Cómo fue el estreno de Nuevas tardes (Modo verano), el flamante magazine de la Televisión Pública

Lejos quedaron las épocas en la que los canales aprovechaban la temporada estival para probar nuevos programas o lanzaban ficciones que podrían quedarse todo el año, si el público les decía que sí. El 2026 llegó con el desafío, televisivamente hablando, de recuperar parte de la audiencia que se perdió el año pasado. Con este objetivo, estrenaron algunas (pocas) nuevas propuestas para renovar la pantalla chica.

Este lunes a las 16.30 debutó un nuevo magazine en la Televisión Pública pensado para todo el país. Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari, con la participación de Gabriela Previtera llegaron a la pantalla estatal para compartir cómo se vive el verano en los principales destinos turísticos de la Argentina, con desafíos para el público, deportes y la actualidad de los festivales. Con móviles en vivo desde Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y alrededores, Nuevas Tardes (Modo verano) invita a relajarse y compartir un espacio de información útil, humor y actualidad ligera, reflejando la vida cotidiana de las vacaciones argentinas. Su esencia está en la identificación y cercanía con el público.

Nuevas Tardes (Modo Verano) Captura / TV Pública

Con una escenografía que simulaba una playa, los conductores abrieron el programa: “Hola, ¿cómo están del otro lado? Bienvenidos a este nuevo programa, estas Nuevas tardes en la Televisión Pública. Vamos a estar todos los días disfrutando desde distintos lugares, vamos a jugar y pasarla bien”, comenzó María Eugenia Molinari. Luego de las presentaciones del caso y de la consigna del día -“En vacaciones, ¿con celular o desconexión total?”-, se fueron al móvil de exteriores desde la Boca para recorrer el barrio y conversar con los turistas que visitaban el lugar. Después pasaron por la ciudad de Mar del Plata desde una feria con juegos de ingenio, y por Villa Carlos Paz.

Como la Televisión Pública transmitirá el Mundial de Fútbol 2026, con Previtera recorrieron la historia de las canciones de este evento que convoca a todos. Luego con Nahuel Pellejero, el relator oficial del Festival de Jesús María, hablaron sobre el Campeonato Internacional de Jineteada. Sin el apremio del número de rating, ni corridos por la urgencia del minuto a minuto, Nuevas tardes recorrió con la consigna del día los distintos puntos del verano, en donde los turistas pudieron responder cómo se vinculan con la tecnología durante las vacaciones. Finalmente, viajaron a Catamarca para entrevistar a Andrés, de 12 años que fue elegido el joven más lector del país.

El programa remonta a una versión aggiornada del mítico de El Espejo para que la gente se mire, que supo ser un éxito en los años 80, primero en Canal 13, con Victor Hugo Morales, César Mascetti y Silvina Chediek. Quizás sería interesante que pudieran tomar el espíritu de aquello, en donde se contaba la historia de los lugares, y no quedarse solo entrevistando a quienes veranean por los diferentes sitios del país. El sentido federal que presentó el ciclo le da sentido a una pantalla que tiene más llegada en las distintas provincias del país que en la Ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de abrir la venta desde diferentes escenarios le da la oportunidad al público de conocer otras culturas relacionadas con la Argentina. Los conductores son sólidos, tienen años en pantalla y sabrían cómo hacerlo.

Nuevas Tardes (Modo Verano) Captura / TV Pública

Con este programa, la Televisión Pública suma más horas en vivo a su pantalla que está munida de ciclos magazine de actualidad y espectáculos de la mano de Guido Zaffora, Viviana Semienchuk y Gabriel Corrado. Aunque el rating, según lo mide Kantar Ibope Media, no es algo representativo para la Televisión Pública, ya que es el resultado solo de lo que consume el público del AMBA, los festivales de verano le suelen dar buenos resultados, en materia de audiencia y es una buena idea replicar parte de eso por la tarde. El estreno de Nuevas tardes arrancó con un piso de 0.1 puntos y llegó a una marca máxima de 0.3. La franja la lideró la novela turca Pasión prohibida (Telefe) con 6.4, seguida de Cuestión de peso (Eltrece) con 3 puntos.