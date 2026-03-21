Nico Occhiato habló por primera vez de las canciones que le compuso Flor Vigna

En pleno éxito de Luzu TV -el proyecto de streaming que fundó en 2021-, Nico Occhiato pasó por el living de SQP (América TV). En una charla a fondo con Yanina Latorre, el conductor no solo repasó su presente profesional, sino que también se animó a tocar temas delicados: su histórico cruce con Migue Granados y, por primera vez, las canciones que su ex, Flor Vigna, le habría dedicado.

Nico Occhiato y una entrevista exclusiva para SQP (Foto: Captura América TV)

Consolidado en su relación con Flor Jazmín Peña desde hace poco más de dos años, el empresario aclaró cómo es el vínculo actual con la cantante. “No tengo un vínculo diario. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”, explicó ante la consulta de la conductora sobre temas como “Mi ex tenía razón”, donde muchos vieron mensajes para él.

Lejos de mostrarse a la defensiva, Nico eligió destacar el esfuerzo de Vigna en la industria musical. “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo. Ella es muy laburadora, va para adelante y le mete”, lanzó con sinceridad.

Nico Occhiato y Flor Vigna se separaron en 2021 (Foto: Captura TV)

Sin embargo, el momento más relajado de la entrevista llegó cuando le preguntaron si le afectaban las letras que parecían apuntar contra él. Con una sonrisa respondió: “Me causan gracia, no me lo tomo en serio”. Para Occhiato, las críticas son simplemente algo natural de la fama. "Entiendo muy bien que cuanto más popular sos, más gente no le va a caer bien o no le va a gustar. Y está perfecto”, señaló.

Flor Vigna y Nico Occhiato se conocieron en Combate Twitter

Sin vueltas, el exconductor de La Voz Argentina (Telefe) enfrentó las versiones que sugerían que se había aprovechado de la fama de Vigna para escalar en los medios. “Al principio Flor era muy popular y yo no; sí era conocido como ‘el novio de’, es la verdad”, reconoció y remarcó: “Eso no tiene nada de malo. Yo no la usé, a los dos nos fue bien cuando estuvimos juntos”.

Cabe recordar que pese a que tuvieron idas y vueltas, Nicolás Occhiato y Flor Vigna se separaron definitivamente en 2021. La pareja, que comenzó en Combate en 2014, terminó debido a un desgaste progresivo, diferencias en sus proyectos de vida y un crecimiento personal por caminos separados.