Flor Vigna se burló de Luciano Castro tras confirmarse la infidelidad a Griselda Siciliani

Este jueves, Griselda Siciliani habló en La mañana con Moria (eltrece) y confirmó el rumor que desde hacía días circulaba en las redes sociales: que Luciano Castro le fue infiel con Sarah Borrell, una influencer danesa de 28 años con trayectoria laboral en España. Quien no se quedó atrás fue Florencia Vigna, la exnovia del actor, quien reaccionó de inmediato a la noticia con un reel y un texto picante.

La cantante no se separó en buenos términos de Castro y en más de una ocasión aprovechó para enviarle indirectas. Incluso mediante las letras de sus canciones expresó el dolor que significó haber sido engañada. Lo cierto es que en su más reciente tema musical, “La vara baja”, dedicó unas palabras a su antigua relación y se burló de los audios en tonada española que se dieron a conocer por parte del actor a Borrell.

El descargo de Flor Vigna al presentar su nuevo tema musical y la indirecta a Luciano Castro (Fuente: Instagram/@florvigna)

“Oye guapa, que la vara nunca esté baja”, empezó Vigna su reel. Luego de ello se sentó y de fondo sonó la nueva canción para estrenar el 2026, en la que además aparecieron los productores que trabajaron en conjunto para que saliera a la luz.

Tras ello, escribió un texto en referencia y sumó parte de la letra de la canción: “Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más tarahada”.

Y agregó: “Pero de todo se aprende y se capitaliza también obvio jajaj. La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores, aunque vuelvan rogando y llorando eh”.

El tema comienza: “Qué baja está la vara, me siento una tara*** haciendo casting para un amor. Chamullo de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción. Te ves, no es tan malo, aprendé a amarme. Antes que un tara*** me haga olvidarme de mí”.

Se conocieron nuevos audios de Luciano Castro dirigidos a Sarah Borrell

La frase “oye guapa” fue un claro mensaje en tono de humor y burla al audio que se filtró en el que Castro le dijo a Borrell: “Oye Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo. Nada. Y si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos. Como tú quieras. Si mañana curras puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro que estás, acá a dos cuadras. Como tú quieras. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio. Venga guapa, beso”.

Qué dijo Griselda Siciliani

Griselda Siciliani con Moria Casán contó cómo se enteró de la infidelidad

En medio del escándalo mediático, la protagonista de Envidiosa hizo una videollamada con el programa de Moria Casán y confirmó el affaire de Castro con Borrell. “Nosotros tenemos una complicidad especial, la regla es no mentir. Yo tengo dos carriles en mi mente: lo real de lo vincular, lo que me pasa a mí con el otro y los vínculos que cada uno pueda tener, y otra cosa es lo público, lo masivo, con todo el mundo hablando de algo íntimo”, dijo y contó que todavía no decidió separarse, sino que lo reflexiona “todo el tiempo sobre la marcha”.