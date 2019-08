Luciana Salazar y una coreo que convenció a los especialistas Crédito: Prensa LaFlia

31 de agosto de 2019 • 01:32

No suele ser lo habitual, pero en algunas ocasiones el Bailando por un sueño se convierte en un escenario de cuestiones políticas. Marcelo Tinelli no esconde su opinión con respecto a la actualidad del país, y algo de eso sucedió durante la noche del viernes. Al momento de presentar a Luciana Salazar, el conductor la destacó por sus recientes tweets de contenido político.

Mano a mano, Tinelli le preguntó a la vedette por algunos de sus dichos en redes sociales, y ella contó que conoce a gente que le informa de determinados movimientos en la actualidad del país: "Tengo un montón de fuentes por todos lados, me gustan los chismes políticos". Haciendo hincapié en un texto que hablaba sobre la inestabilidad de los mercados, ella expresó que Mauricio Macri y Alberto Fernández "tienen que pensar en el país", a lo que Tinelli retrucó: "Pero, fundamentalmente, quien lo gobierna".

Sin embargo, el dato que sorprendió es que luego le preguntó a Carolina "Pampita" Ardohain sobre su nueva pareja, Roberto García Moritán, y ella contó que forma parte activa de Cambiemos.

Luli Salazar, con respecto a su nuevo y misterioso novio, quiso mantener el interrogante y agregó que, por su parte, nunca confirmó que él fuera político.

Finalizado ese segmento, Salazar se entregó a un baile que fue bien recibido por el jurado. Ángel de Brito consideró que hubo muchos momentos en los que Luciana no bailaba, pero que en esos momentos breves sí pudo hacer las cosas bien: "Se nota que hay mucho ensayo, estás más sólida en la pista" (8). Pampita vio algunos momentos desprolijos, y notó que la vedette tuvo problemas con su vincha: "Faltó un poquito más de baile. No es malo tampoco" (7). Florencia Peña le dijo a Luciana que "no fue su mejor gala, no estuvo mal, pero vos ya estás a un nivel mejor de lo que sucedió" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino fue breve, y consideró que la gala "fue muy linda" (5).

Sin la intervención del BAR, la pareja terminó con veinte puntos, un total que los aleja de la temida instancia de duelo.