Netflix modificó su acuerdo para comprar Warner Bros. y será completamente en efectivo

Nefflix modificó su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares, anunciada en diciembre, y ahora ofreció pagar todo en efectivo.

El gigante del streaming y el centenario estudio de cine anunciaron hoy a través de un comunicado que modificaron su acuerdo definitivo a una transacción íntegramente en efectivo, en tanto se mantiene el valor empresarial de 82.700 millones de dólares. Esto “simplifica la estructura de la transacción, proporciona mayor certeza del valor para los accionistas de WBD y acelera el proceso de votación de los accionistas de WBD”, explicaron.

El comunicado de Netflix y Warner Bros. Discovery

“La transacción íntegramente en efectivo se mantiene en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto a la estructura anterior”, agrega el escrito. “Los accionistas de WBD también recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global tras su separación de WBD. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiación comprometida”.

Según las compañías, la estructura revisada “mejora la certeza de ejecución, se alinea con el marco disciplinado de asignación de capital de Netflix y ofrece claros beneficios. Al respecto, destacan que ”la transacción íntegramente en efectivo proporciona mayor certeza sobre el valor que los accionistas de WBD recibirán al cierre, eliminando la variabilidad del mercado".

Además, dicen, permite una vía más rápida para la votación de los accionistas de WBD, que sería en abril próximo. “Para respaldar este cronograma acelerado, WBD presentó hoy su declaración preliminar de representación ante la SEC”, aclaran.

“La sólida generación de flujo de caja de Netflix respalda la estructura revisada de la transacción íntegramente en efectivo, a la vez que preserva un balance general saneado y la flexibilidad para capitalizar futuras prioridades estratégicas”, concluye el comunicado.

La emblemática torre de agua de Warner Bros. en los estudios de Burbank, California Jae C. Hong - AP

Cabe recordar que primero tiene que concretarse la división de Warner Bros. Discovery (anunciada en junio pasado) en dos mitades que coticen en bolsa: una dedicada a los servicios de streaming y estudios de cine (la que adquirirá Netflix), y la otra, Discovery Global, que es la división de cadenas de televisión que incluye a CNN, TNT, HGTV y Discovery+. Esto está previsto para el tercer trimestre de 2026.

A partir de este acuerdo, el gigante del streaming se convertirá en el nuevo dueño de los centenarios estudios de cine de Warner, así como de sus grandes propiedades conectadas con el mundo de la TV, como HBO, y la plataforma HBO Max.

El inmenso catálogo conjunto del nuevo (y más poderoso, si los organismos regulatorios aprueban la integración) actor de la industria global del entretenimiento incluye a Casablanca y Jay Kelly, a Harry el Sucio y Adolescencia, a El exorcista y Bridgerton, a Buenos muchachos y El Eternauta, a Frankenstein y Stranger Things, pasando además por Los Soprano, Game of Thrones, Euphoria, Friends y muchísimo más.