Wanda Nara y La Reini se sinceraron sobre sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity

Además de estar enfocados cien por ciento en dar lo mejor de ellos en cada una de las consignas que le presentan las galas de MasterChef Celebrity (Telefe), los concursantes terminan convirtiéndose en noticia por alguna anécdota o las revelaciones que hacen cuando Wanda Nara se les acerca mientras están con “las manos en la masa”. Y este jueves fue el turno de Sofía Gonet, más conocida como ‘La Reini’, quien al momento de presentar su plato reveló sus secretos estéticos, momento al que se le sumó nada más ni nada menos que la conductora del ciclo.

Sofi Gonet y una performance con recuerdos (Foto: Captura TV)

La influencer comenzó el desafío de la noche con suerte. Antes de cocinar, podía tocarle la heladera llena, la cual simbolizaba el “principio de mes”, o la vacía, “muy fin de mes”. Como recibió la primera, la joven de 26 años quiso lucirse ante el jurado. Así fue que se presentó ante Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular con su plato: matambrito de cerdo al limón con cremoso de zapallo y manteca de perejil.

“Mi plato se llama Reini del 2015″, anunció frente al magistral jurado. “Yo estaba sin saldo para esta vez y en el 2015 fueron años en los que yo andaba cortísima de plata, trabajaba de camarera en San Justo y me divierte el paralelismo entre ese momento, el desafío de hoy y el haber traído el plato acá... Me parece que la vida es muy loca”, añadió.

Sofi Gonet preparó un plato que recordó su 2015 (Foto: Captura TV)

En otro paneo, aclaró: “Tengo muchísimas historias porque la vida es muy loca. Tuve mil vidas”. De frente a quienes iban a juzgar su preparación, continuó: “No me dejaban nada de propina porque era muy torpe y rompía todos los platos”.

Seria, Sofía expresó: “Si quieren les cuento el plato... Hice un cremoso de zapallo, por abajo, por arriba tenemos el matambre, que está marinado y hecho con limón a la plancha, y arriba una salsa de manteca y perejil”.

Mientras Martitegui hacía su degustación, Nara le preguntó si la participante podría tener un lugar en Tegui, su famoso restaurante. “Ella estuvo en Tegui, cocinó conmigo y fue un éxito”, comentó el chef y Gonet comentó: “Es verdad, emplaté los helados de mandarina”.

Luego de aquella declaración, Germán lanzó: “No sé si en la época de camarera tenía toda esta producción”. Lejos de ocultar su paso por el quirófano, la joven expresó: “No, fue seis caras atrás”. Acto seguido, Wanda empatizó: “Bueno, todos éramos otros un par de años atrás”. Pero Damián Betular no dejó pasar el comentario: “Hablá por vos”, disparó.

Wanda Nara se sinceró sobre sus retoques estéticos (Foto: Captura TV)

Pero el foco volvió a la devolución. “Este matambrito de cerdo está muy bien condimentado, le hubiese puesto hasta más costra aún, la parte más grasa para que casi se descaramelice. El sabor del puré es intenso, entonces le quita sabor a todo el resto”, le dijo Donato De Santis. Al escucharlo, ella acotó: “Quizás puede ser porque le tiré sal a lo último. A lo último siempre espolvoreo sal”.

“Es casi un jamón crudo”, lanzó Betular y agregó: “Para mí en esa confusión que contaste del ‘sin saldo’ rectificaste muchas veces la sal, Sofi”. La Reini estalló de risa y se sinceró: “Hago todo el tiempo eso”.