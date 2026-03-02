Rating: cuánto midió el ingreso de dos participantes a la casa de Gran Hermano

Se cumplió una semana de la vuelta de Gran Hermano a la televisión. El género de la telerrealidad que John De Mol pergeñó allá por 1997 y que en nuestro país debutó en 2001, está cumpliendo 25 años. Para festejarlo, Telefe decidió poner en pantalla la Generación Dorada, una mezcla de famosos, con influencers, ticktockers y algunos, pocos, ignotos que se presentaron al casting. El concepto de la vida en vivo fue cambiando con la llegada de las redes sociales, Instagram se volvió un gran reality donde cada quien cuenta su vida como quiere. Frente a este panorama, la producción de GH se las tiene que ingeniar para hacer de cada gala algo atractivo.

En la primera semana al aire pasó de todo: el lunes, día del debut, Santiago del Moro le dio la bienvenida a los primeros 18 participantes que ingresaron a la casa. Ellos son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, exparticipante de GH; Lolo Poggio, hermana de Julieta, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Pincoya, ganadora de GH Chile, el futbolista Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigon, Catalina Tcherkaski, Yisela Pintos, Juani Car, Daniela de Lucia, Nicolás Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga y Eduardo Carrera, otro de los exhermanitos. Y el martes ingresaron los 10 restantes. Solange Abraham, exparticipante de 2011, Yanina Ziili, Kennys Palacios, peluquero de Wanda Nara, Martín Rodríguez, representante argentino de crossfit; desde Venezuela, Cinzia Francischiello; Franco Zunino, la influencer Lola Tomaszeusky, el exfutbolista Nazareno Pompei, la modelo Luana Fernández y Franco Poggio, pareja del panelista Lizardo Ponce.Un total de 28 personas conviviendo juntas y expuestas 24 horas al gran público.

Si bien al principio hubo cierta reticencia del público a los personajes conocidos por la sensación de que no habían pasado por un casting, luego empezaron a aflorar los conflictos y las historias personales y la casa empezó a latir nuevamente. Nunca pasó tanto, en tan poco tiempo. En esta edición, dos participantes se fueron del juego en la primera semana pero no por decisión propia. Daniela de Lucía se enteró estando dentro que su padre había muerto repentinamente y esto la llevó a irse. Por otro lado, Divina Gloria tuvo que ser hospitalizada para hacerle controles por un cuadro de hipertensión y los médicos decidieron que no podría volver al reality,

La gala de este domingo, que sería dedicada a la cena de nominados, se transformó en una noche de ingresos. A las 22.53 comenzó Gran Hermano, tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, con un piso de 6.2 puntos. Mientras Zilli, Solange, Lucero, Brian y Emanuel disfrutaban de la comida y se cruzaron por varios temas, el resto de la casa recibió un mensaje de Divina Gloria: “Mis queridos jugadores, aquí estoy sana y salva y feliz de poder comunicarme con ustedes. Les quiero a pesar del poco tiempo de haber estado juntos. Den todo como venían haciendo. Lo nuestro fue como un amor en Las Vegas. ¡Edición dorada, arriba!”. Minutos después del arranque, el rating subió a los 9.1 puntos.

Ingreso a la Casa de Gran Hermano

Los panelistas debatieron sobre el enfrentamiento entre Andrea del Boca y Yanina Zilli y el fuerte cruce entre Emanuel y Brian en la cena de nominados. La expectativa era enorme y todas las miradas estaban puestas en quiénes entrarían a la casa. Luego de varias especulaciones en redes, durante todo el fin de semana, la primera en ingresar fue Carlota Bigliani. “Mamá, laburante y picante”, según la definió Santiago del Moro cuando la presentó. La presencia de la recién llegada revolucionó todo y el rating tocó los 10.1. Pasadas las 23.35 se activó la puerta giratoria y sorpresivamente, tras la muerte de su padre, volvió Daniela. “Estoy bien, obviamente por la partida de un ser querido, uno está triste, acompañé a mi mamá pero dije ‘vuelvo porque ellos me hacen bien’”, contó. El conductor reveló después que la participante lo consultó con su madre y ella le pidió que volviera al reality.

La marca máxima de la gala fue de 10.4 puntos y terminó en 5.8, pasada la medianoche, en un domingo donde la extensión de la Cadena Nacional afectó el arranque de Gran Hermano.