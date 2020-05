Sofía Macaggi y el Turco García, una de las parejas más curiosas que tendrá el "Bailando por un sueño 2020" Crédito: Instagram

5 de mayo de 2020 • 17:49

Aún no se sabe cuándo iniciará el "Bailando por un sueño 2020" pero los convocados ya están ensayando, por el momento, en forma virtual. Una de las parejas más llamativas del certamen será la compuesta por Claudio "el Turco" García y Sofía Macaggi , que esta tarde dieron detalles de cómo es trabajar de manera remota y prácticamente sin conocerse , de cara al comienzo del certamen.

La bailarina y conductora regresa a la pista después de varios años y sabe que, en algún momento, se topará con su ex, Alex Caniggia, con quien bailó en el programa de Marcelo Tinelli. "Pasaron 8 años, toda una vida; la verdad es que nunca más me lo volví a cruzar. A su hermana Charlotte si la vi en la peluquería y charlamos bastante. No me quedan rencores con Alex, nada que ver. Éramos dos nenes que bailábamos, nos reíamos, disfrutábamos el certamen. Pasábamos mucho tiempo juntos ensayando, porque se arma como una familia con tantas horas de ensayo, charlas, comidas. Fue una relación corta, y tampoco fue tan relevante en mi vida. Ya ni me acuerdo", contó.

Po su parte, el exfutbolista también reveló cómo se siente bailando por primera vez en su vida. "Estoy haciendo bailar a toda mi familia. No bailo bien pero tengo buen oído. Le pedí consejos a [Oscar] Ruggeri, que bailó con su hija . Me decía que cuando entraba a la pista sentía una adrenalina tremenda, y que su único miedo era olvidarse la coreografía. Yo quiero aprender. Siempre veo el 'Bailando' y puedo darme cuenta de la mejoría de los participantes. No terminan bailando como [Hernán] Piquín pero se nota que avanzan. No le tengo miedo a las devoluciones pero sí a olvidarme la coreo, porque encima bailamos separados y los dos tenemos que saber la coreo a la perfección. Hay que tener mucha memoria", dijo.

García, además, recordó que no tuvo una vida fácil. "De chiquito viajaba para ir a entrenar y cuando tenía 13 años mis padres trabajaban mucho y yo llevaba a mi hermanito a los entrenamientos: le daba la mamadera y él se dormía entre las camisetas. Otro recuerdo recurrente es cuando me colaba en el tren Roca y me tiraba antes de que frenara en la estación, para que no me agarrara el vigilador. Tuve la suerte de que la gente me reconociera siempre y eso es muy lindo. Cuando dejas el fútbol, necesitas el cariño de la gente. Y eso lo tengo. Mis amigos fueron siempre los mismos, salvo que algunos se sumaron y los hice en el fútbol, como por ejemplo Diego Maradona. Ya planeamos ir a comer un asado cuando termine todo esta pandemia", contó con entusiasmo, además de adelantar que le pedirá al "Diez" que vaya a ShowMatch a alentarlo.