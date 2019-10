Crédito: Instagram

Pasada en el Súper Duelo la instancia de ritmo libre, las parejas que no pasan de ronda tienen la chance de retomar ritmos que ya bailaron en el certamen. Esto se pensó porque las instancias del "Súper Bailando" son tan vertiginosas que no dan tiempo para desarrollar de cero una nueva coreografía.

Sin embargo, y por una cuestión de "aburrimiento", tanto el jurado como el BAR comenzó a señalar a cuestionar a los participantes, por no atreverse a cambiar nada, aunque sea un truco, un paso, el vestuario. Esta crítica, que en algunos casos fue determinante para que un voto cambiara de destinatario explotó durante la devolución a Sofía Pachano, y generó un intercambio poco feliz entre Pampita Ardohain y la jefa de coaches, Lolo Rossi.

Ante otro reclamo sobre la falta de originalidad (ya le había pasado minutos antes a Flor Vigna), la hija de Anibal Pachano interpeló a Lolo: "Muchas veces nos dicen que no podemos cambiar. Comuníquenles eso a los jurados porque después nos afecta a nosotros".

"Es que el jurado recién ahora decidió evaluar eso, de hecho cambiaron en la coreografía anterior y ustedes no se dieron cuenta", pateó la pelota afuera Rossi. De los siete jurados la que tomó el guante fue Pampita: "No habrá sido lo suficientemente significativo el cambio, sino nos habríamos dado cuenta. Acá están compitiendo con otra pareja, no con treinta. Rómpanse el alma, si yo quisiera ganar me cambio el vestuario, pido otra pantalla, hago un truco al final que quede en la cabeza del jurado. Avívense si quieren quedarse en el certamen. Bailen con el alma, con espíritu de artista, pónganle ganas al certamen porque sino es un embole. Que es lo que nos pasa hoy con todas las parejas".

No fue el único enfrentamiento que tuvo Rossi, más temprano en la noche se cruzó con Marcelo Polino, a quién le cuestionó su mirada como jurado frente al mismo cuestionamiento: "¿Si hubieran cambiado un ocho vos te habrías dado cuenta?". El periodista decidió cortar el tema con un chiste, y los ánimos se aplacaron. Pero en la medida que las parejas no introduzcan algún cambio en las presentaciones, y el jurado siga "aburriéndose" con cada performance, este nuevo formato de Súper Duelo se puede llevar puesto a cualquiera.