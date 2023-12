escuchar

Comienza una nueva semana en Gran Hermano, y la tensión va en aumento. Poco a poco se comienzan a definir los grupos, pero el protagonismo durante los últimos días, se lo llevaron Sabrina Cortés y Juliana “Furia” Scaglione, que protagonizaron varios cruces muy fuertes. Por ese motivo, y atento al aumento en las agresiones verbales, Santiago del Moro aprovechó la gala del lunes para llamarlas a las dos, y hacerles un pedido muy especial.

La noche en el estudio comenzó con la presencia de Hernán Ontivero, el primer eliminado de la nueva edición. En charla con Del Moro y el resto de los panelistas, el cordobés reflexionó sobre Furia, quién le ganó en el mano a mano telefónico, y sobre ella acusó: “A la gente le gusta el embrollo, y Juli tiene eso que causa embrollo”. Más adelante, él aseguró: “Primero me odias, y después me querés”, y se refirió a la versión que asegura que una expareja está esperando un bebé de él: “Eso es cierto. Con ella lo hablé, pero me dijeron que no diga nada. No sé si el bebé es mío o no”.

Más adelante, el programa presentó un clip que hacía foco en los días de furia de, valga la redundancia, Furia, y su cruce con Isabel De Negri. En esa oportunidad, ella le dijo: “Dejá de enseñarme a vivir, y dejá de reírte”. Mientras que Isabel le respondía: “Sos un plomo”.

Con respecto a Furia y Sabrina, durante el domingo hubo una discusión muy grande, que tuvo en vilo a todos los participantes de la casa. En el contexto de ese tenso ida y vuelta, hubo agresiones verbales, y por ese motivo Sabrina aseguró: “No puedo creer que haya un montón de gente que apoya la falta de respeto, la falta de empatía”.

Cuando Santiago del Moro se encontró frente a todos los hermanitos, a través del monitor que está en el centro de la casa, el conductor llamó al centro a Juliana, y le preguntó qué había sucedido. En ese momento, Furia detalló: “Pasó lo que pasó, siempre hay explosiones, cosas que decir. Hoy me levanté con otra cara, y después se fueron acercando todos, dándome su apoyo o no, porque no todos piensan lo mismo. Hay grupos, y se están delimitando”.

Sabrina por su parte, simplemente, se refirió a ella como “oídos sordos”, y no dijo mucho más. Ante ese panorama, Del Moro les pidió a las dos: “Mantengan los códigos de convivencia. Son dos personas adultas y muy inteligentes ambas”.

Una vez finalizada esa instancia, Santiago le comunicó a Sabrina que, como ganadora de la prueba para líder, había sido beneficiada con una sorpresa, y la invitó a dirigirse al SUM. Una vez que la jugadora entró allí, se encontró con una cena de lujo compuesta de sushi, su plato preferido. Muy contenta, Sabrina se sentó y exclamó: “Qué lindo comer en paz”.

En el transcurso de esa cena a solas, Sabrina disfrutó de los platos presentados, y Del Moro se comunicó con ella para preguntarle cómo veía su situación con Furia. En ese punto, Sabrina detalló: “Desde que entramos a la casa, ella es divertida, ella actúa, pero también hubo muchos choques. Hay tratos que no están buenos, y que ya pasaron a afectar a toda la casa. Ayer explotó conmigo, y ya lo considero una falta de respeto que pasa los límites de lo que yo esperaba encontrarme en esta casa”.

Más adelante, y continuando su reflexión contra Juliana, Sabrina concluyó: “Vinimos a jugar, nos podemos mentir, falsear, pero hay cosas que no podemos decir. Hoy me queda un poco más ignorarla. Hoy pasé el día con un montón de palos de ella, y es un poco hacer oídos sordos y no darle protagonismo porque duele”.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2023