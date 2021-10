Bake Off Argentina: cementerios y fantasmas, la original propuesta en una nueva noche de eliminación

Comenzó un nuevo domingo de eliminación en Bake Off Argentina, y luego de entrar en la carpa, los participantes se dispusieron a escuchar en qué iba a consistir la prueba de la noche. La primera en tomar la palabra fue Paula Chaves, que dijo: “Llegamos al desafío inigualable, tendrán que dar todo de ustedes. Hoy vamos a lo oscuro, al miedo, y por eso van a tener que hacer una torta de terror, y diez cakepops”.

Ante la mirada sorprendida de los concursantes, Damián Betular agregó: “Los cakepops no son un accesorio, no los subestimen ni los dejen a último momento”. Junto a ese consejo, Pamela Villar sumó: “Necesito tortas firmes, estables, que los rellenos y bizcochos estén bien fríos para decorar”, y Dolli Irigoyen concluyó: “Hoy uno abandona la carpa, me imagino que tienen miedo, usen ese miedo para hacer una torta imponente”.

Los participantes ahondaron en sus temores, y comenzaron a producir sus tortas tenebrosas. Gianlucca sintió nervios cuando desaparecieron sus frambuesas (que resultaron estar en la batidora), Gino propuso algunos fantasmas, Celeste sufría con los cakepops, Paula armaba una escena del crimen, y Facundo unas calaveras que Betular miró con desconfianza.

Al momento de la degustación, Facundo fue el primero en acercarse, con una torta de la que salía una mano, y una lápida que decía “DB” (y que Damián Betular observó con sospecha). En la devolución, Dolli expresó: “Riquísima la torta en el interior, pero tendrías que haber trabajado más las lápidas con colorante, y pinceles para que realmente estén acorde”. Luego Ximena llevó un pastel con calabazas de Halloween, de frutos rojos que simulaban sangre. Sobre esa idea, Pamela dijo: “Hay algo que no me convence, quizá por el color, la ganache no está cremosa, pero en líneas generales me parece una linda torta”.

Emiliano pasó con una torta que tenía varias arañas, y Dolli dijo: “Es un placer comer esta torta, es una maravilla. No da mucho terror, pero es tu interpretación. Los cakepops tienen poco trabajo, tenés que equilibrar un poquito más”. Kalia ideó un caldero mágico, y Betular opinó: “Hay una buena idea, hay ejecución, es muy suave el bizcocho, estoy feliz”. Gianluca no se mostró muy conforme con su resultado final, un pastel de fantasmas y tumbas, y confesó que la decoración no le quedó como hubiera querido. Por ese motivo, en la devolución, Villar observó que el bizcocho “estaba seco”, a la vez que Betular concluyó: “Es muy simple la decoración”.

Más adelante, Hernán y su torta basada en Cementerio de animales, se ganó los elogios de los especialistas, y Villar destacó: “Muy rico el interior, me parece que la almendra es un buen descanso para tanto chocolate”. Silvina llevó una torta que incluía un cuchillo, y Villar dijo que a pesar del buen sabor “la decoración no convencía”. Paula y su morgue entusiasmaron a los especialistas, y Dolli analizó: “Es increíble el trabajo que hiciste, da miedo. Es una torta que impresiona, te felicito”.

En su turno, Carlos mostró una pirámide, pero no se sentía muy seguro al respecto. Por su parte, y luego de probarla, Dolli le dijo: “La torta es adictiva, dan ganas de seguir comiendo. Hay un gran trabajo, pero faltó decoración”. Gino tampoco se acercó muy confiado con su pastel en forma de ojo, y Betular le aconsejó poner el acento en la decoración, mientras Villar más exigente, le exclamó: “Sos muy desordenado, y me da bronca, porque la torta está riquísima, pero no hay nada logrado”. Gisela hizo una preparación sobre la que Pamela Villar aseguró que era “muy pesada”, y en último lugar, Celeste recibió críticas mixtas por su pastel, cuyo sabor estaba bien, pero no así la decoración”.