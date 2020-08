El enojo de Mariana Fabbiani por el cambio de horario de su programa

Mamushka cambia de horario a partir del lunes y pasa a las 17 horas Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

A partir del próximo lunes, eltrece renovará parte de su programación vespertina y los cambios de horario han afectado a El gran premio de la cocina y a Mamushka, el programa conducido por Mariana Fabbiani. El ciclo pasa de las 18.45 a las 17, lo cual no ha sido del agrado de la presentadora.

A través de un duro descargo que publicó en sus historias de Instagram, la conductora expuso primero las cifras del rating de lo más visto del canal, resaltando que su espacio alcanzó el tercer puesto y solo estuvo por detrás del Cantando 2020 y Bienvenidos a bordo, con picos este mes de hasta 8.3 puntos de audiencia.

El hecho de que "sacrifiquen" Mamushka, que competirá así contra las dos tiras turcas de Telefe, ¿Y tú quién eres? y Alas rotas, provocó el disgusto de Fabbiani, que se refirió a ello, indicando primero: "Sí, estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y los números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad".

Sin embargo, la conductora puso el énfasis en que, a pesar de ello, se han tomado medidas con las que no se muestra de acuerdo. "Nos cambian. Hay veces en que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo, poniéndole todo el esfuerzo y el trabajo, porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza", se lamentó.

La presentadora agradeció a los espectadores por la compañía de todas las tardes. "Gracias por devolvernos el amor con el que hacemos cada programa. Hoy promediar arriba de siete puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo".

El descargo de la conductora en las redes

Y concluyó: "Gracias por estar siempre ahí. Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo. Los quiero. A partir del lunes, entonces, nos veremos a las 17. Gracias por el aguante", expresó resignada.