyectos, entre ellos un exitoso portal con información del espectáculo. Parecen el agua y el aceite, pero no lo son. Ese yin y yang en la vida personal potencia saludablemente el vínculo laboral.

-Viviana Canosa vive un momento de euforia, de énfasis en sus conceptos.

Pallares: - No la veo a Canosa, así que no tengo opinión formada. Calculo que ella tampoco debe ver lo que nosotros hacemos. Vamos por caminos separados.

Lussich: -Encontró un nicho. Así como en su momento era muy brava con la farándula, ahora lo es con la política. Ese personaje le rinde mucho más que la “buena” y lo potencia.

Acostumbrados a posar la lupa sobre los famosos, no es habitual que se piensen a sí mismos en público. Pararse del otro lado del mostrador es un desafío que aceptan con predisposición. Al menos, en esta charla con LA NACION. “ Tuve una infancia bastante difícil, con ausencia y situaciones de ciertos abandonos momentáneos, con idas y vueltas con mis padres. A la distancia ya no duelen y uno supo perdonar aquello que fue doloroso. Algún desamor también me marcó, pero voy a cumplir 50 años y me siento un privilegiado. Cuando de pibe pasás ciertas cosas, la vida de adulto se te hace más fácil”, explica Lussich.

Con un camino diferente, Adrián Pallares también encuentra en su infancia la construcción del temple de la adultez: “ Soy hijo de padres adolescentes, aunque siempre se comportaron como tales y no como amigos. No tuve grandes dolores, pero sí una infancia muy laburada por mis viejos. No digo que fue una infancia de privaciones, aunque hubo algunas falencias de cosas que otros chicos tenían y uno, no. Sin embargo, gracias a Dios, la vida ha sido muy buena conmigo. Además, no soy de estancarme en el dolor, de regodearme y quedarme llorando ahí. ´Al mal paso darle prisa´, es una de mis frases de cabecera”.

Lussich está de novio con Juan Pablo Kildoff desde hace dos años y medio , luego de una larga etapa de soltería. A instancias de su pareja, la paternidad es un tema que aún no tiene resuelto.