Este jueves, la segunda pareja anunciada en Bailando 2023 fue la conformada por la modelo Eva Bargiela y Uriel Sambrán. Por eso, en estudio se encontraba una de sus mejores amigas: Sofía “Jujuy” Jiménez, que terminó protagonizando uno de los momentos más picantes de la noche.

Antes de que Bargiela saliera a escena, Marcelo Tinelli le preguntó a Jujuy si quería tener “otro Bautista Bello en su vida”, refiriéndose a su último novio. Al escucharlo, ella perdió la sonrisa y comenzó a negar enfáticamente. “No, nunca más alguien de ese estilo. Lo que pasa es que me gustan mucho los deportistas, porque siento que tienen mucha garra, pero justo alguien así, no. Tengo que ir por otra cosa”, respondió, sincera, y le pidió un consejo a Pampita Ardohain.

Sin dudarlo, la miembro del jurado le recomendó un rubro que conoce muy bien, el de su marido Roberto García Moritán: “Un gastronómico. Deportistas no, Sofía. Nunca más”. La propuesta pareció gustarle a la modelo, que exclamó: “¡Sí! Aparte, te cocina y amo comer. No lo había pensado”.

Moria Casán también quiso participar de la conversación. “Pero cambiaste, porque el Pelado no era deportista”, señaló, refiriéndose a Guillermo López, la primera pareja mediática de Jujuy. “Bueno, era otra Sofía. Era muy chiquitita”, se justificó Jiménez. Entonces, Tinelli quiso saber qué fue lo ocurrió con Bello y sin eufemismos, le explicó: “Me metió los cuernos, Marce. Libremente. Fue horrible y no queremos ese tipo de gente. Me pidió disculpas después de tres meses, porque primero me dijo que se tenía que perdonar él, por lo que me hizo. ¡El nivel de chamuyo era de otro planeta! Si la vas a hacer, hacela bien y que no me entere. Voy a ir por un gastronómico. Me gustó”.

Luego, sí, Bargiela y su compañero salieron a la pista. La pareja había sido convocada otras seis veces, pero por cuestiones de tiempo no pudieron bailar. “Quiero saber por qué hay parejas que vienen una vez y bailan. ¿Cómo hacen? No tengo nada en contra de ella, pero por ejemplo Camila Homs viene y baila la primera noche. Encima, a mí ayer Federico Hoppe me dijo: ‘Preparate, preparate que bailás’, y acá me ven”, protestó.

Con respecto a cómo está transitando su separación del líder sindical Facundo Moyano, la modelo se sinceró: “Siento que hoy es la primera ven que voy a disfrutar de estar acá. El primer día vine muy nerviosa porque estaba atravesando una situación personal muy difícil, y la segunda, tenía que venir a explicar que me había separado... Por eso, este es el primer día en el que siento que vine a darlo todo, a disfrutar, a pasarla bien”.

Después de ver a la pareja bailar al ritmo del cuarteto, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño del voto secreto durante esta tercera ronda. “Se nota que se van conociendo más en la pista y van encontrando otros recursos. Me encantó el final. Lo que me parece que hay que trabajar acá es el peso con el que Eva hace cada movimiento de la coreografía. Está bien ensayada, está bien hecha, pero le falta consistencia y contundencia artística. Por más que sea una cumbia [SIC] y se supone que es sencilla, se tiene que ver bomba del principio hasta el final. Cuesta verlo, porque le falta un shock de energía”.

Pampita (10), a su vez, señaló: “Para mí, ella baila así. Eva es femenina, es difícil hacer que baile con cierta tensión y con cierta marcación en los movimientos. Ella hace a ritmo lo suyo lo mejor que puede, y yo veo evolución. Y además... ¡Es tan hermosa! Es descomunal y el morocho le queda espectacular. No la podía dejar de mirar, estaba como hipnotizada. Además, eligieron el temazo del momento . Yo la veo muy bien y no me importa nada. Me pasó algo adentro, me llegó”.

La participante, emocionada, reveló: “Que mi ídola me ponga un 10 es un sueño cumplido. Pampita, te amo desde que soy chiquita. Sos un ejemplo de modelo, de profesional, de conductora, de madre, de resiliencia... Es un orgullo para mí que el 10 sea tuyo”.

“La pareja es absolutamente estética; son los dos muy bellos y, además, transmiten buena energía y alegría. Se nota que sienten placer por estar en este show”, observó Moria Casán (8). Y continuó: “No hay tensión. Uno no está acostumbrado a ver mujeres tan femeninas. Detrás de su feminidad y su dulzura hay un carácter muy importante, porque ella habla se descubre otra persona. Me gusta mucho lo que ha hecho y cómo está evolucionando. Todavía tiene esa cosa de la modelo que es la pose, tiene que desestructurar el shock de la foto, le falta elongar el torso y las piernas. Todo lo demás, lo hizo perfecto, tiene un gran cambré y poses de bailarina clásica. Y veo otra cosa: que a Eva le gusta Tinelli. Me parece que se siente contenida por él”.

Por último, Marcelo Polino (3) comenzó revelando: “Me recordó en el pasillo que siempre le pongo 0″. Y entonces, Eva lo interrumpió: “Por eso nos vestimos de violeta, porque transmuta la energía”.

“¿Te vestiste de violeta por Milei? Te fuiste de Moyano a Milei”; le respondió Polino, pero a la modelo no le causó gracia su ocurrencia. “¡No, por favor! No estoy en política., pero no me gusta mucho Milei. ¿No lo puedo decir? Elegimos el violeta porque convierte la energía negativa en positiva. Y como vimos que Polino nos tiró últimamente mala energía, esperamos que haga ejemplo”, disparó.

“La gente se acerca y me toca por la buena energía que tengo. ¡Estás tan equivocada! Soy como un talismán. Estás tan errada con todo. La verdad que lamentablemente no es un concurso de belleza, que es lo que más rescataron mis compañeros. Esto es un certamen de baile. Estuvieron un poquito mejor, pero trabajen”. Con 21 puntos, la pareja ya se aseguró su paso a la cuarta ronda.

