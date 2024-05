Matías Alé habló de su novia 24 años menor que él y reveló que ya eligieron los nombres de sus hijos

Escuchar

Matías Alé se convirtió en uno de los invitados a la mesaza del Almorzando con Juana (eltrece) de este domingo. Junto con Juana Viale y al resto de los presentes, el actor abrió su corazón sobre la realidad de su pareja, Martina Vignolo, de 22 años. Sobre los aspectos que lo enamoraron, mencionó, entre otras cosas, que ya seleccionó los nombres de sus hijos en caso de que sea padre, algo que espera en un futuro próximo.

En esta edición del Almorzando, concurrieron, además de Alé, Fernando Dente, Santiago Talledo, Dani “La Chepi” y la sexóloga Mariana Kersz. Ante la consulta de la conductora sobre el presente amoroso de Matías, el actor sin filtro dio detalles sobre cómo cambió su manera de concebir una relación y la diferenció de las anteriores, a las que definió como “tóxicas”.

“Yo a mi vida la vivo con intensidad. Si no la vivo a hora… Tengo ganas de ser padre. Tengo ganas de seguir siendo feliz. Soy feliz. Me están pasando cosas hermosas”, comenzó Alé. “Mi novia no es celosa. La conocí en Mar del Plata. Ella trabajaba en el Teatro Victoria, en el teatro infantil y yo estaba haciendo la Chermés de la China (...) Yo la cruzaba en los camarines cuando ella salía. Tiene 22 años, era raro para mí, yo decía: ‘no, no puedo’”.

Matías Alé junto a su novia, Martina Vignolo (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En ese instante, reflexionó: “Pero, ¿por qué no podía? Si yo estuve al revés, con Graciela Alfano… Bueno, en Mar del Plata, no pasó nada y después volví en Semana Santa para trabajar en el teatro Olimpia. Ahí la conocí… Es hermosa, es profesora de voley, es otra onda”.

Cabe recordar que Matías mantuvo un historial bastante amplio de relaciones con diferentes mujeres del ámbito del espectáculo a lo largo de su trayectoria artística. Sin embargo, en la actualidad siente que ya sentó cabeza: “Quiero que sea la última”, sentenció. “Ya está”, insistió. Cuando La Chepi le consultó por las intenciones de Martina de ser madre, Alé confirmó que ella también quiere, pero que aún es chica y que esperará un tiempo más. “Es lo biológico”, sostuvo.

En tanto, mostró su enamoramiento por Vignolo y destacó de ella: “El otro día se fue de viaje con la selección de voley. Le estoy cumpliendo el sueño igual que me lo cumplieron a mí”.

Por su parte, reiteró su idea de ser padre y contó: “Nuestros hijos tienen nombre ya. Uno proyecta, uno mentaliza (...) Como ella es de Mar del Plata, uno es Alfonsina Jazmín, porque también se llama Jazmín. Y si es varón, como yo me llamo Juan Matías y mi papá se llamaba Juan Carlos, entonces él va a ser Otto Juan”. De inmediato, soltó una carcajada porque al pronunciar esa denominación entera y seguida, quedaría: “Otro Juan”.

Martina Vignolo, la novia de Matías Alé (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Se va a llamar así, es genial. Además, es como el cerro de Bariloche y como soy fanático de Los Simpson, también”, aclaró entre risas y confirmó que Martina está conforme y coincide con su selección, por lo que ahora simplemente esperarán a que llegue el momento adecuado para poder concebir un hijo o una hija juntos.

Hacia el final, remarcó que la diferencia de edad no le molesta y volvió a recordar su noviazgo con Alfano, a quien le envió un saludo y le agradeció porque con ella aprendió muchas cosas.

LA NACION