Al iniciar el programa del martes, Marcelo Tinelli felicitó a Zaira Nara por su reconciliación con el polista Facundo Pieres. Pero si bien su comentario sonó sincero, una de las miembros del jurado de Bailando 2023 insistió con su teoría de que entre el conductor y la modelo, que forma parte del equipo de streaming del programa, hay algo más que una amistad.

Al presentar, con elogios, a Pampita Ardohain, Tinelli aclaró, mirando a Nara: “Usted también es una diosa impresionante, pero bueno, la titular es ella”, en referencia a la semana en la que la hermana de Wanda Nara suplantó a su colega en el jurado. Y, sin dejar de mirarla, el animador expresó: “Y felicitaciones por la vuelta con Facundo Pieres. Desde acá, todo nuestro amor”.

El tono utilizado generó la suspicacia de Pampita, que desde el primer día en el que Zaira pisó el estudio viene insistiendo en su teoría. “ Parecés celoso, Marcelo ”, disparó a quemarropas, con su sonrisa radiante de siempre. “¿El oso? Ah, no... ¡Celoso! Pensé que me decías que me parezco al Oso Arturo”, intentó esquivar el comentario el conductor. E insistió: “¡No! Felicitaciones... ¿No dijo ayer Yanina Latorre que Zaira estaba volviendo con Pieres?”.

En la cabina de streaming, la modelo seguía el diálogo en silencio, con una sonrisa pícara. “La adoro, es mi amiga”, aclaró Tinelli; empleando el mismo argumento que usó cada vez que en el programa se lo vinculó sentimentalmente a la modelo, e incluso con la hermana de Zaira, Wanda Nara.

Al ver la foto de la modelo y el polista que la producción decidió mostrar en la pantalla gigante, para graficar el tema que se estaba tratando, Zaira rompió el silencio: “Pero esa foto es de Punta del Este”, se quejó. “No sé de dónde es la foto, pero felicitaciones. Ayer se confirmó...”, comenzó a excusarse Tinelli, pero Zaira lo frenó. “¿La gente confirma las cosas por los demás? ¿Cómo es eso?”, disparó.

Entonces, Tinelli recogió el guante y fue directamente a la fuente: “¿Está confirmado el romance con Facundo Pieres?”, le preguntó directamente a la aludida. Sin embargo, la reacción de Zaira fue por demás esquiva. “¡Hola, Caro! ¡Qué linda que estabas en México!”, señaló, mirando a su colega, que no podía creer lo que estaba ocurriendo. “Te cambia de tema a propósito”, señaló Pampita. Y, mirando a su colega, aconsejó: “ Zai, seguí chapando con todos, hacé lo que quieras con tu vida. Disfrutá. Estás soltera y sos una diosa, una bomba. Va a ser novio el que Zaira un día salga y diga: ‘Este es mi novio’. Todos los demás, que hagan fila, nomás ”, afirmó.

Ya en el momento en el que Tinelli recibió por primera vez a Milett Figueroa y comenzó su coqueteo con ella, Pampita notó que Zaira se mostraba algo celosa. La modelo había pedido explicaciones porque encontró en el Instagram de la actriz peruana varios likes del conductor, de varios meses antes de que comenzara el concurso televisivo. En aquel momento, Zaira usó el mismo argumento que Tinelli. Aseguró que eran muy amigos y que quería verlo feliz.

Ofendido con Wanda

Con el correr del programa, Tinelli disparó contra Wanda. “Ya me limpió mal. Le dije: “Wan, ya que estás en Buenos Aires, podrías venir una noche a verlo bailar a Kennys Palacios’. Y me respondió: ‘Ya me voy’”, se quejó el conductor. “Y, sin embargo, ha tenido tiempo para andar en otros lugares”, indicó, refiriéndose al mediático reencuentro entre la empresaria y L-Gante, luego de que el cantante recobrara su libertad. Y sumó: “No voy a decir nada. Me voy a callar la boca y listo. Porque, si no, cada cosa que digo de una de ellas es porque estoy celoso. Y no. No estoy celoso. No digo nada y ya está”.

“Estás ofendido”, intervino Zaira, pero lejos de aquietar los ánimos, recibió una fuerte respuesta. “Cada uno sabe en la vida los caminos que toma”. Lejos de amedrentarse, la modelo insistió. “Deberías estar ofendido porque está haciendo Ballando con la Stelle en Italia [un formato similar al programa, emitido desde 2005 por la RAI]. “No lo ve nadie ese programa... Olvidate. Le ponen 10 a todos. Ya me contó el jurado lo que es ese programa. Voy a bailar yo y soy [Mijaíl] Nikoláyevich; una mezcla de Hernán Piquín y Noelia Pompa soy yo allá. Los jurados tienen entre 70 y 90 años. Un desastre”, se burló Tinelli.

“Wanda Nara ha elegido el Bailando de Italia y cuando viene, elige ir a otros lugares y a otros barrios, que no es justamente este de Martínez, que es un barrio acogedor. Elige otros lugares acogedores”, continuó. Y Zaira contraatacó: “A cada uno lo acogen donde quiere”.

