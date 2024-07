Eliana Guercio y Marixa Balli se dijeron de todo en LAM y sacaron viejos trapitos al sol: “No me caes bien”

Escuchar

El viernes 12 de julio, Eliana Guercio y Marixa Balli se vieron las caras en LAM (América) y revivieron una rivalidad que nació hace 17 años. Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a su angelita por qué no se “bancaba” a la exanalista de Gran Hermano: El Debate (Telefe). Esto disparó una discusión en la que ambas mujeres se dijeron de todo y sacaron a relucir viejos trapitos al sol.

“No tengo piel con ella ¿Me vas a exigir que tenga piel?”, respondió Balli a la pregunta del conductor, y de esta manera dejó entrever que la mala relación viene del momento en el que coincidieron en el Patinando por un sueño, allá por 2007.

“Pero de piel a la distancia porque no compartimos nada nosotras”, le dijo Guercio al escucharla. “Yo patinaba con mi patinador y vos con el tuyo. En ningún momento patinamos juntas”, agregó.

Marixa Balli durante su eliminación del Patinando por un sueño captura de video

“A mí me causa gracia porque yo te escucho hablar mal de mí”, continuó, pero Balli la interrumpió: “Yo no hablo mal de vos... no me caes bien, pero no hablo mal de vos”. Guercio no coincidió y le retrucó: “Igual todo bien porque no soy monedita de oro. Me ch*** un egg si le caigo bien a todo el mundo o no. Pero, cuando te veo hablar con tanto odio, digo ‘¿de dónde?’, porque creo que nunca ni nos saludamos, entonces es un misterioso. Pero, bueno, te caigo como el c*** directamente, no mal”.

Ante esta disputa, intervino Ángel de Brito, quien sumó información adicional: “Yo soy memorioso y recuerdo, Marixa, que contaste que una vez Eliana te amenazó con el filo de un patín”. Rápidamente, la invitada salió al cruce y aseguró que eso no sucedió: “Si yo hago las cosas, te las digo. A mí me encanta decir ‘no soy una bo***a’ y si me la hacés, lamentablemente es el vuelto. Pero, con ella creo que ni siquiera nos saludamos, ni hubo diálogo”, aseveró.

"No tengo piel con ella", dijo Balli; Guercio en tanto la acusó de haber hablado mal de ella (Foto: Captura de TV / eltrece)

Pero, Balli se defendió y enfatizó en que decía la verdad. “Ella le hizo una consulta a una persona que nunca voy a decir su nombre porque eso no se hace. Ella le preguntó algo y esa persona vino, me lo comentó y yo dije ‘guau’”, recordó. “¿Qué cosa? ¿Te mandé a decir por una persona que te iba a dar un patinazo?”, cuestionó su ‘rival’ y aseguró que ella no mandó a decir nada.

“No importa, pasaron muchos años”, respondió la angelita, pero la panelista de Gran Hermano aún tenía mucho para decir: “Yo no planeo las cosas, a mí me salen. Y te digo, yo si hay algo que no tengo es el hacerme la buena porque no lo soy. Cuando soy buena soy buenísima y cuando soy mala soy mucho mejor. Como mala soy muy buena, como máximo te ignoro y te hago sentir que no sos nadie en mi vida ni en el mundo. Pero, de ahí a tomar medidas, ya me parece una inversión enorme en algo para hacerle a alguien que no me interesa”.

“Lamentablemente por respeto no voy a decir quién vino a hacerme ese comentario”, indicó la panelista de LAM. “Siempre dice que nunca puede decir... así te la pasás hablando mal de mí”, cuestionó la invitada. “Yo no hablo mal de vos, no me interesa hablar de vos”, lanzó Balli.

La pelea duró varios minutos y cada una defendió su postura. “Te escuché decir en este programa que era mala mina, mala persona, envidiosa. Dijiste de mí barbaridades y yo estoy en mi casa y digo ‘¿soñó conmigo?’. Porque ni siquiera compartimos una obra de teatro, un cumpleaños de 15... algo”, acusó Eliana Guercio.

“No tengo piel, no es que te detesto. ¿Cuándo dije cosas malas de ella? Yo prefiero no hablar, no la pasé bien con ella. Es un tema que realmente no me interesa”, sentenció Marixa Balli.

