Quiso el azar que Campiimitara a Diego Maradona minutos antes de que se diera a conocer la muerte del futbolista. Fue el miércoles pasado al mediodía, en Flor de equipo, y con Rocío Oliva, la última pareja del Diez como invitada.

"Me propusieron hacer a Maradona y me pareció bien porque ya lo había hecho otras veces. Elegí al Maradona del 2010 que estaba bárbaro, tiraba frases graciosas y estaba bien de salud", contó el actor este viernes en Hay que ver, el programa de El Nueve que conduce su mujer, Denis Dumas.

Emocionado, Campi relató cómo vivió ese momento: "Cuando terminó el programa contaron que había ambulancias en la casa de Maradona, y rumores sobre su muerte y la verdad que fue un homenaje que le hemos hecho".

Y continuó: "Fue increíble. Quizá, de haberlo elegido no lo hubiera hecho". Además, aseguró que a Diego le gustaba mucho su imitación: "Lo sé porque tenemos gente en común y muchos me dijeron que él se reía mucho. Lo conocí cuando trabajaba con Marcelo Tinelli y Diego venía habitualmente".

Campi relató que cuando imitó por primera vez a Maradona en Noti Campi, lo hizo con temor: "Es que soy de cuidar a los personajes que hago. Y salió muy bien, con un humor muy liviano, muy blanco". La imitación de este miércoles, quedará para siempre en su memoria: "Fue fuerte porque me iba sacando la prótesis de Maradona a medida que iban llegando las noticias de su muerte. No lo tengo muy acomodado todavía. Enseguida me llegaron mensajes, diciendo gracias por el homenaje. Nos representa tanto", se emocionó.

