Luego de que este sábado Dan Breitman revelara cuáles son las condiciones que le puso a la producción para imitar al líder de La Libertad Avanza en Bailando 2023, el verdadero Javier Milei sorprendió a todos al aparecer en el programa. El candidato presidencial acompañó a su flamante novia, Fátima Florez, que esta vez realizó una de sus clásicas imitaciones: se puso en la piel de una “amiga de la casa”, Carmen Barbieri. Mientras ella hacía su show, con las típicas frases y mohines de la exvedette, Marcelo Tinelli paró todo y fue al encuentro del candidato presidencial.

En ese momento, Milei se encontraba arriba de su auto, esperando a su novia. Tinelli se acercó y le pidió si podía bajar un poco la ventanilla. El candidato accedió, pero solo dejó que se vea la mitad de rostro. A pesar de que el conductor le preguntó si no quería ir al estudio para acompañar a Florez, el líder libertario se negó.

“Somos vecinos, Javier. Mi hijo tiene una foto con usted. Me dice siempre que lo ve con sus amigos en la esquina de una estación de servicio”, insistió el conductor, pero no pudo convencerlo de que bajara de su auto. “No. De hecho, esto no debería estar pasando ”, se justificó el economista. Entonces, al conductor se le ocurrió que fuera la imitadora la que se acercase hacia el estacionamiento.

Por supuesto que la artista sí aceptó, pero antes de que se hiciera presente, Tinelli arremetió: “Vivimos a cuatro cuadras. ¿No me pueden llevar a casa cuando termine el programa?”. “No, es un auto para dos”, respondió Milei, visiblemente incómodo. “¿No puedo ir sentado sobre Fátima?”, insistió el conductor. “No sería lo mejor”, llegó a contestar el candidato.

Ya con la humorista junto a ellos, Tinelli le consultó: “¿Carmen, usted no podría hacer que Milei baje la ventanilla?”. Sin salir del personaje y evasiva, Florez respondió: “El es el león y si yo soy la leona, tendríamos que estar juntos. ¿No les parece? Que entre a rugir un poquito. Pero lo vamos a dejar que esté ahí tranquilo”, se justificó.

