Bailando 2019: la bronca de Flor Vigna por estar al borde de la eliminación

Flor Vigna sigue en riesgo. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

25 de octubre de 2019 • 15:34

Flor Vigna fue campeona del certamen y también la del promedio más alto entre las 16 parejas que llegaron al súper duelo del "Bailando 2019" y, sin embargo, el nuevo formato de eliminación que se impuso en esta edición la tiene al borde de la eliminación.

Luego de perder en una primera instancia contra Charlotte Caniggia, en este cruce Flor Vigna y Facundo Mazzei debieron enfrentarse con El Polaco y Noelia Marzol. Si el anterior parecía fácil para los más virtuosos del certamen -pero no lo fue-, este también y tampoco lo fue. Por abrumadora mayoría, jurado y BAR, coincidió en destacar el esfuerzo y frescura del cantante, sobre la perfección técnica, pero "aburrida" de Vigna.

La rueda de votación comenzó con Pampita Ardohain, que criticó a ambas parejas por no haber cambiado absolutamente nada en el ritmo, pero se inclinó hacia el equipo de Vigna. Es importante aclarar que en esta instancia, los participantes repiten la coreo de cuarteto que bailaron oportunamente en el programa.

"No me encantó ninguna de las dos parejas", echó leña al fuego Florencia Peña, pero se inclinó por El Polaco, al igual que Marcelo Polino. El problema llegó del lado del BAR. "Chicos, las excusas ya están sino no vengan más al 'Bailando', que el año que viene convoquen a otros. Si les están dando una pantalla que nos sirve a todos, inviertan sino quédense en sus casas y denles el paso a otros", los fulminó Flavio Mendoza mientras a la participante se le desfiguraba la cara.

Laura Fidalgo destacó a la primera pareja por la técnica, pero igualmente se decantó por la dupla El Polaco-Marzol, al igual que Aníbal Pachano que vio "más de lo mismo". Fue entonces cuando Vigna no pudo más y con la voz quebrada y al borde del llanto pidió la palabra: "El 'técnicamente' lleva un montón de tiempo. Yo no soy bailarina, lloro todos los ensayos para poder traer lo que traemos acá".

El Polaco y Marzol pasaron a la siguiente ronda, mientras Flor Vigna se fue del estudio reprimiendo las lágrimas, golpeada en su condición de artista y con la certeza de que, a pesar de que los números la dejaron como "la mejor de todas", si no levanta la puntería está a dos coreografías de ser la próxima eliminada del programa.