Lourdes Sánchez se robó todos los elogios del jurado Crédito: Prensa LaFlia

3 de septiembre de 2019 • 00:51

El ritmo del video clip sigue adelante en el Bailando por un sueño, y en la noche del lunes Fede Bal y Lourdes Sánchez demostraron que en ese ritmo también son una de las mejores parejas. Marcelo Tinelli los recibió en el piso de ShowMatch, y allí se detuvo un instante para dar pie a una breve polémica.

Luego del beso que se dieron Lourdes y Fede en el anterior ritmo, la novia de Bal, Bianca Iovenitti, se vengó y en su coreo tuvo un momento cercano con el Chato Prada, marido de la bailarina. Por ese motivo, Tinelli les preguntó a ambos qué opinaban al respecto. Fede, muy sereno, respondió: "No me pareció fuerte ni una venganza". Sin embargo, la postura de Lourdes fue algo distinta: "El Chato dijo que no varias veces, pero Marcelo vos le insististe. En mi casa él decía que no, y vos tanto le dijiste que venga, que al final vino. Él sabe que a mí esas cosas no me gustan. Nadie me avisó nada, y fue fuerte estar en casa y ver eso".

Finalizado el debate -del cual el Chato no se animó a participar- la pareja comenzó su baile. Replicaron un video de Ed Sheeran, y la lluvia de elogios no tardó en aparecer. Ángel de Brito dijo que le gustó y comentó: "Lourdes, sos la mejor bailarina de este año. Me gustó cómo eligieron los fragmentos que empataron con el video, me gustó mucho" (9). Carolina "Pampita" Ardohain opinó que verlos bailar fue "un placer", y agregó: "No se empalagaron de empatar con el video e hicieron sus propias coreografías. Una muy buena noche. Felicitaciones" (9).

En su turno, Florencia Peña consideró de mucha "belleza" el número y aplaudió especialmente a Sánchez: "Ustedes saben ocupar cada uno su lugar cuando les toca, y hoy Fede se corrió para ser tu partenaire, y vos Lourdes te luciste. Son una pareja muy carismática, es hermoso verte bailar, fue muy lindo lo que hicieron" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino pidió el BAR y se sumó a las felicitaciones, aunque destacó que un poco de vuelo en la coreo no hubiera estado mal (5).

Al momento de los especialistas, Carmen Barbieri, en su rol como invitada al BAR, elogió a Lourdes, y destacó que en la pareja hubo mucho ensayo: "Me gustó mucho lo que hicieron, debería mantener el puntaje, pero porque soy la mamá de Fede doy un punto más". A continuación, Laura Fidalgo remarcó: "No hubo fisuras, se vio claro, limpio, no me aburrió, punto para arriba". En el cierre, Aníbal Pachano consideró que le "encantó", y concluyó que merecían un punto más.