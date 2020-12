Cantando 2020: Agostina Alarcón y Claribel Medina dejaron sabor a poco

Agostina Alarcón y Claribel Medina no terminaron de entusiasmar al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 00:53

Las encargadas de cerrar la noche del lunes en el Cantando 2020 fueron Agostina Alarcón y Claribel Medina. En diálogo con Ángel de Brito, madre e hija bromearon cuando Claribel dijo: "Agostina no come lo que yo cocino, porque ella es recontra vegetariana. En los vegetales está la grieta". Y procurando contagiar una energía alegre, ambas comenzaron su interpretación de "Yo te quiero dar".

Luego del número, Nacha Guevara las felicitó por el look, pero expresó: "Hicieron todo lo posible, pero no me gustó. Mucha energía, se estudiaron la coreografía, pero no me pasó nada. Hicieron lo que pudieron" (voto secreto). Karina "La Princesita" Tejeda opinó que la música de carnaval es muy valiosa porque tienen que generar "alegría en los demás", y resaltó: "Ustedes transmitieron esa alegría, estuvieron bien. Hoy no sentí desafinaciones, y me alegraron" (8). Muy emocionada por esas palabras, Agostina le respondió: "Esta canción te la dediqué a vos".

Oscar Mediavilla se ubicó en un punto intermedio, y opinó: "Lo que escuché estuvo bien" (5), mientras que Moria Casán destacó el trabajo de Agostina: "Estás enamorada de este certamen. Pero chicas, estuvo todo hasta ahí" (6).

Conforme a los criterios de Más información