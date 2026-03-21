Nico Occhiato habló por primera vez de las canciones que le compuso Flor Vigna
El conductor reveló cómo está su relación con su expareja y se sinceró sobre los temas en los que muchos vieron indirectas para él; qué dijo
- 3 minutos de lectura'
En pleno éxito de Luzu TV -el proyecto de streaming que fundó en 2021-, Nico Occhiato pasó por el living de SQP (América TV). En una charla a fondo con Yanina Latorre, el conductor no solo repasó su presente profesional, sino que también se animó a tocar temas delicados: su histórico cruce con Migue Granados y, por primera vez, las canciones que su ex, Flor Vigna, le habría dedicado.
Consolidado en su relación con Flor Jazmín Peña desde hace poco más de dos años, el empresario aclaró cómo es el vínculo actual con la cantante. “No tengo un vínculo diario. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”, explicó ante la consulta de la conductora sobre temas como “Mi ex tenía razón”, donde muchos vieron mensajes para él.
Lejos de mostrarse a la defensiva, Nico eligió destacar el esfuerzo de Vigna en la industria musical. “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo. Ella es muy laburadora, va para adelante y le mete”, lanzó con sinceridad.
Sin embargo, el momento más relajado de la entrevista llegó cuando le preguntaron si le afectaban las letras que parecían apuntar contra él. Con una sonrisa respondió: “Me causan gracia, no me lo tomo en serio”. Para Occhiato, las críticas son simplemente algo natural de la fama. "Entiendo muy bien que cuanto más popular sos, más gente no le va a caer bien o no le va a gustar. Y está perfecto”, señaló.
Sin vueltas, el exconductor de La Voz Argentina (Telefe) enfrentó las versiones que sugerían que se había aprovechado de la fama de Vigna para escalar en los medios. “Al principio Flor era muy popular y yo no; sí era conocido como ‘el novio de’, es la verdad”, reconoció y remarcó: “Eso no tiene nada de malo. Yo no la usé, a los dos nos fue bien cuando estuvimos juntos”.
Cabe recordar que pese a que tuvieron idas y vueltas, Nicolás Occhiato y Flor Vigna se separaron definitivamente en 2021. La pareja, que comenzó en Combate en 2014, terminó debido a un desgaste progresivo, diferencias en sus proyectos de vida y un crecimiento personal por caminos separados.
Otras noticias de Celebridades
“No tienes plata”. El desplante de Sandro a Mario Pergolini en el mejor momento de CQC
Descuidos fatales. El olvido en el testamento que puso en jaque 35 millones de dólares: la turbulenta herencia de Philip Seymour Hoffman
Carlos Ray: el verdadero nombre de Chuck Norris y el vínculo con un ministro que pocos conocen
- 1
Proyecto Fin del Mundo: cómo abordar los tópicos de la ciencia ficción más sombría con una mirada sarcástica
- 2
Murió Chuck Norris, el actor estadounidense, a los 86 años
- 3
Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo
- 4
La muerte de Chuck Norris: las grandes estrellas del cine de acción despidieron en las redes