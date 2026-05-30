Incertidumbre en NetTV, “la Tora” viaja al mundial y Kuarzo renueva su grilla en su canal propio

Se viven días de profunda incertidumbre en los pasillos de NetTV. La señal de Perfil se prepara para una fuerte reestructuración de su grilla, un proceso que actualmente genera más dudas que certezas tanto en las productoras como en el propio elenco del canal.

La novedad más fuerte por estas horas es la salida definitiva de la productora de Diego Suárez (Nasma Group), que puso fin a sus dos ciclos en la pantalla debido a insalvables diferencias con el canal. Por un lado, ISPA, el ciclo conducido por Diego Moranzoni (lunes a viernes de 18:30 a 20), se despide de la pantalla. El programa había comenzado en 2024 y, tras breves pasos de Paula Trapani y Jorge Pizarro en la conducción, había logrado consolidarse y estabilizarse de la mano del exconductor de Crónica TV. Por el otro, Culpable o inocente, el formato judicial conducido por el propio Suárez junto a la doctora Ana Rosenfeld, también llega a su fin, interrumpiendo su tercera temporada los domingos a las 21.

A la baja de estos programas se le suman las idas y vueltas con las nuevas apuestas de la emisora, como Yuyito a la tarde. Aunque las intenciones de Amalia “Yuyito” González eran debutar con su nuevo magazine en mayo, a contrarreloj del inicio de junio todavía no hay precisiones sobre la fecha de estreno ni el horario definitivo en el que saldrá al aire. Por su parte, Adriana Salgueiro espera pasar a Caras TV (otra de las señales del Grupo Perfil). De no mediar cambios de último momento, Caras TV desembarcará próximamente en la grilla de Flow (posiblemente en el canal 26). Actualmente, la señal se puede sintonizar en el canal 240 de DirecTV, el canal 23 de Telecentro y el canal 21.1 de TDA (Televisión Digital Abierta).

En medio de este clima de cambios drásticos, los contenidos que tienen garantizada su continuidad por el momento son los periodísticos de peso, como el noticiero RePerfilar con Néstor Sclauzero y los programas de Marcelo Longobardi, Jorge Fontevecchia y Chiche Gelblung. Asimismo, se mantienen los clásicos de espectáculos y entretenimiento; entre ellos, Gossip, Entrometidos en el espectáculo y Biri Biri.

Mix TV renueva su grilla: conocé la nueva programación del canal de Kuarzo

Mix TV, el canal de televisión lanzado por la productora Kuarzo Entertainment que se transmite en exclusiva a través del canal 85 de Flow, hizo pequeños cambios en su programación diaria para ofrecer una propuesta que combina radio, espectáculos, humor y archivo televisivo.

Por las mañanas y las tardes, entre las 7 y las 17, se emite en vivo el aire de NOW 97.9, una de las frecuencias radiales de la productora (junto a Urbana Play 104.3). La pantalla se llena de actualidad e información con ciclos diarios liderados por Paulino Rodrigues junto a Julieta Tarrés; Juan Pablo Varsky junto a Eleonora Pérez Caressi y Agustina Casanova junto a Mariano Almada. Además, los martes de 20 a 21 se presenta Puede funcionar, conducido por Claudio Zuchovicki y Esteban Wolf.

A las 17 se emiten las repeticiones de Estamos todos locos, el ciclo de humor que en 2025 condujo Darío Lopilato (emitido en simultáneo con el canal de streaming República Z), acompañado por los humoristas Alfredo Silva y Roberto Peña. De 18 a 20 llega Se picó, el magazine de espectáculos conducido por Gastón Trezeguet, junto a Kennys Palacios y Chiara Mancuso, donde se repasa todo lo que pasa en la televisión con un foco muy especial en Gran Hermano.

A las 20 es el turno de La Fábrica del podcast, un espacio dedicado a las mejores entrevistas del exitoso formato argentino enfocado en el sector industrial, corporativo y el universo emprendedor. Finalmente, a las 22 llega Policías en acción, el icónico ciclo de telerrealidad que sigue de cerca el trabajo diario de los agentes policiales en escenarios y casos reales.

El periodista Paulino Rodrigues Captura de Pantalla

Daniela Celis reemplazará a “La Tora” Villar durante el Mundial

El inicio del Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca y promete revolucionar las pantallas. Una de las figuras que se sumará a la gran cobertura del evento deportivo es Lucila “La Tora” Villar, quien formará parte del staff de Telefe tanto en las transmisiones del canal digital como en la pantalla de aire del canal líder.

Sin embargo, su viaje a la cita mundialista instaló de inmediato una incógnita entre los fanáticos de Gran Hermano: ¿qué pasará con GH x Tora y Fefe, el exitoso ciclo diario de streaming donde reaccionan a la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para evitar especulaciones entre su audiencia, la propia conductora fue la encargada de confirmar quién cuidará su lugar durante su ausencia. La elegida para ponerse al frente del espacio junto a Fefe Bongiorno es otra ex participante de GH: Daniela “Pestañela” Celis.

De esta manera, el stream oficial del reality mantendrá su mística intacta con una dupla que promete complicidad, picardía y todo el conocimiento de causa para analizar el día a día de la casa más famosa del país.