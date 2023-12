escuchar

La nueva edición de Gran Hermano (Telefé) ya dio de qué hablar en cuanto a los romances y vínculos creados en la casa. Isabel y Lisandro, el tridente Alan, Joel y Rosina y Bauti y Denisse son solo algunas de las parejas que estarían iniciando un vínculo.

En la temporada pasada, Coti Romero protagonizó uno de los romances de la casa con “El Cone” Quiroga. El amor siguió hasta que ambos decidieron alejarse de mutuo acuerdo. Incluso, se supo que el joven le enviaba cientos de mails a la correntina para recuperar la relación, luego de que se filtrara un video de él dándole un beso a otra chica.

Ahora, los fanáticos del reality descubrieron otra infidelidad. El “Cone” le había dejado un comentario subido de tono a una de las participantes actuales de la casa más famosa. Fue Sabrina, la última en llegar y primera líder de la semana, quien recibió un gran elogio por parte del cordobés.

El comentario de Alexis “El Cone” Quiroga fue en una foto de 2020, “El covid no me va a matar jamás! Porque yo ya me morí de amor acá”, escribió junto a una carita de enamorado. Algo más por lo que tendrá que preocuparse la modelo cuando le toque salir de la casa.

El romántico comentario del “Cone” Quiroga a una participante de Gran Hermano

Si bien la llegada de Sabrina no fue del todo bien recibida por las chicas de la casa, la influencer ahora mantiene una guerra con Juliana, alias “Furia”. La mendocina ingresó al juego y en cuestión de minutos se consagró como la líder de la semana y obtuvo así un beneficio sorpresa, además de la capacidad de eliminar a uno de sus compañeros de la placa e implicar a otro.

Sabrina espera que el público saque “Furia” y se pronunció al respecto: “Sabés cómo me quiero c*** de risa el día que la saquen porque no la bancan”. “Yo no puedo creer que la gente banque a una persona maltratadora”, le aseguró Sabrina a Rosina en una charla en voz baja. “¿La gente que maltrata? Out”, afirmó la líder de la semana.

En relación a Sabrina, las redes sociales especulan que será expulsada de la casa antes que “Furia”. Algunos comentarios en X fueron: “Me sorprende la confianza de Sabrina, que ganó UNA prueba de líder, no se midió en placa y cree que puede decirle a la gente cómo votar”, “Pobre Sabrina, ella no sabe que nosotros seremos los únicos que nos reiremos cuando la expulsen antes que a ‘Furia’”.