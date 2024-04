El hermano de Silvina Luna cumplirá con un gran deseo que tuvo la modelo antes de morir

Escuchar

La muerte de Silvina Luna fue un golpe muy fuerte para el mundo del espectáculo. La modelo murió el 31 de agosto del año pasado tras estar 79 días internada en el Hospital Italiano a raíz de una infección que agravó su diagnóstico de insuficiencia renal.

Pero, en medio de la tristeza que generó su partida, su hermano Ezequiel, quien fue su sostén desde el primer momento y estuvo a su lado hasta el último, se ocupó de mantener viva la memoria de su hermana. Tras la muerte de la ex Gran Hermano, se conoció que deseaba hacer una serie sobre su vida y ahora se supo que, efectivamente, este sueño se está haciendo realidad.

Silvina Luna murió el 31 de agosto a los 43 años tras pasar 79 días internada en el Hospital Italiano Instagram @silvinalunaoficial

Esta semana, se supo que Ezequiel está trabajando en concretar el último deseo de su hermana. “Hablé con Fernando Burlando y me escribí con el hermano. Está trabajando en el proyecto de la serie, que va a contar todo lo que fue la vida de Silvina Luna, no solo la muerte y no solo la última parte”, reveló Ángel de Brito el lunes en LAM (América).

“Es algo que le pidió Silvina porque lo quería hacer ella”, continuó el conductor y aseguró que los Luna registraron todo, “desde que estuvo en Gran Hermano y antes, también toda la parte del tratamiento y todas las complicaciones que fueron ocurriendo”. En este sentido, comentó que Ezequiel “quiere contar toda la vida” de su hermana y no solo la última parte.

“Él sigue trabajando con una plataforma para hacer la serie sobre Silvina, donde también se verán cosas inéditas de su fallecimiento, del tratamiento y de todas las complicaciones de salud que tuvo”, advirtió.

Por otra parte, también hizo mención a la situación judicial que enfrenta el médico que operó a Silvina en 2011. “Según me dice Burlando, Lotocki no va a salir más de prisión, nunca más. Esto es lo que espera él, por varias cosas. En principio los ocho años que ya tiene la condena los va a tener que cumplir, no hay forma de que no los cumpla”, indicó y comentó que se sumarán nuevas condenadas.

En cuanto a lo que se sabe sobre la propuesta audiovisual en la que está trabajando Ezequiel, en septiembre, Burlando contó que antes de morir la modelo trabajaba en un proyecto para que su historia no quedara inconclusa. “En los últimos días, me retaba y me decía ‘mirá que necesitamos la causa porque vamos a hacer la serie’”, reveló el abogado, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y recordó que él le decía que se quedara tranquila, que tenía la causa, la sentencia y todo lo que quisiera a su disposición.

Ezequiel Luna está trabajando en la serie sobre la vida de su hermana (Fuente: ARCHIVO)

En ese momento, Burlando comentó, además, que los últimos mensajes y audios que le mandó Silvina y estaban relacionados con cómo estaban con la información y cuáles eran los pasos a seguir para reunir todo el material para poder hacer una serie sobre la causa de Aníbal Lotocki. En este sentido, dio cuenta de que era muy probable que el proyecto se realizara, puesto que Ezequiel quería cumplir con “todos los deseos, los designios, los proyectos de su hermana”. Ahora, según dijo Ángel de Brito, el proyecto está en marcha.