Sin preámbulos ni homenajes, el tercer programa de Bailando 2023 comenzó dándole el lugar que se merece a la competencia. La primera participante en ser recibida por Marcelo Tinelli en la pista fue Constanza “Coty” Romero, la polémica exconcursante de la última edición de Gran Hermano, conocida por su temperamento y por haberse enfrentado a gran parte de las mujeres con las que compartió el reality de Telefe.

Ya desde la previa, mostró una energía y un desparpajo que hasta el momento no se había visto en lo que va del programa, pero también dejó en claro, una vez más, que no tiene problemas en enfrentar los conflictos. En el estudio estaba presente su exnovio, Alexis “Cone” Quiroga, también ex GH y actual concursante de Bailando 2023, y Coty no tuvo reparos en hablar sobre sus sentimientos hacia él: “La verdad es que yo lo amo con todo mi ser, pero me tocan ese tema y yo me quiebro; me pongo vulnerable y no me gusta. Ahí sale la coraza de que no me importa nada, pero en realidad soy una bola de sentimientos adentro. Todavía siento amor por él”, explicó.

Quiroga se negó a responderle “para no ponerle nerviosa”, solo le ofreció una rosa y le dedicó una frase cursi: ”Recorrí medio Palermo para encontrar la flor más linda, pero no la encontré, porque la más linda iba a estar en el piso”. Inmediatamente, las personas presentes en la tribuna empezaron a corear “Chamuyero” y la correntina señaló: “La gente lo conoce”.

En su debut en la pista, el participante había conseguido la calificación más alta del jurado. “Me alegro mucho por él, porque sé lo que la luchó para estar acá”, indicó Romero, más seria y, sobre su propio desempeño, dijo que esperaba estar a la altura de su exnovio.

En esta nueva edición del formato no hay un ritmo fijo por ronda, sino que cada equipo puede optar entre los 18 propuestos por la producción. En este caso, junto a su bailarín, Jitsu Díaz, Coty eligió un mix de música urbana y logró que dos miembros del jurado, Pampita Ardohain y Ángel De Brito la aplaudieran rabiosamente.

“Hace mucho que no aplaudía a una pareja. Me gusta este equipo y me gusta también que los participantes digan lo que piensan, al igual que las jefas de coaches, que estuvieron esta tarde en El Diario de Mariana atacando a mi compañera Pampita”, disparó el conductor de LAM y encendió una polémica impensada.

La miembro del jurado que, además, tuvo una participación especial en la presentación del primer programa, se mostró sorprendida y disparó: “Ayer eran un amor con la coreo, pero ya bailé y no sirvo más, Hace dos días nos besábamos y nos abrazábamos. ¿Qué pasó?”. A un costado del estudio, una de las aludidas, Eugenia López, brindó su versión de los hechos: “¡Jamás hablé mal de Pampita! Nos preguntaron por qué la habíamos desaprovechado y no la pusimos en toda la coreografía y conté que fue una decisión de ella”.

Lejos de aquietar los ánimos, sus dichos despertaron una respuesta encendida de Ardohain: “Es re de botona eso. Podrías haber dicho que fue una decisión de Marcelo. Muy feo. Un puñal por la espalda, Para el próximo Bailando, otras jefas de coaches, entonces”.

Tras el altercado, De Brito (7) siguió con su devolución: “Me gusta la gente nueva en el Bailando. Me gusta ver gente que viene con ganas a presentar lo que puede, aunque sea imperfecto. Coty, ojo con las caras, porque son parte de la coreografía. Tenés que disimular el miedo, lo que estás pensando... Pero para una primera vez, estuvo muy bien. Tiene mucha energía y se la banca; contesta, es brava... Jitsu la acompañó de manera perfecta e hicieron cosas difíciles, también. Salió bien. Banco a los nuevos y a los ex Gran Hermano, aunque todos los odien. No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas, como de favor, la gente que no viene a dar todo y menosprecia el show”.

“Hermoso equipo”, comenzó su devolución Pampita, dueña durante esta ronda del voto secreto. “Frescos, con una energía nueva y contagiosa. Vienen alegres a la pista; salieron festejando... Coty es hermosa, esa cara es de una muñequita para llevársela a la mesita de luz. De las mujeres más hermosas de la Argentina. Jitsu es un compañero muy acorde para ella. Se nota que hay química, se miraron y los vi disfrutar. No estaban tan exigidos con la coreo y eso estuvo bueno. El trabajo de brazos para alguien que no sabe bailar me pareció un montón. Una sorpresa maravillosa”, cerró la modelo.

“¡Cuánta frescura! Fluyó y se la vio muy cómoda y muy segura. Jitsu es muy bueno. El mix urbano no es nada fácil, requiere de una técnica e hicieron unos trucos muy difíciles. Me encantó y me sorprendió”, sumó Moria Casán (6). Por último, Marcelo Polino (4) precisó: “Es una sorpresa. Pareció que bailaban juntos desde hace un tiempo. Me gustaron los trucos. Pero, esto va para todas las parejas: cuando terminan de bailar saludan al público, no se tiran al piso y se revuelcan. Marilú Marini hace Las troyanas y no se tira al piso cuando la ovacionan. Por eso, bajo un punto a partir de ahora”. Con 17 puntos, la pareja desbancó al Cone y se quedó con la calificación más alta de la ronda.

