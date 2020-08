Cantando 2020: el accidentado final "hot" de Sofi Morandi

Cantando 2020: el final "hot" de Sofi Morandi que terminó en papelón Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 01:13

Sofi Morandi y Bruno Coccia fueron los terceros en salir a escena este miércoles, en una nueva noche de Cantando 2020. En la previa, la participante respondió a los rumores que la vinculan con Tyago Griffo. "Me gusta mucho como canta, tiene mucha onda. Después de la cuarentena se verá", expresó risueña.

En el piso se encontraba Gladys "La Bomba Tucumana", quien durante esta ronda ocupa una quinta silla en el jurado, aunque su voto no es tenido en cuenta para la calificación. "Me parece hermosa Sofi, pero yo no le elijo las novias a mi hijo", indicó.

El enojo de Mariana Fabbiani por el cambio de horario de su programa

Luego de cantar "No te creas tan importante", de Pablo Lescano, llegó el momento de las calificaciones. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto: "Tenemos problemas con el lenguaje corporal de Bruno. Te falta ser más canchero. Eso falta. Hay que aflojarlo, porque puede. Le falta seguridad. No importa si hacés un poco el ridículo. Eso hizo que estuviera desparejo. Empezó con mucha energía y se desinfló al final. Es una pareja que a mí me gusta. Vamos para adelante".

"Sofi es buena, sos una bomba. Y Bruno parece un chico norteamericano. Les falta química. A él le falta ensabanarse. Cuando empezaron eran como unos Pimpinela con baja pila. No me da la pareja. Falta piel", sumó Moria Casán (5). Karina "La Princesita" (7), a su vez, indicó: "Noté flojo a Bruno vocalmente, calado al principio. Y todo el tiempo te quedaste por debajo de Sofi. Ella me encantó. Me gustó escucharte cantando cumbia".

"Me pareció que iba a ser una escena de los años 50 y me acordé de mí. Parecías un astronauta en un supermercado, pero me encanto", sumó Pepito Cibrián (8). "Me gustó. Vocalmente estuvieron muy bien", cerró Gladys.

"A mí no me gustó el final", expresó el conductor, Angel De Brito. "Es que salió mal. Teníamos que ir detrás de la góndola y tirar la ropa, pero quedó enganchada, no se entendió", explicó la participante. En total, la pareja consiguió 20 puntos.