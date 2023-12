escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe), las apariciones del conductor Santiago del Moro suelen ser recibidas con mucha calidez porque es el único contacto de los participantes con el afuera. En esta oportunidad, la que no dejó pasar desapercibido el look del conductor fue Rosina, la uruguaya, quien dio que hablar con su comentario.

La participante se está haciendo viral en redes sociales por su acercamiento -e insinuaciones- a varios de los compañeros. Ahora, fue Santiago del Moro el blanco de su atención. “Estás hermoso, Santi”, le lanzó la uruguaya, a lo que el conductor se sonrojó y procedió a taparse la cara con el sobre que tenía en sus manos.

Sobre su performance en la competencia, Santiago le dijo a Rosina que él no estaba dentro de la casa, a modo de indirecta para que la uruguaya mencionara si le interesa algún otro competidor. “Hay una larga lista ahí... me imagino los enamorados que debés tener... Andás enamorando por el mundo, Ro”, le devolvió del Moro.

La uruguaya no ha perdido el tiempo en la casa y se presume que tiene locos a varios de los jugadores. Alan, Joel y Nico son algunos con quienes más ha entablado conversación. Fue este lunes a la tarde, en el sauna, cuando Nicolás le preguntó si ella creía que a Alan le gustaba. “Yo soy cariñosa, me gusta hablar y acostarme a dormir con los chicos pero no por eso significa que quiera algo más”, le dijo la participante.

Por otra parte, algunas de las chicas le preguntaron a Alan en la noche de fiesta del viernes si a él le gustaba la uruguaya, a lo que él dio a entender que no estaba interesado si ella seguía cerca de los hombres, en referencia a Joel.

En redes sociales, a algunos usuarios les molesta el comportamiento de Rosina al aproximarse tanto a varios hombres y la catalogan como una chica que busca la aprobación masculina. “Rosina no perdona ni a Santiago del Moro”, aseguraron en X.