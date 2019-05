Amor, sadismo y muerte en el final de Campanas en la noche

Luciana a todo o nada.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2019 • 03:00

Ochenta capítulos desde aquel lunes 14 de enero cuando Luciana ( Calu Rivero ) encontró muerta a Iracema en Lago Místico. Cuatro meses de engaños, mentiras, traiciones y muertes. Campanas en la noche tomó buena parte del esquema clásico de la telenovela, y lo condimentó con temáticas más actuales como el empoderamiento femenino y el rol de la mujer en la sociedad actual.

Su historia sufrió tanto vaivenes como el programa cambios de horario. Arrancó ocupando la franja del prime time, pero en la medida que el rating no acompañó, su emisión terminó casi rozando la medianoche.

Sin embargo, la esencia de Campanas... se mantuvo intacta, y quedó resumida en el último capítulo.

Con Omar ( Federico Amador ) en poder de Vito ( Esteban Lamothe ), la desesperación de Luciana llega al límite. Obsesionada por salvar al hombre que ama, no duda en aceptar las condiciones del criminal, que la llama a su celular y la cita en el convento Sagrada Misericordia, donde estuvo escondido cuando fingió su muerte.

Al mismo tiempo Griselda (excelente Eugenia Tobal ) decide tomarse un micro con rumbo desconocido, pero antes llama a Omar para confesarle los crímeres que cometió: "Calculo que a esta altura ya sabrás toda la verdad, pero no quería irme sin pedirte perdón. Sin decirte que aunque no me creas todo lo que hice fue por el amor que siento por vos. Ojalá no te hubiese amado tanto". Y completa: "Ojalá nunca lo hubiera conocido a Vito, porque me hizo convertir en un monstruo. Perdí el alma, el corazón y te perdí a vos. Me voy a ir lejos. Perdoname".

Es ahí cuando este toma el teléfono para burlarse de ella. Griselda se desespera pero ya es tarde, porque el micro inició su marcha.

El plan de Vito está a punto de completarse, lleva a Omar esposado hasta un baño del convento donde hay una soga colgada del techo. La idea es ahorcarlo, pero no sin antes torturarlo en una muestra de extremo sadismo: "Con la horca primero te desmayás, pero no te morís, seguís vivo. El paso siguiente sí, es la muerte".

Omar lucha por su vida.

Luciana, con un arma que se llevó de su casa ante la desesperación de su madre María Marta (Patricia Viggiano) llega al convento y después de una pelea con Vito logra desmayarlo y rescatar a Omar en el último minuto.

Sin embargo, cuando quieren escapar se encuentran con Vito sangrando y apuntándolos con su arma. Luciana hace lo mismo y se enfrentan mano a mano, revolver contra revolver. "Bajá el arma, no me obligues a hacer esto", grita ella, "Por qué te querés quedar con este cerdo", le contesta él.

Griselda mata a Vito y luego se suicida.

Entonces se escucha un disparo y Vito cae muerto. Detrás de él, Griselda con una pistola todavía humeante le dice a Luciana: "Creeme que te salvé porque nadie puede ser el mismo después de matar". Y antes de morir saltando por una ventana le confiesa a Omar: "Te amo tanto que lo único que quiero es que seas feliz por siempre".

Luciana queda embarazada de Omar.

La acción avanza seis meses, en Lago Místico. Con la protagonista embarazada junto a Omar, Bruna (Azul Fernández) y Juani ( Franco Masini ). La adolescente llega en busca de sus raíces, se reencuentra con los amigos de su madre y confiesa ante su tumba: "Gracias por tu luz. Hicimos justicia. Lo hice por vos y eso me salvó, me fortaleció para ser esta que soy hoy. Gracias por Luis, por Brunita, por enseñarme que las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras. Y que el amor es verdadero solo cuando te cuidan, te valoran y te respetan. Siempre hice lo que los otros esperaban de mí hasta que empecé a escuchar mi propia voz. ¿Y sabés qué? Solo ahí fui feliz. Gracias".

Inmediatamente después de finalizar Campanas en la noche, Telefe.com emitió el último episodio del spin off digital La otra cara de Rita, centrado en Rita (Bárbara Amaral), Nelson (Adrián Navarro) y José (Rodrigo Guirao Díaz), con este último convirtiéndose en comisario de Lago Místico.