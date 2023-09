escuchar

Uno de los segmentos más esperados en cada comienzo de año en el Bailando es, sin dudas, el discurso de Marcelo Tinelli. Luego de una apertura en la que no faltaron originales -aunque algo discretos- números de baile, el conductor se tomó unos minutos para celebrar su llegada a la pantalla de América y agradecerle a sus compañeros y a su familia.

Una vez que Cristian Castro interpretó en vivo la cortina de la nueva temporada, Tinelli tomó el micrófono y le agradeció a quienes formaron parte de la apertura: “Estoy muy feliz, inmensamente feliz de estar en la pantalla de América. Para mí, ella es una de las mejores artistas argentina. Flor Vigna es hipnótica y cantando acá la rompió. Lo de Carolina Pampita Ardohain fue tremendo, te hace el centro y además va a cabecear, es todoterreno. Y los tres artistas argentinos más importantes de la nueva generación, cada uno en su estilo, son Luck- Ra, BM y Callejero fino. Es una alegría enorme ser parte de esta fiesta, de estar en esta pantalla, en esta gran familia de América; siempre lo digo, desde el primer día, nos han recibido con los brazos abiertos”.

Más adelante, Tinelli le agradeció a las autoridades, y a muchas de las figuras más importantes de esa señal: “Gracias Daniel Vila, Pame [David, esposa del presidente del Grupo América], anduvimos miles de años y un día se dio. Este es un Bailando en una versión espectacular. Gracias por el amor, por los miles de mensajes. Todos nos preguntaban, y nos metían un poco de presión cuando nos decían ‘¿Cuándo empiezan?’. Pero este programa llegó para quedarse, hay muchas sorpresas y tenemos un jurado que parece elegido por Scaloni, y no se ofendan todos los jurados anteriores. Para mí, esta es la Selección de los jurados, son los mejores”.

Dicho eso, el conductor repasó uno a uno a los encargados de puntuar, y detalló: “Acá va a estar la diosa, la inigualable de Moria Casán, la número uno. Para mí, Pampita es de las personas que más conoce este certamen, y vamos a tener a dos de los periodistas más prestigiosos del espectáculo de la Argentina, y que no se me ofenda Luis Ventura; uno es Ángel de Brito, y también va a estar la sabiduría y experiencia de Marcelo Polino”.

Con respecto a las novedades del certamen, Marcelo detalló una que será muy importante. Se trata de La cabina de descargo, en donde los participantes “van a poder decir lo que quieran luego de recibir la devolución del jurado ”, según explicó el conductor.

En un tono más melancólico, el principal responsable del Bailando luego comentó: “ Para mí, esto es como encontrarme con el primer VideoMatch, y mi sangre revienta de amor. Quiero agradecerle al acompañamiento de mis hijos. Ellos son clave en este momento, han formado parte de la historia de toda mi vida, y como la tele forma parte de mi vida, ellos forman parte de la televisión también. Mica, mi hija mayor, que es la única que me acompaña hoy acá... Te amo, me acuerdo la apertura de VideoMatch en la que te ponía en la hamaca con Cande. Es como la más grande, las que nos pone un poco en orden a todos, incluso a mí, que lo necesito. Le mando un beso a Cande, que está en España con su novio Coti; son cinco horas de diferencia, así que seguramente lo verá mañana”.

Claro que luego hubo una divertida tirada de orejas cuando Tinelli repasó: “Un beso a mi hijo Fran, que me dijo: ‘Voy, papá', y su ‘Voy, papá' es seguro. No llegó, pero está en casa con el Tirri, viéndolo por la tele. Es de esos tipos con los que podés contar. ‘Clavelino 2′ es mi hija Juanita, a quien amo profundamente, pero le salió un orzuelo, un orzuelo tremendo en el día de hoy. Te amo, y lloro cada vez que te veo en una pasarela. Y a Lolo, que seguramente hubiera querido estar hoy acá. Ayer, cuando hicimos la pasada estuvo conmigo y me dijo que quería estar esta noche, pero tiene que ir al colegio”.

Mica, la única hija de Marcelo TInelli que dijo presente en el debut de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

Por último, el conductor también saludó a los integrantes de la sala streaming del Bailando, que acompañará al ciclo durante todo el 2023, y que cuenta con Coti Romero como una de sus principales figuras.

Más allá de que su discurso no hizo alusión alguna a la situación política ni económica que atraviesa el país, muchos habrán extrañado el picante ida y vuelta que Tinelli mantenía con el gerente de programación de eltrece, Adrián Suar, en cada debut. Y si bien en un momento el conductor quiso buscar cierta complicidad en Vila, no pareció encontrar en el empresario de medios el pie como para adentrarse en esos terrenos “pantanosos” que tanto suele disfrutar.

LA NACION