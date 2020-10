Cantando 2020: Alex Caniggia y un momento de mucha tensión con Lourdes Sánchez

El divertido número con dos Alex Caniggia Crédito: Prensa LaFlia

10 de octubre de 2020 • 01:09

El ritmo de tríos llegó a sus final de la mano de Alex Caniggia, que junto al comediante e imitador Roberto Peña ofrecieron un número junto a la cantante Melisa del Piano. Luego de confirmar que dio negativo en el test de coronavirus (mientras su hermana Charlotte se recupera de ese cuadro), el mediático ofreció una divertida previa en la que mostró sus muchos tatuajes. Peña, caracterizado también como Alex, le seguía el juego y de ese modo ambos divertían al jurado con sus ocurrencias.

Luego de cantar "Cosas de la vida" de Eros Ramazotti, Nacha Guevara destacó que le gustó el número: "Hicieron un show. Estuvo muy bien, me gustó la energía que tienen y cómo se llevaron durante toda la canción" (voto secreto). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda felicitó a Melina, y sobre Alex dijo: "Sos la sorpresa del Cantando. No ponía dos pesos por vos, y sin embargo nos hacés reír y lo que hacés está bien. Me gustó mucho" (7). Luego Oscar Mediavilla elogió a Melina y a Roberto, pero consideró que el participante estuvo "cerca de la nota, pero lo importante es que estuvo entretenido, hay cosas peores" (5). En el cierre, Moria Casán destacó lo mucho que se divirtió en la previa (5).

En el turno del BAR, Lourdes Sánchez se mostró muy ofendida porque al parecer en una nota Alex aseguró que La previa del Cantando, ciclo que ella conduce, era un programa "pedorro". Por ese motivo, la especialista utilizó el mismo adjetivo para calificar el número. Alex se burló de esa devolución y le dijo: "¿Por qué estás dolida? ¿Porque estás en un programa barat?". Y dicho eso se río, mientras Lourdes se mostraba visiblemente enojada.

En su turno, Laura Fidalgo aseguró que Caniggia "tiene la locura del acuariano creativo" y destacó: "Me divierte, pero él me parece verdadero. Y Roberto es un gran artista". Finalmente el encargado de cerrar la devolución fue Aníbal Pachano, que le aconsejó al participante "cantar un poco más comprometido" aunque le confesó que le gustaba mucho su propuesta.

