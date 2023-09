escuchar

Marcelo Tinelli y Marixa Balli vivieron hace un tiempo un romance que se mantuvo durante décadas en secreto. Esta noche, Ángel De Brito reveló en la pista de Bailando 2023 que su panelista estaba muy celosa por la actitud que el conductor tuvo la noche anterior con la actriz peruana Milett Figueroa, y aquella relación vintage ganó un nuevo protagonismo.

“¿Vos le enviaste un mensaje anoche a Marixa?”, quiso saber el conductor de LAM. Y Tinelli respondió sin filtro: “Sí. Le dije que era hipnótica ”. Esa misma frase, entre otras, la utilizó el martes por la noche para coquetear con Milett. “Está muy celosa por las promesas que les hacés a las otras que vienen acá. A Milett y a Coki Ramírez”, señaló De Brito. Y Tinelli contraatacó: “Pero Marixa no me va a llevar a Machu Pichu y Coki todavía no pisó la pista. Todavía no la vi; la voy a ver después de 12 años”.

Pero sus palabras no aquietaron al miembro del jurado, que contraatacó: “¿Vos le decís a Marixa ‘Bombona’?”, quiso saber De Brito, y Tinelli asintió, entre risas. “Pero entonces están muy en contacto, porque no se le dice así a cualquiera”, observó el miembro del jurado.

“No, lo que pasa es que cuando la llamé para que participara del programa, le dije: ‘¿Cómo no vas a estar, bombona?’”, se atajó el conducto, visiblemente nervioso por la revelación.

“Algo pasó, porque Marixa nos dijo hoy en LAM que no la quiere ni ver a Coki”, reveló De Brito, pero Tinelli lo interrumpió: “Yo me corro. Si es una pareja entre Marixa y Coki, ¿yo qué tengo que ver? Con Marixa nos escribimos, porque yo la convoqué para que viniera al programa”, insistió, entre risas y generó las carcajadas de todos los presentes en el estudio. Y entonces, De Brito cerró: “Dijo que te va a poner los puntos acá, en vivo”.

Luego, para sumar un nuevo capítulo a la novela, llegó a la pista Coki. La cantante cordobesa no quiso referirse a lo ocurrido la noche anterior entre el conductor y la actriz peruana. “Yo no voy a venir después de 12 años a hablar de otra persona, mi amor. Él está buscando chicas de la edad de su hija, como un sugar daddy. ¡No da! Te he visto coqueteando, vi el programa... No te hagás el boludo”, expresó.

Después de dedicarle una canción en vivo, Ramírez le pidió un “pico” y a pesar de que Tinelli se negó la cantante le dio un beso después de cantar. La intérprete luego bailó junto a su compañero, Tato Ortiz y recibió una buena calificación por parte del jurado, 11 puntos.

La telenovela, sin embargo, continuó, porque Marixa Balli cumplió su promesa. La panelista contó que fue ella quien le reveló a De Brito que el conductor le decía “bombona”. “¡Qué lástima no tenerte en el programa, porque si hay una mujer hipnótica para tener en la pista es Marixa!”, quiso congraciarse Tinelli, y la llevó de la mano al centro del estudio.

“¿Vos no estás en pareja?”, quiso saber el conductor. Y Balli le respondió que no, pero que estaba muy bien así. “Una es feliz, se autoencuentra. Vos hace mucho que no estabas solo...”, le respondió la exvedette. “Hace 11 años. Y hoy en esta soledad me reencontré conmigo, con Federico Hoppe, con el Chato Prada, con el programa. Salimos a tomar algo con Ángel algunas veces”, relató. Y Balli intentó incomodarlo: “Se te ve muy bien. Anoche te vi muy bien”, alcanzó a decirle, pero él la interrumpió.

“Quiero decirte que estás muy linda. El otro día, cuando fui a LAM, sentí que estabas enojada”, expresó el conductor, y la intérprete de “La Cachaca” asintió: “Estaba como caliente, enojada. Algo me pasaba”.

“Y pensé: ‘Mari, ¿te pasa algo, mi amor, mi bombona?”, disparó Tinelli. Y ella tomó el guante: “ No estaba enojada con vos. Se ve que no había tenido un buen día y te miraba ahí sentadito, haciéndote el inofensivo, una cosita, como un tierno... Y pensaba: ‘¡No! ¡Conmigo no! Esa cosa de ese nene tan bueno, tan amoroso, conmigo no ”, disparó la cantante.

En ese momento, comenzó a sonar “La Cachaca” y apareció Fátima Florez ataviada como Balli, y además de imitar a la panelista, terminó hablando sobre su romance con el candidato presidencial por La Libertada Avanza, Javier Milei, y sobre la extraña foto de su cama manchada que compartió en sus redes el martes y luego borró.

