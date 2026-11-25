Tras una semana sin eliminados, Masterchef Celebrity empezó a complicarse cada vez más. Y es que los famosos que siguen en carrera tuvieron que enfrentarse a una de las pruebas más temidas de toda la competencia: el muro. Los participantes tuvieron que cocinar en duplas, el mismo plato, y las indicaciones fueron a los gritos, separados por una pared gigante. Luego de este desafío y otros, Edith Hermida, Grego Rosello, Elizabeth Vernaci, Pablo Migliore, Campi, Luciana Geuna, Pablo Giralt, Luck Ra, Rocío Robles, llegaron de la noche de última chance y a ellos se sumó Juli Poggio que no logró un buen plato con los sabores de la infancia. La gala de eliminación de Masterchef arrancó con un piso de 11,1 puntos que le dejó Pasapalabra liderando la noche. Antes del arranque, Telefe hizo el lanzamiento oficial de Minuto para ganar con Marley y Momi Giardina, con un spot en el que participaron todas las figuras del canal, que llegará en el verano a su pantalla. En las cocinas más famosas, los cocineros se encontraron una olla misteriosa con un caldo hirviendo que tuvieron que utilizar para preparar una salsa que fuera bien con un plato libre.

La prueba, una de las más complejas hasta ahora, dejó en la cuerda floja a más de uno. A medida que fue subiendo la complejidad de la preparación, el rating trepó a los 12 puntos, liderando la noche. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: Campi fue el primero en presentar un tomahawk grillado con papas panaderas por el que fue felicitado. “Tu plato tiene simpleza y buena presencia”, le dijo Maru Botana. Luego llegó el turno de Edith Hermida con un goulash con spaetzle, seguida de Pablo Migliore con tallarines caseros con estofado de pollo y Juli Poggio entregó sorrentinos de ricota y hongos a la crema, ambos platos con objeciones.

Elizabeth Vernaci cocinó risotto de hongos pero no logró el objetivo, Grego Rosello presentó una polenta cremosa con un bife de chorizo y tomates concasse; Luck Ra entregó un risotto de hongos y pollo que le quedó seco; Rocío Robles, medallones de lomo con salsa champignones y puré bicolor. “Estamos en un plato increíble pero llegamos al puré mixto y bajamos como en una montaña rusa”, criticó Germán Martitegui. Finalmente, Luciana Geuna optó por un risotto de hongos con ojo de bife al que le faltó cocción y Pablo Giralt, lomo con papas fondant con salsa de echalotes y pimienta por el que fue felicitado. “El plato tiene nombre y dice ‘me quiero quedar’. La cocina es pasión, es ganas pero también es saber”, lo felicitó Martitegui.

Masterchef Celebrity lideró la franja con un pico de 12,3 puntos, en la noche en la que Campi, Hermida y Giralt tuvieron los mejores platos y Luciana Geuna junto con Juli Poggio quedaron la cuerda floja y la periodista quedó eliminada. “Quiero valorar mucho el haberme animado, nunca lo dudé y lo disfruté mucho. Es muy nutritivo en todos los sentidos este programa y el grupo es genial. Fui muy feliz”, se despidió entre lágrimas.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Pasadas las 21 arrancó Es mi sueño, en la cuarta etapa, con un piso de 5,4 puntos. En esta instancia ya están establecidos todos los dúos de famosos con artistas amateurs y el jurado se tuvo que poner más estricto a la hora de los puntajes porque sólo ocho parejas serán parte del palco del Ópera. Esta noche, el Bambino Pons y Mariano Gueinasso quedaron en zona de riesgo porque sorprendieron pero no les alcanzó.

El ciclo de Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7,2 puntos. Detrás quedó LAM con 4 puntos y Bendita con 3,2. Por su parte, pasadas las 22, Bienvenidos a ganar y BTV compitieron por el tercer lugar con un pico de 2,0 y 1,8, respectivamente. Más tarde, Mario Pergolini recibió a Barbie Simons como invitada central. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 5 puntos, en el momento del monólogo inicial, cuando el conductor reaccionó a un video que se hizo viral de una madre con su hijo.