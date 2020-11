Analía Franchín, sobre MasterChef Celebrity: "Podés tener buena onda con los demás, pero es una competencia" Crédito: Prensa Telefe

13 de noviembre de 2020

Sin dudas, es una de las participantes que tiene más personalidad en MasterChef Celebrity. Con un estilo frontal y sin pelos en la lengua, Analía Franchín no se calla nada y supo imponer su propio sello en la competencia: reconocida por sus vinchas temáticas, habló este viernes sobre sus compañeros y sus ganas de triunfar en las hornallas.

"La gente quiere que todos seamos amigos. Podés tener buena onda, pero esto es una competencia. Hay un premio muy importante en juego, y también el honor. Si no hagamos una sociedad de fomento", lanzó este mediodía en Flor de equipo, dando cuenta de su personalidad competitiva.

En cuanto a sus enojos frente a cámara, confesó: "No estoy haciendo un personaje, soy así. Aunque en algunos momentos actúo, porque si tuviera que decir lo que pienso sería peor". En cuanto a sus ruidosos festejos en las galas, advirtió: "Grito siempre, para no gritar ya voy a estar en un ataúd, chicos. Aparte soy la participante a la que a más galas de eliminación mandaron".

Mientras reveló tener buena onda con casi todos los participantes, Franchín rescató que la esencia del programa "tiene la chicana baja" y no busca generar conflictos- "Nos podemos pelear por un huevo, sí, por una lechuga. La primera vez me crucé con Sofía Pachano por un huevo en el mercado, pero no hay golpes bajos", señaló.

Tras repasar sus mejores momentos en la competencia, la panelista explicó de dónde surgió la idea de sus peinados y sus vinchas temáticas. "Las vinchas surgieron porque iba siempre a cocinar con el pelo recogido, como lo hago en casa. Un día me cansé y entonces empecé a montar todo este look", expresó con un nuevo diseño de cucharas y tenedores en la cabeza.

Por último, la experta en milanesas, habló de su relación con el Turco García y sus enojos cada vez que el exfutbolista le gana el balcón. "¡Es que me gana siempre! Si fuéramos pareja nos mataríamos. Igual desde que entró al certamen está mucho mejor porque se está tuneando, se va haciendo cositas, se clavó un bótox, un hialurónico", disparó entre risas.