Cantando 2020: al rojo vivo, Gladys La Bomba Tucumana cantó un tema de Sandro Crédito: Prensa LaFlia

Este martes, los participantes de Cantando 2020 mostraron su talento interpretando el tema central de alguna película. Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Griffo eligieron homenajear a Sandro, con uno de sus grandes éxitos: "Dame el fuego de fuego", del film Destino de un capricho.

Tras escucharlos, la primera en hablar fue Nacha Guevara (8): "¡Qué lindo es ver a la gente progresar! Estuvieron muy conectados, pero hubo problemitas rítmicos. De todos modos, estuvo muy bien".

"No siento que haya sido la mejor canción para que ustedes se luzcan, pero en realidad una canción difícil para todo el que la cante. Las estrofas le quedaban algo bajas a Gladys, pero su voz estuvo mucho mejor que en otras presentaciones. Los dos la rompieron", sumó Karina "La Princesita" (7).

"Están muy bien. A mí no me parece un tema representativo de sus estilos, pero lo hicieron bien", agregó Oscar Mediavilla (7). Por último, Moria Casán afirmó: "Me pareció mucho... Me faltó alma, fuego sagrado... Era como una velita que se apagaba. Son profesionales y nunca van a estar mal, pero podrían estar mejor".

