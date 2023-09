escuchar

El segundo programa de “Bailando 2023″ comenzó con un breve discurso de su conductor, Marcelo Tinelli, agradeciendo los mensajes recibidos tras el estreno. “Volvimos a ser felices”, expresó el conductor e inmediatamente después, dio pie a un homenaje a la Selección Argentina de Fútbol. En vivo y rodeados de decenas de bailarines, La T y La M cantaron el tema “Quiero crecer” y “Pa’ la Selección” mientras las pantallas del estudio se teñían de celeste y blanco y repasaban algunos de los momentos más emblemáticos del desempeño de los campeones del último Mundial.

“Con ellos acá presentes, les enviamos un beso grande a todo el plantel de la Selección Argentina. Ya les he dicho muchas cosas personalmente, ya no sé si decírselas a Leo (Messi), a Celia (Cuccittini, la madre del futbolista), al padre o a los hermanos... Estamos todos muy felices; los que se han acercado a la Selección y los que no porque todos somos más argentinos que nunca después de lo que han logrado, de lo que han hecho el año pasado”, expresó el conductor.

Y continuó: “Además, totalmente merecido... Yo estaba ahí en Qatar y no me lo voy a olvidar nunca. Leo, te lo merecés. Tanto que luchaste, tantas cosas que en un momento se decían... ¡Ya está! Creo que todos los argentinos nos sentimos felices porque Leo había ganado el campeonato del mundo y que habíamos ganado la copa por tercera vez. Le dije a mi hijo Lorenzo: ‘No sé, mi amor, si esto lo vas a ver en alguna otra oportunidad. Mirálo bien porque es la tercera, es algo impensado para todos nosotros’. El mundo entero estaba feliz con el triunfo de la Argentina. Les mando un beso a todos los muchachos que están en la concentración”. En ese momento, se empezaron a emitir las históricas imágenes del micro que llevaba a la Selección, haciéndose paso entre miles y miles de personas que los esperaban para saludarlos en su regreso al país.

Flor Vigna con el puntaje más alto pero muy criticada

Tras el homenaje a destiempo, se dio por comenzada la competencia. Los elegidos para abrir la pista en este segundo programa fueron dos campeones en el certamen: la cantante y actriz Flor Vigna y el vencedor de “La Academia”, junto a Noelia Marzol, Jony Lazarte.

El primero en dar su calificación fue Ángel De Brito (4): “Me da la sensación de que Flor es la favorita de la producción y de las jefas de coaches. Le pusieron el bailarín y la coach que ella quería. Nadie discute su talento; estuve en los dos ´Bailando´ que ganó y la elogié. Talento, le sobra. Jony es uno de los mejores bailarines de la pista. Me gusta el equipo, pero la previa fue olvidable. Le sacaría la parte sexual, si es muy actuada. Me encanta que sean sexy; los dos naturalmente lo son, pero no pongan de más. Lo pueden hacer mucho más natural. Los trucos estuvieron espectaculares. Tienen una destreza y una aptitud genial para el baile. Sí les falta tiempo de bailar juntos”.

Luego llegó el turno de Pampita Ardohain. La dueña del voto secreto indicó: “Me encantó la coreografía. Toda la pasada me gustó: los trucos, Jony como partenaire porque la hace bajar impecable. Sí coincido con Ángel en que en las partes eróticas faltaba... Faltó que se miren, que se deseen. Tal vez hubiese sido mejor que hubiera menos trucos y más momentos que nos den esa cosita... A veces, por poner tanto, no hay espacio para esa conexión. Flor, con lo talentosa que sos, pedí lo que quieras. Con el privilegio y el lujo que es tenerte acá, pedí vestuario, pedí luces, pedí turbinas... El show es una cosa completa. Yo sé que a veces uno resulta molesto si pide, pero acá la producción les va a dar todo para que cada equipo brille. Siempre es mejor pedir de más que de menos porque el show es para la tele. Pidan cámaras, humo, luces. El programa más visto de la televisión tiene que tener todo. Voy a subir un punto porque Jony Lazarte representa a nuestro país por el mundo bailando nuestra música”.

Moria Casán (6), a su vez, señaló: “Me pareció casi una coreo porno, clase x, condicionada. Vi rozada de cuatro genitales. ¡Hay niños en el estudio! Nunca más les sacamos esta visión de la cabeza. ¿Qué es esto? ¡Con semejante talento! Demasiado. Igual, me gustó. Todo perfecto, pero les voy a quitar puntaje”.

Por último, Marcelo Polino (5) indicó: “Digna bicampeona. Se morfó la pista. Estuvo muy bien. A mí sí me gustó el contacto físico. Cuando hay perreo está bueno que lo hagan a fondo”. Con 15 puntos, la pareja consiguió la calificación más alta de lo que va de la ronda.

“Ojalá haya justicia para Silvina”

Al final del programa, Tinelli hizo mención, por primera vez en lo que va del ciclo, a la muerte de Silvina Luna. “Ayer, entre tanta vorágine, no pude hablar de ella. Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho”, comenzó expresaando, emocionado, mientras de fondo se sucedían en la pantalla imágenes de la actriz.

“Participó dos años en este certamen y yo, personalmente, tuve el placer enorme de conocerla; de ser su amigo, amigo de sus amigos y compartir un montón de comidas y de momentos lindos”, continuó. Y deseó: “Ojalá para Silvina Luna haya justicia , en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío, que es Mariano Caprarola”.

“Tengo audios de Mariano de poquito tiempo antes a que muriera y creo que la mala praxis es tremenda”, reveló el conductor, ante la atenta mirada de Pampita, De Brito, Casán y Polino. “Estas cosas no tienen que pasar, no deben pasar. Y lo que exigimos desde este medio es justicia”, disparó.

“Les pedimos disculpas a todos aquellos que me marcaron que no había hablado sobre Silvina, pero ayer, en el medio de todo el fragor de este primer programa, de esa fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho . De hecho, tenía ganas de poder ir a visitarla al hospital, pero no hubo tiempo. Este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvina”, finalizó, con la voz quebrada.

