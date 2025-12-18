TV 2025: encendido en baja, el fútbol en lo más alto y una sorpresa que da esperanzas de la mano de Mario Pergolini

Que la televisión abierta va perdiendo encendido año tras año ya no es noticia. No logra captar el interés de la audiencia que va dejando de consumir sus propuestas. Si en 2024 el encendido total, entre los 7 canales de aire, fue de 17 puntos, este año va a cerrar varios puntos por debajo de ese promedio. Y como reflejo de este desolador panorama basta ver que entre los diez programas más vistos no hay ninguno de producción local, ya que el fútbol copó la parada.

A comienzos de 2025, como suele suceder cada vez que arranca un año, estaba latente la expectativa de poder cautivar al público de alguna manera. Y si bien la situación de cada canal es muy particular, el común denominador es que la gente ha dejado de consumir de manera masiva sus programas. Salvo la Copa Libertadores, algunos tramos de los realities y el Mundial de Clubes, fueron pocos los momentos en que el rating volvió a latir de manera contundente dentro de una pantalla chica que agoniza. ¿Cuánto tiempo más se va a poder sostener una televisión de muy bajo costo, llena de programas de panel en donde se repiten los mismos temas? Hubo un tiempo donde la ficción era el oxígeno que tenía el televidente todas las noches, lo poco que se pudo ver en 2025 fueron retransmisiones de productos creados para plataformas. Casi todo lo demás, fue más de lo mismo.

Este año que se va se caracterizó por la sobreabundancia de programas de panel que miden menos de 3 puntos, repeticiones de ciclos exitosos y realities. Telefe apostó al fútbol y con eso marcó la diferencia y ganó. La Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y los partidos amistosos de las Eliminatorias del Mundial 2026 ocuparon casi los veinte primeros lugares en el podio de los más vistos, dejando muy relegada a la programación local.

Entre fútbol y realities

De hecho, el partido Boca vs. Benfica (Telefe) por el Mundial de Clubes, alcanzó un promedio de 31,4 puntos y 82,15% de share. No solo fue lo más visto del año sino que es la marca más alta de la TV abierta desde agosto de 2024. Con los relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, Telefe emitió un total de 21 encuentros de la Copa Mundial de Clubes que dejaron un promedio de 15,7 puntos. Dentro de esos partidos se encuentran Boca vs. Bayern Munich con 30,3 y 85,8% de share, estas cifras lo ubican como la segunda transmisión con mayor audiencia del año y River Plate v. Internazionale con 28,5 y 79,6%, en el tercer puesto.

En cuanto al resto de la programación, los realities fueron los únicos ciclos que movieron la aguja y solo por momentos. Entre ellos, se destaca la final de Gran Hermano que con un promedio de 19,8 puntos de rating fue el ciclo más visto fuera del fútbol. Y si bien fue el programa de producción nacional más exitoso del año, su promedio final fue de 12,7 puntos, a lo largo de los casi siete meses que estuvo al aire. Muy lejos de los 17,2 puntos de la temporada pasada. Algo parecido pasó con La Voz Argentina, la nueva temporada conducida por Nicolás Occhiato, que debutó con 18,1 puntos, pero su medición más alta fue en su segunda emisión con un rating de 19,5. Así se ubicó como el segundo ciclo de mayor audiencia de 2025. A lo largo de los casi cuatro meses que estuvo al aire, el talent show promedió 12,1 puntos.

En cuanto a MasterChef Celebrity, el reality culinario sigue en carrera. Su debut fue el tercer programa con más rating del año con 17,2 puntos. Cuando Telefe decidió que Wanda Nara fuera la nueva conductora de MasterChef, optó por darle al show de cocina una impronta más mediática y dejó en un segundo plano lo gastronómico. La fórmula funcionó, aunque sus números actuales fluctúan entre los 10 y 12 puntos de promedio.

Y quien también entró en el top cinco de los ciclos más vistos fue la gala de los premios Martín Fierro con un promedio de 17,2 puntos de rating confirmando que en la televisión abierta funcionan las transmisiones en vivo de grandes eventos.

Por otro lado, cabe destacar los números del noticiero de Telefe, el día que Boca se enfrentó con Benfica por el Mundial de Clubes. Telefe noticias, en el horario especial de las 21.15, con el piso de 27,7 puntos de rating que le dejó el partido, se vio beneficiado y promedió 17,4 puntos, la marca más alta del ciclo que conduce Rodolfo Barili de los últimos 14 años.

Entre números bajos y cambios

Este año arrancó con un verano sin demasiado atractivo, el único ciclo que generó repercusión en ese momento fue Gran Hermano, aunque sus números fueron más bajos que los habituales. De todas maneras, Santiago del Moro, que volverá a la pantalla en febrero de 2026, se diferenció bastante del resto en materia de rating.

Durante los meses de verano, el encendido se mantuvo en 13,8 puntos, números similares a los de diciembre del año pasado pero si se los compara con enero de 2024, el descenso es de 3,9 puntos. Telefe apostó todas sus fichas al reality y sumó una nueva temporada de Pasapalabra en el prime time y la transmisión de la Copa Libertadores.

Por su parte, eltrece es el canal que más cambios hizo en su programación por la imperiosa necesidad que tenía de levantar sus números. Estrenó en enero Puro show, con Pampito Perelló y Matías Vázquez, durante las mañanas, y sumó Los 8 escalones de los tres millones, a las 18.30. Fue un acierto la emisión en tira diaria de las tres temporadas de El encargado que a lo largo de las 24 emisiones que tuvo la serie promedió 4,7 puntos.

Si bien en marzo el encendido subió 7 décimas, 14,5 puntos, si se lo compara con el mismo período del año anterior descendió 3,1 puntos. Con el partido por las Eliminatorias del Mundial 2026 entre la Argentina y Brasil, la pantalla sumó adeptos. Esa emisión promedió 25,7 puntos con 72,4% de share. Fue lo más visto del mes por lejos y se ubicó como el séptimo ciclo de mayor audiencia de 2025. También sumó el encuentro entre la Argentina y Uruguay con 17,4.

En marzo, eltrece estrenó Mujeres argentinas en las mañanas y Viviana en vivo, a las 14.30, dos ciclos que tuvieron pocos meses de vida por diferentes razones. Por su parte, América TV sumó a su grilla los programas Lape Club Social Informativo y Sálvese quien pueda con Yanina Latorre y elnueve puso a Julián Weich al frente de ¡Qué mañana! y sumó a Flor de la V a su staff de figuras con Los profesionales de siempre.

En abril llegó algo de respiro porque el encendido acumulado por los 7 canales de aire subió 1,3 puntos y totalizó 15,8 puntos. Aunque con respecto al mismo mes de 2024 bajó 2,4 puntos. Gran Hermano promedió 17,4 puntos, con días cercanos a los 20 puntos. El reality logró un buen tándem con Escape perfecto, el programa de Iván de Pineda que lo antecedía, que se convirtió en lo tercero más visto del mes, con 11,5 puntos de promedio, detrás de La noche de los ex que marcó 11,6 puntos. De esta manera, Telefe logró conservar la punta y liderar la televisión abierta. Pero la alegría duró poco porque en mayo volvió a bajar el encendido: 15,5 puntos acumularon los 7 canales de aire, 3 décimas menos que en abril y lo peor es que bajó 3,1 puntos, con respecto a 2024. Este fue el mes en que Carmen Barbieri volvió a la televisión, en las tardes de elnueve, con el ciclo Con Carmen.

Carmen Barbieri habló de Romay

Junio revirtió la tendencia gracias al fútbol. Durante este mes, se emitieron las tres transmisiones más vistas del año. La pantalla chica revivió y logró cifras de rating que hacía mucho no se veían gracias al Mundial de Clubes 2025. También se dio el amistoso de la Selección Argentina frente a Colombia con un promedio de 24,3 puntos, que fue el séptimo programa más visto del año y detrás Boca Juniors vs. Auckland City, que logró 24,1, en el Mundial de Clubes.

En tanto, la final de Gran Hermano y el debut de la nueva temporada de La Voz Argentina colaboraron en la suba del encendido. También en este mes debutó y terminó a los pocos días Reacción en cadena, el ciclo de entretenimientos que condujo Homero Pettinato en la pantalla de eltrece sin éxito. A lo largo de las 15 emisiones que tuvo, el promedio fue de 2,3 puntos. El mejor ejemplo de las apuestas que no van más en la televisión, un ciclo de entretenimientos con una cara desconocida para el gran público en el horario de la tarde.

El regreso de Pergolini

Julio marcó el estreno de lo que fue la sorpresa del año. Mario Pergolini, el hombre que alguna vez dijo que la televisión abierta se había muerto, volvió con Otro día perdido. Si bien al late night show le costó instalarse, se convirtió en aire fresco para la pantalla chica. El programa que lleva adelante el ex CQC no solo logró conquistar a un público que cada vez está más esquivo a ver TV de manera tradicional, sino que instaló un estilo amable a la hora de entrevistar, sin dejar de ser picante, innovó en la manera de presentar los PNTs (publicidad no tradicional) con inteligencia artificial y tiene en espera a primeras marcas que lo quieren auspiciar. Su promedio máximo fue de 7,1 puntos con la China Suárez.

En este mes el encendido acumulado por los cinco canales de aire, ya que en julio Kantar Ibope dejó de medir Net TV y Bravo, fue de 15,6 puntos. En comparación con junio, bajó 1,2 puntos.

Y en agosto la tendencia a la baja del encendido siguió: 14,4 puntos promediaron los 5 canales de aire y fue uno de los peores del año. Con respecto al mismo mes de 2024, perdió 2,8 puntos. De todas maneras, los canales y los productores siguieron pensando cómo atraer televidentes y así debutó en el prime time de América Santiago Maratea con Trato Hecho, un ciclo que arrancó con números aceptables, pero que se fue desvaneciendo con el correr de las semanas hasta pasar a los sábados y domingos, antes de ser levantado. También Jey Mammón volvió a la televisión, esta vez por elnueve, con un ciclo musical y de entrevistas cerca de la medianoche.

A pesar de las novedades que tuvo el noveno mes del año, el encendido fue de 14,6 puntos. Telefe se consolidó líder nuevamente con las Eliminatorias 2026, que midieron 24,8, con el partido de Argentina frente a Venezuela, que fue el quinto programa más visto del año. También tuvo lugar la ceremonia de los premios Martín Fierro, que el canal decidió dividir en tres partes. Teniendo en cuenta este dato, el promedio total de la 53° entrega de la estatuilla fue de 14,5 puntos, 1,8 puntos menos que en 2024.

A fines de septiembre con el debut de Polémica en el bar, a las 22.30, por América, levantaron Pasó en América, pero a los pocos días, el ciclo que conducen Sabrina Rojas y Tartu volvió a la pantalla y la mesa de charlas y café pasó a las 23.

Con octubre llegó el final de La Voz Argentina y el inicio de MasterChef Celebrity con Wanda Nara, que tuvo muy buenos números. La polémica final del reality de canto, en donde no se mostraron los porcentajes finales de los ganadores y se grabaron cuatro posibles triunfadores, terminó con 15,4 puntos de rating mientras que la nueva temporada del ciclo de gastronomía con participantes famosos promedió 17,2 puntos y se ubicó entre los veinte programas más vistos del año.

El partido del Mundial Sub 20 entre la Argentina vs. Marruecos cosechó 27,4 puntos y 84% de share y se ubicó como la cuarta transmisión más vista de 2025. Mientras que la Selección nacional frente a Colombia llegó a los 21,4 puntos.

Noviembre no pudo detener la baja del encendido, tendencia que se consolidó en este 2025 y que fue el más bajo de los últimos 20 años. Los siete canales de aire promediaron: 13,6 puntos de rating. La noticia de la llegada de Moria Casán recalentó la competencia de la mañana, aunque Georgina Barbarossa sigue siendo la dueña de ese horario. También, se sumó a la pantalla de eltrece Tarde o temprano, a las 14.30, pero el ciclo no logró seducir al público y desde enero dejará de salir al aire. Diciembre no está en una mejor posición, la audiencia sigue cayendo producto del calor, las fiestas y el desinterés generalizado a las propuestas.

¿2026?

El panorama de cara a 2026 no es el mejor: con Telefe en manos de empresarios nacionales, seguramente sus presupuestos se ajustarán a los generales de la ley. Con todas las fichas puestas en la vuelta de Gran Hermano, generación dorada y la transmisión del Mundial de Fútbol, el canal seguramente seguirá manteniendo el liderazgo. Eltrece terminó el año mejor de lo que lo empezó, con aciertos en el tándem Kaczka Pergolini y el objetivo de mejorar sus tardes. América y elnueve batallarán por el tercer lugar sin demasiado cambios y la Televisión Pública sigue siendo una incógnita. La mala noticia del año es que el encendido total tuvo una baja más pronunciada que la de 2024 y es una tendencia que no parece querer revertirse. Ojalá que los programadores tomen nota y arriesguen más a la hora de estrenar nuevas propuestas. De eso se trata.