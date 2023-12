escuchar

Una nueva semana comenzó en el Bailando 2023, con tres parejas que se presentaron en la pista. La encargada de inaugurar la velada fue Flor Vigna, que junto a Jony Lazarte, entregó una coreografía que le valió numerosos elogios. Y en las devoluciones, la nota fue mucho mejor de lo esperado.

Como es habitual, el encargado de abrir las devoluciones fue Ángel de Brito, que detalló: “Felicitaciones por la astucia, y Jony es un bailarín excelente. Si tengo que hacer alguna crítica, es que me gustaría ver a los chicos bailando otro tipo de ritmos, que prueben porque pueden hacer todo (voto secreto). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los aplausos y destacó: “Nunca decepcionan. Es tan impecable, tan preciso, tan relajado. Me gustó mucho la idea y la coreo” (9).

Antes de proceder a dar su puntaje, Moria Casán se tomó unos minutos para contar un confuso episodio que vivió en los Martin Fierro de la Moda , y detalló: “A mí me entregaron el de Mirtha Legrand, y después me lo cambió Juanita. Yo soy el de Diamante pero hubo confusión, y viene Juanita Viale y me dice que yo tenía el de su abuela”. De esa manera, y gracias a la intervención de la nieta de la diva, Legrand y Casán pudieron tener sus premios correspondientes. Y en lo referido a la nota, Casán subrayó: “Bienvenido a este dúo increíble. Esta pareja hace todo bien, no tiene fisuras. Son muy adrenalínicos, esto fue como un videoclip, es impresionante lo que hicieron. Es imposible calificarlos mal” (10). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Me gusta mucho lo que hacen, va a ser muy difícil que a esta bicampeona le saquen los trofeos de la manos” (10).

En segundo lugar bailó Juliana Díaz, que en la previa contó: “Hoy estoy amor y paz. Me peleé el otro día con Mami Mo, pero atrás me largué a llorar”. Sin perder el sentido del show, Moria entonces le respondió: “La señorita sabe el juego”. Y después de una coreo con varios pasos en falso, en la devolución De Brito apuntó: “Vi una cumbia, más de lo mismo, no me pasó nada” (voto secreto). Luego Pampita continuó: “A mí me gusta lo que presentan, pero le falta picante, le falta algo y hay que buscarlo. A esta altura se pone difícil sorprender, estuvo prolijo de principio a fin, pero falta el efecto, no sabría explicarlo. Arrancaron con todo, pero se fue pinchando un poco al final” (6).

Con algo más de bondad, Casán consideró: “En este estadio del certamen, después de ver tantas parejas, lo que faltaría es el efecto show, porque los pasos están bien. A Juliana le falta sacar el zoológico que tenés adentro, largá todo, nos falta decir el wow. Igual está bien, te voy a subir un puntito porque veo el esfuerzo” (7). Y en el cierre, Polino expresó: “Voy a arrancar diciendo algo bueno para que no se enojen, y es que aprecio la pequeña evolución que has tenido a lo largo del certamen. Pero es una chica que no explotó como bailarina, que no me brinda nada de show, le falta un shock de alegría, para mí es un disgusto” (0).

El cierre de la emisión estuvo a cargo de Coki Ramírez, que ejecutó un número que comenzó con un canto y un baile que entusiasmó a los especialistas. A la hora de dar la nota, De Brito comentó: “Vas evolucionando en todas las galas, nada más lindo que escucharte cantar. Felicitaciones, uno de mis mejores notas” (voto secreto). En una tónica similar, Pampita agregó: “No la había visto a Coki así, nunca. Todo me gustó, que empezara cantando, su look. Me gustó todo. La fusión ballet con disco estuvo muy buena. Una coreo que para mí fue redondita” (10). Moria Casán le dio mayor importancia a la “simpatía y elegancia de Coki” (9), mientras que Polino los felicitó y les otorgó un siete. De esa manera, la cantante cordobesa se retiró con uno de los puntajes más altos en lo que va de la ronda.

