Una de las cuestiones que retrasaron el inicio de la nueva temporada del programa fue la dificultad para conseguir un estudio disponible que respondiera a las necesidades de Bailando 2023. A pesar de que finalmente se pudo comenzar a grabar en el estudio Cuyo, de la localidad bonaerense de Martínez, todo parece indicar que Marcelo Tinelli no quedó del todo conforme.

“Mucha gente hay acá en el estudio. Anoche me fui pensando esto a mi casa, y me quedé pensando hasta tarde y hablando con Luciano ‘El Tirri’. ¿Este estudio es más chico, más angosto? ”, disparó, ante la atenta mirada de su productor, Federico Hoppe. “Es como que no te podés mover”, se quejó. “ Te movés, y te chocás con alguien. O Mirtha Legrand nos sacó lugar en el estudio... ¿Qué pasó? Porque largo es; pero es como largo y finito. Lo veo yo así, o se achicó ”, continuó en referencia a que los estudios en los que también se graba La noche de Mirtha, el ciclo concedido por Mirtha Legrand que volvió a la pantalla de eltrece con la presencia del candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei y su flamante novia, la imitadora Fátima Florez.

La respuesta de Hoppe no fue muy esclarecedora. “Hay un poco de todo eso que mencionás. De que compartimos espacio; a nosotros, por la disposición de las pantallas nos quedó todo un poco más apretado...”, comenzó a explicar. Y entonces, Tinelli lo frenó para preguntarle quién decidió la ubicación de las pantallas. “Es que quedó algo finito. Antes, teníamos pantallas más cuadradas al fondo. Pero, además, anoche me quedé pensando mientras miraba el programa en mi casa... ¿Por qué las pantallas están todas allá, en el fondo? Antes formaban un cuadrado”.

“ Lo que pasa es que lo hicimos así para que fuera más acogedor. Para que estemos más juntitos, más apretaditos ”, justificó el productor. “¿Acogedor? Acá nadie... ¿A usted le gusta así? Yo siento que tengo menos espacio. Me choco con uno, el camarógrafo me lleva puesto... Te saludás y te chocás con el Mago Sin Dientes, con Ricardo García, con Adriana Aguirre. Es raro todo. ¿Usted y el Chato Prada decidieron esta disposición?”, insistió Tinelli.

“No, no... El equipo. Bueno, sí, nosotros. Pero bueno... Nos parecía bueno para vos que todo estuviera más cerca de vos”, se enredó Hoppe. “¿Interpretaron por mí? Bueno, interpretaron mal, porque siento que no me puedo mover ni para atrás ni para adelante”, volvió a quejarse el conductor.

El enojo de La Noche de Mirtha con Tinelli

La semana pasada, Fátima Florez imitó a Carmen Barbieri en Bailando 2023. Rápido de reflejos, cuando el conductor fue anoticiado sobre la presencia de Milei en la cochera del estudio, inmediatamente se dirigió hacia el lugar para conversar con el político, quien con el vidrio de su vehículo a medio abrir respondió a sus preguntas con monosílabos.

A los pocos minutos, Tinelli convocó a la artista, quien sin dejar el personaje que interpretaba, saludó a su pareja en medio de la ansiedad del conductor por lograr que Milei bajara del auto para obtener la primera imagen televisiva de la pareja. No sucedió, porque el candidato presidencial se negó a bajar del auto.

En el medio no hay ingenuidades y era sabido que si Milei llegaba al estudio del Bailando -o a su estacionamiento- iba a ser interceptado por Tinelli. Esto no habría caído bien en la gente de eltrece y mucho menos en StoryLab, la productora liderada por Nacho Viale, que esperan una gran repercusión con la presencia de la pareja del momento en la mesaza de Legrand, donde los novios se conocieron en diciembre del año pasado. Aquella vez, tras bastidores, se encontraba Noberto Marcos, quien era la pareja de la imitadora.

LA NACION