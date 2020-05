Bienvenidos a bordo: el accidente de Flor Vigna que casi termina mal

Crédito: Instagram

Nuevamente con famosos en el piso, Bienvenidos a bordo transita por el caos organizado que propone su conductor. Los juegos se entrecruzan unos con otros, al igual que las estrellas invitadas. La semana comenzó con Flor Vigna, Ingrid Grudke, Diego Ramos y Mariano Caprarola en piso; y Hernán Drago desde su casa.

El ecléctico grupo no hizo más que potenciarse, arengado por Guido Kaczka. Así fue cómo Caprarola destacó las cualidades para transitar la pasarela de Ingrid, excusa que fue aprovechada para improvisar de la nada un desfile de las chicas.

El asunto fue cuando le tocó el turno a Flor, cuyo lugar (para mantener la distancia social) era sobre la escalera del avión. En su apuro por ponerse en posición, la actriz y modelo se golpeó la cabeza contra el decorado . Con el profesionalismo que la caracteriza desplegó una amplia sonrisa demostrando que no había pasado nada. Pero no fue así.

Dolorida, pero entregada al show, Vigna quiso destacarse en su caminata por la imaginaria pasarela dando una medialuna hacia adelante. No quedó claro si había quedado mareada, le jugaron una mala pasada los tacos o fue solamente un error de distancia, pero lo cierto es que cometió un error de cálculo y casi se lastima. A pesar del traspié, Flor cerró poniéndose alcohol en gel, como si se tratara de una publicidad.

Pero ahí no terminó el malogrado paso de Flor Vigna por el programa. Minutos después llegó el momento de contar chistes. Y nuevamente el destino le jugó una mala pasada: "Como soy bastante mala, me había anotado un par de chistes en la mano pero con tanto alcohol en gel se me fueron ", contó entre las risas de Guido, de sus compañeros y de ella misma. Al no poder ganar ninguno de los desafíos, Flor se sinceró con Maximiliano, el participante del público al que representaba: "Cuando termine la cuarentena voy a ir a tu casa a regalarte algo porque soy malísima"