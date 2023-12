escuchar

No fue una buena noche para Martín Salwe. Su nombre comenzó a sonar en el estudio mucho antes de que le tocara salir a la pista: su antigua compañera de dupla y actual novia de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, lo acusó de haber mentido sobre ella. Además, antes de anunciar su entrada, el conductor notó la ausencia del coach de la pareja y se mostró muy molesto por esa situación.

Como si fuera poco, esta semana, además, surgieron en las redes una serie de chats que demostrarían que el romance entre Salwe y su bailarina, Nenu López, sería “armado” para tener una previa. “¡Pasó de todo!”, se sorprendió el locutor, una vez que fue presentado. Y entonces sí, Tinelli quiso saber qué ocurrió con el coach del equipo. “Todos los coaches están obligados a venir cuando le toca bailar al equipo, porque este es un trabajo. Nosotros le dijimos que tenía que venir, pero él no podía porque tenía el compromiso. No ahondé demasiado. No fue algo personal y familiar, porque es algo que siempre contemplamos”, explicó Lolo Rossi, una de las jefas de coaches.

“Nos llevamos bien con él. Yo lo propuse cuando nos llamaron, porque lo conocía de antes”, señaló Salwe. Y Tinelli le preguntó: “¿Puede ser que es algo conflictivo? Es lo que me dice la producción”.

Sin perder la sonrisa, el locutor contestó: “ Puede ser que sea algo sindicalista. Hace pedidos vehementes a la producción constantemente, hace respetar diariamente sus derechos, algo que no está mal, pero en este caso faltó y no corresponde. Tenía un compromiso laboral. A nosotros nos perjudica un montón que no esté, porque yo no bailo y necesito que esté para darnos las últimas marcaciones y detalles. Hoy estuvimos solos. Nos ayudaron un montonazo, pero él tenía que estar acá”.

Nenu, a su vez, contó: “Yo le dije que nos perjudicaba si no venía. Me pone un poco incómoda”. La bailarina había expresado días atrás que ni siquiera tenían lista la coreografía, pero ahora aseguró que llegaron a armarla. “Fue un problema de planificación. El día que bailamos la salsa de tres deberíamos haber tenido la mitad de la coreo que venía, que era esta. Y no estaba. Por eso nos quedó muy poco tiempo para armarla. Vinimos sábado y domingo doble turno para lograr algo más o menos presentable”, explicó Salwe. Y agregó: “Por suerte, después nos encontramos el lunes y acá estamos hoy. Pero la realidad es que la planificación no fue la correcta y eso depende del coach”.

Para sumar más conflicto, Coty Romero pidió la palabra desde la cabina de streaming. “Martín salió a decir que yo inventé un romance con alguien porque no sé hacer otra cosa que polémica. Y acaba de decir Milett que vos inventaste un montón de cosas sobre ella. Y no solamente eso: el romance, que hasta salieron chats, pero en eso no me meto, porque sé que ahora están bien. Pero que no salga a decir cosas sobre mí, porque ayer lo escuchó una amiga mía que dijo sobre mí en la cafetería ‘esta va a caer’. Quiere tener previa conmigo, y no le voy a dar ese privilegio ”, indicó la exparticipante de Gran Hermano.

Por supuesto que sus dichos despertaron una discusión entre el locutor y la correntina que se volvió tan extensa como incomprensiva y terminó con acusaciones cruzadas de denunciarse en la Justicia.

Luego de que la pareja bailara al ritmo de la cumbia RKT, Ángel De Brito indagó sobre los supuestos chats en los que la bailarina le contaba a un exnovio que iban a inventar un romance porque Salwe no tenía previa. “No es mi ex, es alguien a quien vi dos veces. Después pasaron cosas con Martín, pero yo estaba soltera. Desde el día uno yo dije que con Martín nos estábamos conociendo nada más. Yo sabía que lo iban a inflar en el streaming. Ahora sí estamos de novios, pero se dio acá”, explicó la bailarina.

Cuando el conductor de LAM le propuso que haga su descargo sobre las declaraciones de Milett, que lo acusó de haber inventado que le tiró cera caliente en el cuerpo y que quedó embelesada por un bailarín tatuado luego de ir a ver Sex, Salwe señaló: “La que contó eso en la pista fue Noelia Marzol. Yo solo dije que le gustó mucho, que le resultó atractivo Fernando Goncalves Lema, uno de mis compañeros de elenco. Pero como algo artístico. Es muy llamativo, es exótico, es distinto”.

Desde la cabina de streaming, Figueroa aclaró: “Al día siguiente dijeron que había sido una broma para ponerlo celoso a Marcelo. Y no está bien usar el nombre de alguien para promocionar una previa o una obra. Que utilice a otro, no a mí ”, indicó, notablemente enojada.

