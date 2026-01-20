MasterChef Celebrity: en una difícil noche de pescados, hubo dos nombres que se sumaron a la competencia

A las diez y cuarto de la noche y como es regla, comenzó una nueva gala de MasterChef Celebrity. Al inicio de la velada, Wanda Nara saludó a los especialistas, y adelantó que para el final del programa, se resolvería la incógnita con respecto a quién regresaría a las cocinas. Y dicho eso, la conductora le dio la bienvenida a los participantes de la noche, que eran Emilia Attias, Julia Calvo, Walas, Sofía Martínez, Esther Goris y Ariel Pucheta. Uno de esos participantes se iba a reincorporar al reality, y entre risas, Goris reconoció: “Mi estrategia por ahora es callarme”.

Al momento de explicar la consigna de la noche, Donato de Santis detalló: “Esta es una noche muy especial, y ninguno de nosotros va a ser el mismo. Digo esto porque todo se transforma, todo fluye al igual que el agua”. Y una vez que terminó de decir eso, Donato se acercó a un panel y reveló que el protagonista de la consigna sería el pescado. Luego de eso, el chef agregó: “Los dos grupos de pescados tienen una diferencia fundamental, y son tres dorados, y tres salmones”. Por su parte, Germán Martitegui consideró: “Van a tener que presentar un plato de pescado, con una guarnición. Dato importante para los que decidan cocinarlo, siempre arranquen la cocción por el lado de la piel”. En último lugar, Damián Betular concluyó: “Van a tener 60 minutos para elegir el pescado, ir al mercado y cocinar”.

Sin perder un instante, los participantes eligieron qué pescado hacer, y de qué modo iban a prepararlo. Como era de esperar, hubo muchos nervios y los cocineros atravesaron innumerables dudas a la hora de pensar el plato y la guarnición. Pero después del tiempo estipulado, finalmente llegó la instancia de presentarles sus resultados a los miembros del jurado.

Ariel Pucheta fue el responsable de romper el hielo, y le acercó a los especialistas un ceviche de salmón. Donato lo felicitó por “los colores” del plato, y luego le dijo: “Faltan varias cosas, hay un gusto a poco en la leche de tigre, no está metida en este jugo, y los trozos del salmón son un poco grandotes”. Luego Betular aseguró: “Le falta algo importante, que une todo y que es la leche de tigre. La foto está, pero cuando te acercás a probarlo, no está tanto”.

Con mucha confianza, Esther Goris acercó un ceviche de dorado, que ella aseguró que era un plato que tenía “algo de peruano, y algo de porteño”. Con evidente entusiasmo, Germán opinó: “Nunca pensé que un dorado podía quedar tan bien en un ceviche, la leche de tigre está muy rica. Se podría decir que es el triunfo del sabor sobre la imagen”, mientras que Donato apuntó: “Tengo sabor a ceviche en mi paladar, muy bien Esther”.

La tercera en llevar su plato fue Julia Calvo, que optó por un filet dorado a la manteca especiada, con papas al horno, del que Martitegui aseguró: “El dorado está en un punto bueno, pero no sé si sumarle cebollas fritas era una opción. Le encuentro ese talón de Aquiles, que es el pescado con mucho frito”. En una línea similar, Donato subrayó: “Lo hubiese hecho muy especiado, cocinado a alta temperatura y muy crocante, porque al ser tan grasoso se lo hubiese bancado. Y bien la elección de la manteca saborizada”.

Emilia Attias se esmeró de manera notable para entregar una sopa de pescado con salmón a la plancha, y Donato exclamó: “Estás muy cerca de la perfección. Esto tiene muy buena presentación, creo que hoy puede que sea un punto a favor”, a la vez que Betular agregó: “Este es el camino, Emilia. Hay cosas para rever, pero son las menos. El cuadrado de la papa me gusta, el puerro frito te quedó bien”.

Un dorado a la plancha con ensalada rosa fue la apuesta de Walas, pero la devolución no fue la mejor. “El sabor no está mal, pero el tamaño del corte para mí es el problema” apuntó Betular, aunque Martitegui sentenció: “A mí me gusta el sabor de la ensalada, no la forma. Hay como una buena idea en bruto, faltó pulirla un poco”. Sofi Martínez eligió un salmón con salsa de perejil con un mix de verdes, que tuvo una recepción positiva entre los especialistas, pero sin despertar excesivo entusiasmo.

Luego de debatir sobre todos los platos presentados por los participantes, el jurado estaba dispuesto a comunicar su resolución. Ariel Pucheta y Walas fueron convocados, y aunque sus platos recibieron elogios, eso no les alcanzó para regresar al certamen. A continuación, Esther y Julia pasaron al frente, y el jurado les informó que una iba a subir al balcón, y que otra quedaría afuera del repechaje. Dicho eso, Betular comunicó que Goris había calificado para sumarse al reality. En el último bloque, y luego de llamar al frente a Sofi y a Emilia, los especialistas exclamaron que Attias era la última participante en reingresar a MasterChef Celebrity.