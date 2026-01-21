MasterChef Celebrity: inspirada por el regreso de Maxi López, Wanda Nara confesó que quiere tener un bebé

Una vez concluida la instancia de repechaje, que posibilitó el regreso de Emilia Attias y la incorporación de Esther Goris y Rusherking al programa, los participantes de MasterChef Celebrity comenzaron este martes una nueva ronda de pruebas, rumbo a una nueva noche de eliminación.

Ocho de los concursantes, incluida Attias, trabajaron en duplas en el primero de dos desafíos. En principio, ante la ausencia de Donato de Santis en el jurado, lo reemplazó Ximena Sáenz, la responsable de idear la primera de las pruebas. La reconocida chef juntó varios grupos de ingredientes que, a primera vista parecían incompatibles, y los participantes debieron preparar un plato en veinte minutos que los incluyeran.

Antes, pudieron pasar por el mercado, pero en esta oportunidad solo contaron con tres minutos para hacerse de todo lo necesario para realizar una preparación que dejara conformes a los miembros del jurado.

La elección de las duplas fue azarosa: los concursantes debieron trabajar con sus compañeros de estación. Así, Evangelina Anderson cocinó con Marixa Balli, el Chino Leunis con Attias, Claudio “Turco” Husaín con Andy Chango, y Susana Roccasalvo con Maxi López, en el que significó su regreso al programa después de haber viajado a Suiza para estar presente en el nacimiento de su segundo hijo con la modelo Daniela Christiansson. “Nos dejaste un problemón”, resumió la conductora, Wanda Nara, al desempeño de una de sus reemplazantes, Yanina Latorre.

En cuanto a qué dupla de ingredientes le tocó a cada grupo, también fue azaroso: sobre sus mesadas tenían un sobre que contenía el número de cada una de las campanas que tenían cada dupla de elementos. Al Turco y a Andy les tocó tomate y boquerones; a Maxi y a Susana dátiles y chocolate semiamargo; a Emilia y al Chino, gruyere y arvejas, y a Balli y Anderson, tofu y mango.

En este primer grupo de participantes, quedaron las portadoras de las medallas de la última ronda, Roccasalvo y Anderson. Por eso, antes de dar comienzo al primer desafío, la conductora les reveló cuáles serían sus beneficios.

Anderson, la poseedora de la medalla dorada, pudo elegir entre dos opciones: cambiar sus ingredientes por los de otra dupla o contar con una charla de tres minutos con Sáenz, antes de entrar al mercado. La exvedette optó por la segunda opción, dejándole la primera a Roccasalvo, que decidió no hacer uso del beneficio.

Este primer desafío tuvo un premio importante: la dupla ganadora pasaría directamente al balcón, a espera de la gala de beneficios. Y si bien las cuatro presentaciones fueron elogiadas por Damián Betular, Sáenz y Germán Martitegui, los vencedores resultaron el Turco y Andy.

Entonces sí, las parejas restantes comenzaron con el desafío principal, que fue individual: todos tuvieron que cocinar con chuletas de cordero como principal ingrediente.

Mientras todos trabajaban concentrados, Wanda pasó por la estación de su exmarido. “No me llegó el regalo de Navidad. Estoy sin diamantes. ¿Lo tenés en la valija?“, le preguntó primero, logrando desconcertarlo. Luego quiso saber cómo vivió la llegada de Lando, y a quién de los hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto se parece. ”Es muy parecido a Coqui cuando era bebé“, respondió el exfutbolista.

La conductora quiso saber, también, quién cambió el primer pañal. “Daniela. A mí cuando son tan chiquitos me da impresión”, contestó López. “¡Ay, me dieron ganas, Maxi, de un bebé!“, exclamó Wanda, dejando atónico al participante. Desde el balcón, el Turco acotó una frase de “Badbitch”, la canción de Nara: ”Lo veo y lo quiero”.

Pero el interrogatorio no terminó ahí. “¿Cuándo vienen a la Argentina?“, quiso saber la empresaria. ”Papá tiene que trabajar. Ya van a venir”. Y la última pregunta fue la más picante: “¿Y la cuarentena?“. ”Siempre la respetamos", respondió el deportista, mientras la conductora se daba media vuelta y partía hacia otro lugar del estudio, en señal de desacuerdo.

Una vez concluido el tiempo establecido, la primera que pasó al frente para que los miembros del jurado degustaran su preparación fue Roccasalvo. La periodista de espectáculos presentó chuletas de cordero marinadas en romero, ajo y tomillo con papas españolas y reducción de manteca noisette.

“Me hubiera gustado que tuviera más manteca. Y no hubiese estado de más limpiar un poco los huesos, eso te hubiera ayudado a que no quedase tan grasoso. Pero está bien el sabor. También me hubiera gustado una guarnición más, pero lo que está, esta bien”, consideró Betular.

“Es un plato que tiene síntesis, y eso me gusta. Me encanta el crocante de las papas, es re difícil hacer papas soufflé y lograste que algunas se inflen. Es un plato muy simple, pero que me gustó”, sintetizó Sáenz.

Después, llegó el turno de Anderson y sus chuletas de cordero con crema de cebolla, roquefort y coliflor a la plancha. “Nunca había visto costillas de cordero cocinadas en crema, así, enteras. Hay pedazos de grasa y cosas de la costilla que no están limpias. El plato, como está tan bañado en crema, es visualmente muy complicado de entender”, indicó Martitegui. Y Betular señaló: “Para mí el plato estaría muy bien si no estuvieran las costillas”.

En tercer lugar, pasó Attias, que presentó chuletas de cordero con hierbas y salsa de reducción de vino tinto, con puré de coliflor y echalote glaseado. “El puré está muy bien condimentado. Doraste muy bien las costillas y se ven limpias. El echalote está un poco firme. Por ahí hubiese sido mejor cortarlo más chiquito. Y si veías que no te quedaba bien, directamente no se lo hubieras puesto. Te quedó un buen sabor y una buena combinación”, expresó Sáenz, luego de probar su plato.

Y Martitegui coincidió: “Para ser un puré de coliflor, está muy bien y muy sabroso. Las costillas también están muy sabrosas y la salsa tiene muy buen sabor. Vos ya te mandaste una en el primer desafío, con el mango, el gruyere, las arvejas, la anchoa... Podría haber estado mejor con menos cosas. Me encantaría hacerte entender que te iría mejor así que de la otra manera, por lo menos si tenés poco tiempo”.

Leunis, a su vez, preparó chuletas de cordero marinadas con yogur, curry y comino, puré de arvejas, chauchas y menta, con ensalada de lechuga, arvejas y dátiles. “No sé si me parece muy buena la idea de usar yogur con el cordero. Después, la ensalada a mí me gusta, pero sin el puré”, señaló Betular. “Por ahí deberías haber agregado más yogur para que se transforme en una salsa”, sumó Martitegui.

Luego, López presentó chuletas de cordero en salsa agridulce, con ensalada de palta, pepinos y zucchini. “La salsa se lleva todos los aplausos. Es maravillosa. Manejás muy bien el tema de las salsas y lo agridulce. Si la opción era no limpiar las costillas, hubiera dorado un poco más la grasa. Y de la ensalada me gustan los sabores, pero hubiera elegido otra presentación”, indicó Martitegui en su devolución.

“Coincido en que la salsa es muy buena. Tiene mucho sabor. Y me gustó mucho la presencia de la berenjena abajo”, agregó Sáenz.

Marixa, por último, optó por preparar chuletas de cordero con ensalada fresca de cebolla morada, lima y queso azul, acompañadas de una salsa de morrones ahumados, mostaza y con crocante de maní. “La salsa y el cordero se llevan bien, pero le falta mucha guarnición. La cebolla con lima y queso azul refresca, pero el cordero necesita más”, señaló la jurado invitada. Y Martitegui se centró en la presentación: “A la hora de emplatar, tenés que pensar cómo va a comer la persona que va a recibir el plato. Si vos me das una carne con hueso, con toda la salsa encima, nunca la voy a poder comer”.

Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron primero a Attias y Roccasalvo para anunciarles que sus platos fueron los mejores de la noche y por eso podían subir al balcón. López les siguió los pasos, y los delatantes grises fueron, entonces, para Balli, Anderson y Leunis.