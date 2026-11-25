La televisión abierta está más caliente que nunca y una de las noticias que pateó el tablero fue la venta de Mandarina Contenidos al grupo Octubre, propietario entre otros medios de canal Nueve. La productora es la encargada de llevar adelante LAM, SQP, DDM y BTV en América TV, competencia directa de elnueve y desde la transacción, todas las miradas estaban puestas en lo que pasaría con el futuro de estos ciclos y sus figuras, fundamentales de cara a la próxima batalla por el rating en 2027.

LA NACION pudo saber que Mariana Fabbiani es la primera figura confirmada de canal Nueve en 2027 con DDM. La conductora ya había decidido no hacer más televisión por este año para acompañar a Mariano Chihade, su marido, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Pero en las últimas horas tomó la decisión y su pase ya está confirmado. Por lo que resta del año, no regresará a América. Por estos días Martín Candalaft y Mauro Szeta llevaron adelante el programa de la tarde, este miércoles la conducción estará a cargo de Ángel de Brito, el jueves estará Denise Dumas y el viernes, Beto Casella. En diciembre, Candalaft será el encargado de finalizar el ciclo. Puede que Mariana regrese para despedirse de su audiencia pero es algo que decidirá más adelante.

Fabbiani es la primera figura confirmada de canal Nueve en 2027 con DDM Fabián Marelli

Este es el primer movimiento oficial que se da, tras la venta de Mandarina. En el marco de esta operación, Chihade asumió como director ejecutivo integral de elnueve, competencia directa de la señal en la que están sus programas actualmente. En el corto plazo, los demás programas seguirán en la pantalla en la que están cumpliendo los acuerdos vigentes. La gran incógnita es qué pasará con LAM, el ciclo de De Brito es el gran éxito de América y el conductor adelantó que habrá temporada de 2027 y agregó en Bondi Live: “Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados”. Las dos ofertas que tiene son de América y, obviamente, de elnueve. “Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producirlo”, dijo sobre quién ganará la pulseada. El conductor subió esta tarde a sus historias de Instagram la frase “decisión tomada” con los colores del nueve, lo que levantó sospechas de que el pase sería un hecho.

En lo que a Yanina Latorre se refiere, la conductora de SQP ya manifestó que no tiene ganas de levantar canales y que la resolución de su futuro laboral nada tiene que ver con lo que haga De Brito. “Mi decisión no depende de Ángel. Estoy bastante más definida que la semana anterior, no lo charlé con nadie, solamente mi marido sabe”. Sobre el posible cambio de canal contó que tuvo un ofrecimiento concreto de Mariano Chihade pero que “elnueve no tiene identidad, ese es el problema. No tengo ganas de vivir de levantar canales, que lo levanten otros, los que reman. Yo acá estoy instalada y hoy América está muy bien, es el mejor año”.

Yanina Latorre: "Yo acá estoy instalada y hoy América está muy bien, es el mejor año” (Foto: Instagram @yanilatorre)

En la pantalla de elnueve ya se notan cambios: Flor de la V anunció el levantamiento de Los profesionales con Flor el 31 de enero de 2027. El viernes pasado, después de dos horas de programa, la conductora reveló la noticia frente a sus panelistas, que se mostraron sorprendidos ya que no tenían idea de la decisión del canal. En el programa de este martes aclaró lo sucedido. “Mi productora me dijo: ‘Yo le comunico al equipo’. Yo di por entendido que el equipo eran todos. Ahí me di cuenta que ellos no sabían. En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa”. Además admitió que “todo el tiempo desde que yo debuté en adelante, siempre estuve atrás de qué hacemos y cómo podemos mejorar. Siempre me decían ‘no te preocupes, no te preocupes. Es un canal que mide poco, no te preocupes. Siempre era ‘no te preocupes’. Del ‘no te preocupes’ al que te digan ‘se termina el ciclo’, para mí fue como un baldazo de agua fría. No me lo esperaba”.

También Carmen Barbieri contó que Con Carmen, ciclo que se emite de 14 a 15.30, terminará el 31 de diciembre y el canal le ofreció conducir junto a Marcelo Polino un magazine el año próximo. En estos días se terminará de armar el rompecabezas de cada canal de cara a lo que será una fuerte pelea por la audiencia en 2027.